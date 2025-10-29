Malditos Nerds

New World: Aeternum confirma fin de actualizaciones tras despidos masivos

A pesar de permanecer en línea hasta 2026, el futuro de New World: Aeternum y sus jugadores queda en la incertidumbre

Por Lucas Rivarola

Guardar
New World: Aeternum, de Amazon
New World: Aeternum, de Amazon Games.

Amazon Games confirmó el cese del desarrollo de su MMORPG insignia, New World: Aeternum, tras una serie de despidos corporativos en que afectaron a más de 14.000 empleados en varias áreas de Amazon, incluidas áreas esenciales del desarrollo de videojuegos.

Aunque los servidores permanecerán activos al menos hasta 2026, la compañía aclaró que la actualización más reciente llamada Nighthaven y la temporada 10 serán las últimas añadidas al juego. La comunidad se enfrenta así a una etapa de pausa, en la que el mantenimiento reemplazará a la innovación y el avance.

El final del desarrollo activo

Amazon Games comunicó oficialmente el fin del desarrollo activo de New World: Aeternum, luego de cuatro años de lanzamientos y actualizaciones constantes. Según la empresa, “no es sostenible continuar apoyando el juego con nuevo contenido”, una decisión directamente relacionada con la ola de despidos que afectó a los estudios Orange County y San Diego, responsables de New World: Aeternum, así como de otros proyectos, como un videojuego de The Lord of the Rings aún sin título.

En el memorando interno, Steve Boom — vicepresidente de Audio, Twitch y Juegos — señaló que se desmantelaron grandes partes de sus equipos de desarrollo. Esta situación forma parte de una reestructuración corporativa más amplia que ha impactado directamente la estabilidad y el futuro de los proyectos de Amazon Games.

New World: Aeternum, de Amazon
New World: Aeternum, de Amazon Games.

Repercusiones para jugadores y comunidad

Para los jugadores, la noticia significa una pérdida considerable, no solo por la ausencia de nuevas expansiones o eventos, sino también por el riesgo de que el tiempo y los recursos invertidos pierdan su valor con el tiempo. Los usuarios que han dedicado cientos de horas construyendo personajes y participando en la comunidad de New World: Aeternum enfrentan la posibilidad de perder el acceso a sus logros digitales en poco más de un año.

Amazon intentó atenuar estas preocupaciones comprometiéndose a anunciar cualquier posible cierre de servidores con al menos seis meses de anticipación. No obstante, al compararse con otros juegos masivos en línea como World of Warcraft o Final Fantasy XIV, que mantienen comunidades activas incluso después de décadas, la debilidad de la posición de New World: Aeternum y la incertidumbre propia de la industria resultan aún más evidentes.

Contradicciones en el mensaje y el futuro de Amazon Games

Aunque Amazon asegura en su comunicado que no está “cerrando” el juego y que los servidores de New World: Aeternum continuarán operativos hasta 2026, la falta de una garantía más allá de esa fecha genera un ambiente de incertidumbre. Los últimos contenidos, incluida la actualización Nighthaven, serán los últimos incentivos para los jugadores.

Además, los típicos eventos de temporada han sido oficialmente cancelados. El mensaje de agradecimiento a la comunidad, aunque bien recibido, contrasta fuertemente con la pérdida de soporte futuro y empleos.

Amazon prosigue con otros proyectos, como el próximo videojuego de Tomb Raider en colaboración con Crystal Dynamics y un juego de conducción de mundo abierto junto a Maverick Games. Todo esto plantea interrogantes sobre las prioridades de la compañía y la viabilidad de sus apuestas originales en el sector de los videojuegos.

Temas Relacionados

New World: AeternumAmazon GamesAmazonmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Only Murders in the Building confirma su sexta temporada y muda su rodaje a Londres

La serie alcanza 56 nominaciones a los Emmy y tras cinco temporadas en Nueva York, dará un salto internacional

Only Murders in the Building

PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders: el nuevo shooter que quiere llegar para quedarse

ARC Raiders, el nuevo shooter de extracción de Embark Studios, despertó el interés de muchos jugadores por su propuesta y pudimos jugarlo en un evento antes de su lanzamiento

PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders:

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

La obra más icónica de Tatsuki Fujimoto llega al cine con una película que adapta uno de sus arcos más importantes

REVIEW | Chainsaw Man -

BGS 2025 | Conversamos con Nigel Lowrie, cofundador de Devolver Digital

Devolver Digital redefine lo indie: una vida de riesgo, humor y libertad creativa. Su cofundador Nigel Lowrie revela cómo sostener esa rebeldía en un mercado feroz

BGS 2025 | Conversamos con

Battlefield REDSEC es el nuevo battle royale gratuito de Battlefield Studios

La llegada de REDSEC marca el debut independiente del modo battle royale de Battlefield 6, disponible sin costo desde hoy

Battlefield REDSEC es el nuevo

ANIME

REVIEW | Chainsaw Man -

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

PELÍCULAS

Terrifier 4 podría marcar el

Terrifier 4 podría marcar el cierre definitivo para Art the Clown, afirma el actor protagónico de la saga

REVIEW | Frankenstein: La versión de un clásico con el sello de Guillermo del Toro

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Black Phone 2 recauda $42 millones de dólares globales y devuelve el optimismo a Blumhouse

SERIES

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building confirma su sexta temporada y muda su rodaje a Londres

Crash Bandicoot tendría una serie animada desarrollada por el estudio detrás de Sonic Prime

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella de la serie Peacemaker

Prison Break confirma su regreso con un reboot que tendrá nuevos protagonistas

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 8: Un final cercano para una serie que mira a lo lejos