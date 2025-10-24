Malditos Nerds

Pokémon Legends: Z-A rompe récords y vende 5,8 millones en su primera semana

La nueva entrega de la serie Pokémon Legends consolida a la franquicia en su primer lanzamiento combinado en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Por Lucas Rivarola

Pokémon Legends: Z-A ha tenido un comienzo destacado en el mercado internacional, logrando vender 5,8 millones de copias en su primera semana, según un comunicado de Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company. El juego fue lanzado el 16 de octubre de 2025 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Aproximadamente la mitad de estas ventas se realizaron en Nintendo Switch 2, lo que marca el primer gran éxito compartido entre ambas generaciones de consolas y demuestra la rápida adopción del nuevo hardware de Nintendo.

Desarrollo del lanzamiento y comparaciones con entregas anteriores

Aunque los 5,8 millones de copias vendidas en la primera semana posicionan a Pokémon Legends: Z-A como un importante éxito comercial, el juego no logró superar los récords de ventas de títulos previos de la saga. Su predecesor directo, Pokémon Legends: Arceus, vendió 6,5 millones de unidades en el mismo periodo tras su debut en 2022, exclusivamente para la Nintendo Switch original.

En contraste, Pokémon Scarlet & Violet establecieron una marca difícil de superar, con 10 millones de unidades vendidas en apenas tres días tras su salida en noviembre de 2022. Los resultados iniciales de Pokémon Legends: Z-A, aunque significativos, muestran el reto de repetir los éxitos de entregas anteriores.

Aspectos técnicos

Uno de los elementos más llamativos de Pokémon Legends: Z-A es la decisión de ambientar el juego en la era moderna y en Ciudad Lumiose, recuperando escenarios icónicos de Pokémon X & Y. La implementación de nuevos sistemas de combate, como las Rogue Mega Battles, ha recibido comentarios positivos tanto de críticos especializados como de los seguidores de la saga.

Comparado con Pokémon Legends: Arceus, la nueva entrega ha sido vista como una mejora considerable, especialmente en su desarrollo mecánico y en la manera en que rinde homenaje a generaciones anteriores de jugadores. Varios jugadores describieron a Pokémon Legends: Z-A como una carta de amor para los fanáticos de siempre, destacando que el juego entiende a su audiencia y eleva el nivel de la línea Legends.

Estrategia comercial y lanzamiento en Nintendo Switch 2

El lanzamiento simultáneo en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 es parte de una táctica clave de Nintendo para fomentar el cambio de sus usuarios hacia la nueva generación de consolas. El hecho de que cerca de la mitad de las ventas de Pokémon Legends: Z-A provengan de Nintendo Switch 2 señala una rápida aceptación del sistema y el deseo de los seguidores de Pokémon de seguir sus aventuras en la plataforma más reciente.

Además, la inclusión del juego en paquetes promocionales y el fortalecimiento de la venta digital han contribuido a que Pokémon Legends: Z-A se convierta en el segundo título de Nintendo más vendido del año en Nintendo Switch 2, sólo superado por Mario Kart World, que logró 5,63 millones de copias.

Este caso muestra dos tendencias principales: primero, Pokémon mantiene una fuerte presencia en la industria de los videojuegos, liderando las listas de ventas incluso con títulos fuera de la serie principal. Segundo, el éxito de Pokémon Legends: Z-A confirma la importancia estratégica de los lanzamientos intergeneracionales durante la transición a nuevas plataformas.

