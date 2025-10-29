New World: Aeternum confirma fin de actualizaciones tras despidos masivos

New World: Aeternum, de Amazon Games.

Amazon Games confirmó el cese del desarrollo de su MMORPG insignia, New World: Aeternum, tras una serie de despidos corporativos en que afectaron a más de 14.000 empleados en varias áreas de Amazon, incluidas áreas esenciales del desarrollo de videojuegos.

Aunque los servidores permanecerán activos al menos hasta 2026, la compañía aclaró que la actualización más reciente llamada Nighthaven y la temporada 10 serán las últimas añadidas al juego. La comunidad se enfrenta así a una etapa de pausa, en la que el mantenimiento reemplazará a la innovación y el avance.

El final del desarrollo activo

Amazon Games comunicó oficialmente el fin del desarrollo activo de New World: Aeternum, luego de cuatro años de lanzamientos y actualizaciones constantes. Según la empresa, “no es sostenible continuar apoyando el juego con nuevo contenido”, una decisión directamente relacionada con la ola de despidos que afectó a los estudios Orange County y San Diego, responsables de New World: Aeternum, así como de otros proyectos, como un videojuego de The Lord of the Rings aún sin título.

En el memorando interno, Steve Boom — vicepresidente de Audio, Twitch y Juegos — señaló que se desmantelaron grandes partes de sus equipos de desarrollo. Esta situación forma parte de una reestructuración corporativa más amplia que ha impactado directamente la estabilidad y el futuro de los proyectos de Amazon Games.

Repercusiones para jugadores y comunidad

Para los jugadores, la noticia significa una pérdida considerable, no solo por la ausencia de nuevas expansiones o eventos, sino también por el riesgo de que el tiempo y los recursos invertidos pierdan su valor con el tiempo. Los usuarios que han dedicado cientos de horas construyendo personajes y participando en la comunidad de New World: Aeternum enfrentan la posibilidad de perder el acceso a sus logros digitales en poco más de un año.

Amazon intentó atenuar estas preocupaciones comprometiéndose a anunciar cualquier posible cierre de servidores con al menos seis meses de anticipación. No obstante, al compararse con otros juegos masivos en línea como World of Warcraft o Final Fantasy XIV, que mantienen comunidades activas incluso después de décadas, la debilidad de la posición de New World: Aeternum y la incertidumbre propia de la industria resultan aún más evidentes.

Contradicciones en el mensaje y el futuro de Amazon Games

Aunque Amazon asegura en su comunicado que no está “cerrando” el juego y que los servidores de New World: Aeternum continuarán operativos hasta 2026, la falta de una garantía más allá de esa fecha genera un ambiente de incertidumbre. Los últimos contenidos, incluida la actualización Nighthaven, serán los últimos incentivos para los jugadores.

Además, los típicos eventos de temporada han sido oficialmente cancelados. El mensaje de agradecimiento a la comunidad, aunque bien recibido, contrasta fuertemente con la pérdida de soporte futuro y empleos.

Amazon prosigue con otros proyectos, como el próximo videojuego de Tomb Raider en colaboración con Crystal Dynamics y un juego de conducción de mundo abierto junto a Maverick Games. Todo esto plantea interrogantes sobre las prioridades de la compañía y la viabilidad de sus apuestas originales en el sector de los videojuegos.