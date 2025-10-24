Halo: Campaign Evolved, remake del primer Halo, es una realidad y ya pudimos probar una versión preliminar

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Luego de muchos rumores y especulaciones, Halo: Campaign Evolved fue anunciado y se trata del remake de la campaña del primer Halo con la inclusión de nuevas misiones y mejoras de todo tipo. Desde Malditos Nerds | Infobae pudimos jugar a una demo exclusiva para conocer un poco más sobre este importante título que llegará en 2026 para Xbox, PC y, por primera vez, PlayStation 5.

Cuando hablamos de Halo nos referimos a una de las franquicias más importantes de la historia de la industria de los videojuegos ya que no solo cautivó a un montón de fanáticos y se convirtió en un emblema de Xbox, sino que también sentó las bases y los elementos fundamentales de lo que hoy en día siguen siendo los shooters.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Por más de que quizás lo más llamativo del anuncio sea su llegada a PlayStation 5, demostrando aún más que el presente y futuro de Xbox es multiplataforma, la decisión de su regreso a 25 años de su lanzamiento original me parece un gran motivo de celebración para los amantes de los videojuegos debido a que quienes lo jugamos podremos revivir una obra invaluable como así también puede ser el punto de partida para nuevos jugadores que deseen ingresar a la saga.

La versión preliminar que pudimos probar consistió en una breve sección de un capítulo que duró alrededor de 20 minutos por lo que, obviamente, no sirve para sacar conclusiones sino más bien para tener un pequeño vistazo de cuál es la búsqueda del estudio con esta remake. Sobre esto sí puedo decir que tanto el escenario, como las armas y los enemigos se veían deslumbrantes con una profundidad y potencia gráfica comparable con el último lanzamiento Halo Infinite.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Durante la demo pude combatir contra distintos enemigos, utilizar algunas armas, ver cinemáticas y hasta conducir un vehículo por una zona del mapa. Por más de que era una versión en desarrollo, realmente me gustó cómo se veía el juego y el trabajo hecho sobre todo en el escenario y en el combate y su velocidad. No tengo dudas de que el objetivo de Xbox con Halo: Campaign Evolved es que se convierta en uno de los títulos más destacados de la actual generación en cuanto a poderío gráfico.

Más allá de su renovado aspecto visual tanto en lo jugable como en las cinemáticas, Halo: Campaign Evolved traerá tres nuevas misiones que funcionarán como preludio de los acontecimientos que ya conocemos de Halo: Combat Evolved. Además, Xbox anunció que el juego permitirá jugar la campaña en cooperativo online con hasta cuatro jugadores y, en consolas, se podrá jugar con pantalla dividida entre dos.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Por otro lado, esta nueva versión también añadirá nuevas armas, vehículos y enemigos. No caben dudas de que todos estos nuevos buscan llevar la experiencia original de Halo con agregados y condimentos propios que tuvo la evolución de la saga a lo largo de sus lanzamientos y haciendo uso de las actuales capacidades técnicas.

Más allá de este anuncio y la gran novedad de su llegada a PlayStation 5, será interesante saber si Halo: Campaign Evolved forma parte de una nueva estrategia y búsqueda por parte de Xbox con respecto al futuro de la saga. Siguiendo esta línea, habrá que esperar para tener novedades sobre lo que pueda ser un apartado meramente online de Halo más allá de su campaña.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Por lo pronto, Halo: Campaign Evolved es una propuesta interesante que marca una continuidad de lo que Xbox viene haciendo con sus franquicias y, desde ya, será un lanzamiento importante a tener en cuenta el año que viene. Obviamente sin poder dar un veredicto final, la demo jugada claramente muestra la intención del estudio de renovar y traer a la actualidad la gran experiencia que muchos vivimos en su lanzamiento en 2001.