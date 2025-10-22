Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

Amores Perros

A 25 años de su estreno, Amores perros regresó a la pantalla grande con una versión remasterizada en 4K que reafirma su lugar como una de las obras más influyentes del cine latinoamericano. La película de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Vanessa Bauche, regresó a los cines el 2 de octubre. Este regreso no solo marca un homenaje a la ópera prima del director mexicano, sino también una oportunidad para redescubrir la fuerza visual y emocional de un relato que entrelaza amor, violencia y destino en la Ciudad de México.

La restauración, realizada bajo la supervisión de Criterion Collection y con la participación de Iñárritu y el director de fotografía Rodrigo Prieto, incluye una nueva mezcla de sonido 5.1 que potencia la intensidad de su narrativa. Además del estreno en salas, el 24 de octubre la película estará disponible en MUBI, acompañada por la publicación del libro Amores perros editado por MACK Books y la instalación sensorial Sueño Perro que se presentará en ciudades como Milán, Los Ángeles y Ciudad de México. Este relanzamiento confirma la vigencia de una película que cambió para siempre la forma de contar historias en el cine mexicano.

Alejandro G. Iñárritu y Gael García Bernal apoyan este reestreno y se tomaron el tiempo para respondernos algunas preguntas. Pueden ver la entrevista en video a continuación, o leer una transcripción de la misma, debajo.

—Hola Alejandro, hola Gael, ¿cómo están?

Alejandro G. Iñárritu: —Hola, bien, gracias.

—En primer lugar, bueno, yo la primera vez que vi “Amores perros”, fue en la Universidad del Cine, fue en el marco, de hecho, de una materia de Guion. ¿Qué se siente, Alejandro, en ese momento... ? No sé si vos sabías, ¿te imaginabas, que iba a tener esta repercusión, que era una película que se iba a pasar en las escuelas, en las Universidades del Cine?

Alejandro G. Iñárritu: —Lo sabía perfectamente. Ese era el objetivo...

—Esa es la conciencia que tiene.

Alejandro G. Iñárritu: —No, para nada. Realmente no. Haces una película y, de hecho, bromeo que Gael lo único que exigió es que le dieran dos VHS en aquel entonces porque él pensaba que la película jamás se iba a ver en los cines.

Y las expectativas de que esta película... Bueno, en primer lugar, terminar la película con el presupuesto y el tiempo que teníamos, también había una posibilidad de que no lo hiciéramos. Entonces, realmente estábamos dando el corazón y las vísceras en ese momento en la película.

No teníamos planeación de... Hacer marketing en Instagram, no existía todo el social media, no había ni siquiera esas expectativas, y... Y ese deseo también estaba bastante enterrado, solamente había las ganas y la necesidad de hacerla, por hacerla. Y todo lo que se ha sucedido después ha sido un regalo... Propio de la película, la película ha caminado solita. En realidad, por el trabajo de ella misma y por lo que ella representa, ¿no? Pero no, todo ha sido un regalo y una sorpresa.

—Y, Gael, este fue tu... Tu prime papel, ¿no? Tu gran debut. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a un set por primera vez? Pisar ese set por primera vez. ¿Cómo lo sentiste?

Gael García Bernal: —No, pues... Estaba... Había muchas cosas que no entendía del cine. Eh... Para bien también, porque me entregaba con completa... Eh, confianza, y... E instinto, y... Y esto que repite... Alejandro bastante, que es como con entraña también. Eh, me acuerdo que... Me decías que... O sea, abogabas mucho acerca de la concentración que teníamos que tener. Mientras estábamos filmando, ¿no? De los espacios muertos.

Porque antes los espacios muertos entre una toma y otra... Bueno, llamados espacios muertos, pues, este... Cambio de emplazamiento y demás. Eran momentos muy largos. Este... Porque antes había muchas luces que mover, era mucho más complicado todo. Y además, como teníamos tan pocas tomas en el arsenal de alguna forma, era... Teníamos que... ¿No? Hacer algo muy correcto. Y tú siempre estabas insistiendo mucho en estar muy concentrados durante ese periodo.

De no dejar caer la... El personaje, el mantra en el que estábamos. Y nos prendimos mucho de eso. Me encantó. De hecho, se volvió hasta mi... Pensé que así iba a ser siempre. Después me di cuenta que no. Después me di cuenta que hay muchos que no les importa eso. No, pero como que se mantuvo... Se mantuvo conmigo.

Y... Digo, nada más por mencionar una de las tantas... Cosas que me han sorprendido de la película a través del tiempo, pues... Eh... Es que, por ejemplo, ahora veo la película y... La potencia que tiene. Eh... Lo increíblemente potente que es... Es como si estuviese describiendo... O presenciando... Eh... El sonido de los “Rolling Stones”, ¿no? O a otro símil musical, este... La primera banda de Mambo, ¿no? Eh... Estas trompetas, este rollo, es una... Es una película que te mantiene, que te mantiene con una potencia que está ahí, este... Andando trepidante.

Y eso es algo que yo no tenía idea de que esto se podía lograr, en lo absoluto, eh... Entonces, sí, yo estaba completamente eh... Entregado a una... A una experiencia donde, además... Había pocas personas con experiencia. Y una de las pocas personas con experiencia era Vanessa Bauche, ¿no? Quien interpretó a Susana. Ella había hecho pocas, digo, algunas películas... Y era quien me describió lo que era “Acción”.

Porque yo, cuando por primera vez dijeron “Acción”, pensé que era “acción del personaje”. No sabía que era “Acción” de que comenzaba la escena. Eh... Así de... Así de inocente estaba.

—Ya habiendo pasado mucho tiempo, y bueno... Alejandro, en el medio, filmaste muchísimas películas... ¿Hay algo que vos ves ahora de “Amores perros” y decís “Uy, mirá, si pudiera volver el tiempo atrás, esto... Esta escena la haría distinta, la hubiera cambiado...”? ¿Hay algo de eso, o no tanto?

Alejandro G. Iñárritu: —La verdad fue muy sorprendente ver la película por primera vez... Completa después de 25 años en el Festival de Cannes este año en mayo. No la había visto. Y yo tenía mucha... Reticencia en verla. Miedo de encontrar eso que dices tú. Mucha “grasa”, digamos, que pude haber quitado. Y la verdad, no. Me sorprendí de lo riguroso que fue, eh... Soy un... Me gusta la edición y soy un carnicero brutal, siempre apliqué cosas que, aunque me gusten mucho y... Me enamore o tengo una memoria de lo que significan para mí, o... Lo difícil que haya sido hacer esa escena. Si esa escena no realmente da lo que tiene que dar y no... No embona... Soy bastante riguroso y corto cosas que me duelen muchísimo. Y lo hice en “Amores Perros” y creo que representa a la película.

Es imparable por eso mismo. Siento que tiene un músculo muy actual, muy contemporáneo porque... Sí encontré una película que tuvo mucho rigor también en lo que tenía que ser contado y nada más. Así es que no... No hay “regrets”, no hay arrepentimientos.

Vayan a ver esa película en el cine. Creo que la gente se va a impactar y las... Las nuevas generaciones creo que no la han visto. Que la vean como la vio la sociedad en el 2000... Van a quedar muy impactadas, creo, al verla en el cine. No en la computadora.

—Muchísimas gracias por su tiempo a los dos. Y me pone muy contenta haber visto cómo... Cómo sus carreras fueron evolucionando y cómo crecieron.

Alejandro G. Iñárritu: —Gracias.

—Un beso.