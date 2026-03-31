James Gunn sorprende con un nuevo tráiler de Supergirl y un cameo de David Corenswet como Superman

Supergirl presenta un nuevo tráiler.

James Gunn, principal responsable creativo de DC Studios junto con Peter Safran, ha presentado un nuevo tráiler de Supergirl, la esperada película que continuará el renovado universo cinematográfico de DC tras el estreno de Superman. La gran sorpresa del avance, lanzado como anticipo al estreno del filme el 26 de junio de 2026, ha sido la aparición de David Corenswet en el papel de Superman, lo que ha generado especulación y expectación entre los aficionados.

La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El y Jason Momoa como Lobo, adapta la obra Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King, caracterizada por un tono oscuro y existencialista, muy distinto al de anteriores interpretaciones de la superheroína.

La visión creativa para el nuevo universo de DC

Desde que James Gunn y Peter Safran asumieron la dirección creativa de DC Studios, la orientación de la franquicia ha sido objeto de debate. Con Supergirl, la segunda película de esta nueva etapa tras Superman, resulta evidente que su enfoque se aleja de los personajes tradicionales y perfecto, apostando por historias centradas en figuras con conflictos personales y pasados difíciles. Milly Alcock interpreta a una Kara Zor-El alejada del idealismo de su primo Kal-El.

Según Gunn, la historia de la protagonista es “un completo desastre”, reflejando una infancia complicada y condiciones de supervivencia extremas que la han forjado como una heroína marcada por la resiliencia. El director del filme, Craig Gillespie, conocido por Yo, Tonya, sugiere un enfoque más crudo y realista, alejado del tono ligero que se suele ver en el género.

Adaptación del cómic Supergirl: Woman of Tomorrow

La película se basa en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely. La historia sigue a Kara Zor-El en uno de los momentos más difíciles de su vida, transitando un periodo de incertidumbre durante su vigésimo primer cumpleaños. En este contexto, la heroína se encuentra en un planeta alienígena, intentando beber legalmente bajo un sol rojo, lo que simboliza su desconexión y soledad.

Todo cambia cuando Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena, le pide ayuda para vengar la muerte de su padre a manos del mercenario Krem. Kara, acompañada de Ruthye y Krypto el Superperro, acepta embarcarse en una búsqueda que la lleva a través de varios mundos hostiles, enfrentando desafíos tanto físicos como emocionales. El tono dramático de esta misión y el espíritu sobreviviente de la protagonista distinguen esta producción de otras adaptaciones cinematográficas de DC.

Krypto al borde de la muerte y Lobo en acción: lo que muestra el nuevo tráiler de “Supergirl” (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

Elenco, cameos y expectativas de impacto

Se ha comentado especialmente el nuevo avance por incluir un cameo de David Corenswet como Superman, algo inesperado a pocas semanas del estreno en cines. El elenco lo completan actores como Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Eve Ridley, Emily Beecham, Wil Coban y Ferdinand Kingsley. Jason Momoa regresa al universo DC, esta vez interpretando a Lobo, uno de los antagonistas más violentos y singulares del cómic.

Los aficionados han incrementado su expectación gracias a la apuesta por personajes menos convencionales y la promesa de aventuras a través de paisajes alienígenas y desafíos existenciales. Para el público general, la película representa una oportunidad para ver un enfoque diferente de las heroínas clásicas, resaltando la complejidad emocional y el desarrollo personal, aspectos cada vez más importantes en la actual era del cine de superhéroes.