Nicholas Galitzine y Jared Leto protagonizan una épica rivalidad en el nuevo tráiler de Amos del Universo

Masters Of The Universe presenta un nuevo tráiler.

El esperado estreno de Amos del Universo está cerca, y su último tráiler ha dejado tanto a los fanáticos antiguos como a las nuevas generaciones con ganas de revivir la saga de He-Man desde una perspectiva renovada y ambiciosa. Dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba y Jared Leto, la película se perfila como el regreso de una franquicia histórica.

El adelanto presenta una adaptación que apuesta no solo por la acción y la fantasía, sino también por la exploración de emociones, traumas y dilemas contemporáneos de sus personajes, especialmente a través del enfrentamiento central entre He-Man y Skeletor.

El exilio de Prince Adam y su retorno a Eternia

En esta nueva interpretación de la saga, Prince Adam fue enviado desde Eternia a la Tierra cuando tenía solo diez años, una decisión de su madre para protegerlo de peligros inminentes. Durante veinte años, Adam ha vivido como un joven común, aunque siempre marcado por sueños de aventuras épicas y batallas de otro mundo.

El tráiler indica que la ocasión para regresar a su tierra natal ocurre de manera repentina y violenta: Adam despierta prisionero en el propio Castle Grayskull, mientras trata de recordar su pasado y buscar la manera de recuperar su lugar en Eternia. Esta premisa aporta una dimensión reflexiva a la mitología y reimagina tanto el origen como las motivaciones del héroe, permitiendo que el público se identifique con su sensación de desarraigo y su deseo de pertenencia.

Una Eternia marcada por la destrucción y la pérdida

El reencuentro de Adam con su pasado se muestra especialmente doloroso. Teela, interpretada por Camila Mendes, le revela que su mundo ha cambiado radicalmente desde que se fue: la tierra está destruida y Skeletor, interpretado por Jared Leto, ha devastado a su familia y el entorno que solía amar. Las imágenes del tráiler presentan una Eternia en ruinas, donde los paisajes muestran rastros de antiguas glorias y batallas recientes.

El sufrimiento de Adam se expresa en diálogos llenos de nostalgia y determinación, mientras recorre escenarios como Snake Mountain, acompañado por aliados como Duncan, interpretado por Idris Elba. El retorno de la Power Sword y el inminente enfrentamiento contra Skeletor activan una narrativa donde la acción es crucial, pero se mantienen presentes los sentimientos de pérdida y la búsqueda de redención.

Un elenco diverso da vida a personajes clásicos

Uno de los principales atractivos de esta nueva entrega es su elenco, cuidadosamente elegido para aportar profundidad y actualidad a héroes y villanos emblemáticos. Junto a Nicholas Galitzine, destaca Camila Mendes como una Teela fuerte y vulnerable, Alison Brie en el papel de la astuta Evil-Lyn, Sasheer Zamata como Suzie, Charlotte Riley como la protectora Queen Marlena y Morena Baccarin en el rol de la enigmática Sorceress.

La selección de actores reconocidos impulsa el carácter coral de la historia y expande el universo narrativo más allá de la figura de He-Man. Tanto para los seguidores antiguos como para quienes descubren la franquicia, este enfoque combina la reminiscencia con una sensibilidad contemporánea, acercando los personajes al público actual.

La compleja reinvención de Skeletor y su trasfondo actual

Skeletor en esta versión recibe una interpretación más compleja que en adaptaciones anteriores. Travis Knight ha señalado que el personaje, además de su apariencia y voz icónica, invita a reflexionar sobre la masculinidad tóxica y añade matices de inseguridad e ironía, alejándolo de la imagen de villano simple.

Jared Leto, quien interpreta a Skeletor y cuenta con gran interés previo en el personaje, declaró que buscó arriesgarse para dar vida a un antagonista que combine terror, humor y vulnerabilidad. Esta propuesta creativa actualiza el conflicto central, de modo que la lucha entre el bien y el mal aborda también temas sociales relevantes y muestra el enfrentamiento entre He-Man y Skeletor como un choque de valores, más allá de una simple contienda física.

(Amazon MGM)

Impacto cultural y expectativas ante el regreso de la franquicia

El regreso de Amos del Universo al cine inevitablemente genera comparaciones con su origen en los juguetes de Mattel, la clásica serie animada y la película de 1987. Aun así, esta nueva adaptación parece orientada tanto a quienes crecieron en los años ochenta como a quienes se acercaron a la franquicia a través de las recientes producciones de Netflix. La estética vistosa del tráiler, los personajes reconocibles y los dilemas planteados sugieren que la película intentará equilibrar la nostalgia con una visión actualizada. El uso de efectos visuales, alusiones icónicas y referencias a la cultura popular anticipan una experiencia visual y emocional en sintonía con las expectativas que ha despertado.

El estreno se ha fijado para el 5 de junio, momento en el que se podrá comprobar si la apuesta de Travis Knight logra convencer tanto a los seguidores tradicionales como a las nuevas generaciones interesadas en relatos de aventuras, poder y fantasía renovados.