Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Captura de tráiler oficial)

Este fin de semana, Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze alcanzó un hito importante tanto para el anime contemporáneo como para Sony y Crunchyroll: superó los $100 millones de dólares en la taquilla global, situándose temporalmente en $108 millones de dólares tras su estreno en Norteamérica, consolidando así un fenómeno que traspasa fronteras y géneros.

El impacto global del anime

La película, dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por el estudio MAPPA, logró éxito en cines internacionales incluso antes de su llegada a Norteamérica, acumulando un total de $60.4 millones de dólares en todo el mundo, con $43.1 millones fuera de Estados Unidos y $17.25 millones en el mercado norteamericano. Su estreno en salas de Estados Unidos y Canadá elevó esta cifra a $108 millones de dólares, lo que colocó a la película como número uno en la taquilla estadounidense.

Los mercados europeos, latinoamericanos y especialmente Corea del Sur, con $18.8 millones de dólares, impulsaron a Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze como el segundo gran éxito consecutivo para Crunchyroll, tras el éxito anterior de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Captura de tráiler oficial)

Ambiente competitivo y tendencias emergentes

La semana estuvo marcada por una variedad de estrenos, entre los que Chainsaw Man logró superar producciones destacadas como la biografía musical Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que recaudó $9.1 millones de dólares, quedando por debajo de las previsiones, y Regretting You, adaptación de la novela de Colleen Hoover, que sumó $12.8 millones de dólares en su debut norteamericano. La secuela de terror Black Phone 2 también quedó rezagada, descendiendo al segundo lugar con $13 millones de dólares.

Estas cifras muestran una tendencia: el anime no solo lidera en Asia, sino que está ganando terreno en Occidente, ocupando espacios que antes dominaban géneros como el terror o las biografías musicales, y compitiendo con superproducciones de presupuestos considerablemente más altos. En contraste, la animación japonesa ha mostrado una notable capacidad para atraer a audiencias leales, especialmente jóvenes, y asegurar una recaudación sólida fuera de sus mercados tradicionales.

El fenómeno de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze resalta cambios importantes en la industria cinematográfica y en los hábitos del público. El fuerte apoyo de los jóvenes y la lealtad internacional al anime han permitido una mayor globalización de este género, abriendo oportunidades para películas que, hace pocos años, habrían tenido distribución limitada fuera de Japón. Productores y cineastas han visto la oportunidad de ofrecer versiones accesibles a diferentes públicos, lo que ha motivado a cadenas regionales a apostar por estrenos en formatos premium.

Datos concretos y tendencias observadas

El impulso de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze y otras producciones japonesas como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ocurre en un contexto donde la recaudación general ha bajado un 22% respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, el éxito del anime ha evitado que la caída sea más marcada y ha aportado dinamismo a la taquilla internacional.

El perfil demográfico también es relevante: la popularidad entre hombres jóvenes y el buen recibimiento en regiones que anteriormente no mostraban interés en el anime, como América Latina y Europa, evidencian un cambio de paradigma en el tipo de contenidos que las salas de cine buscan programar. No obstante, los analistas advierten que el anime suele registrar fuertes descensos en asistencia tras sus primeras semanas, lo que deja abierta la interrogante sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el largo plazo.