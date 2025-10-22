Malditos Nerds

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

La obra maestra de Iñárritu regresa remasterizada en 4K para celebrar su 25° aniversario, reafirmando su impacto en el cine mexicano e internacional

Por Lu Agosta

Guardar
Amores Perros
Amores Perros

A 25 años de su estreno, Amores perros regresó a la pantalla grande con una versión remasterizada en 4K que reafirma su lugar como una de las obras más influyentes del cine latinoamericano. La película de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Vanessa Bauche, regresó a los cines el 2 de octubre. Este regreso no solo marca un homenaje a la ópera prima del director mexicano, sino también una oportunidad para redescubrir la fuerza visual y emocional de un relato que entrelaza amor, violencia y destino en la Ciudad de México.

La restauración, realizada bajo la supervisión de Criterion Collection y con la participación de Iñárritu y el director de fotografía Rodrigo Prieto, incluye una nueva mezcla de sonido 5.1 que potencia la intensidad de su narrativa. Además del estreno en salas, el 24 de octubre la película estará disponible en MUBI, acompañada por la publicación del libro Amores perros editado por MACK Books y la instalación sensorial Sueño Perro que se presentará en ciudades como Milán, Los Ángeles y Ciudad de México. Este relanzamiento confirma la vigencia de una película que cambió para siempre la forma de contar historias en el cine mexicano.

Alejandro G. Iñárritu y Gael García Bernal apoyan este reestreno y se tomaron el tiempo para respondernos algunas preguntas. Pueden ver la entrevista en video a continuación, o leer una transcripción de la misma, debajo.

Para su 25 aniversario, Amores Perros vuelve a los cines con una versión remasterizada en 4K y sonido 5.1. Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista, conversaron con nosotros.

—Hola Alejandro, hola Gael, ¿cómo están?

Alejandro G. Iñárritu: —Hola, bien, gracias.

—En primer lugar, bueno, yo la primera vez que vi “Amores perros”, fue en la Universidad del Cine, fue en el marco, de hecho, de una materia de Guion. ¿Qué se siente, Alejandro, en ese momento... ? No sé si vos sabías, ¿te imaginabas, que iba a tener esta repercusión, que era una película que se iba a pasar en las escuelas, en las Universidades del Cine?

Alejandro G. Iñárritu: —Lo sabía perfectamente. Ese era el objetivo...

—Esa es la conciencia que tiene.

Alejandro G. Iñárritu: —No, para nada. Realmente no. Haces una película y, de hecho, bromeo que Gael lo único que exigió es que le dieran dos VHS en aquel entonces porque él pensaba que la película jamás se iba a ver en los cines.

Y las expectativas de que esta película... Bueno, en primer lugar, terminar la película con el presupuesto y el tiempo que teníamos, también había una posibilidad de que no lo hiciéramos. Entonces, realmente estábamos dando el corazón y las vísceras en ese momento en la película.

No teníamos planeación de... Hacer marketing en Instagram, no existía todo el social media, no había ni siquiera esas expectativas, y... Y ese deseo también estaba bastante enterrado, solamente había las ganas y la necesidad de hacerla, por hacerla. Y todo lo que se ha sucedido después ha sido un regalo... Propio de la película, la película ha caminado solita. En realidad, por el trabajo de ella misma y por lo que ella representa, ¿no? Pero no, todo ha sido un regalo y una sorpresa.

Amores Perros. (Cortesía: MUBI)
Amores Perros. (Cortesía: MUBI)

—Y, Gael, este fue tu... Tu prime papel, ¿no? Tu gran debut. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a un set por primera vez? Pisar ese set por primera vez. ¿Cómo lo sentiste?

Gael García Bernal: —No, pues... Estaba... Había muchas cosas que no entendía del cine. Eh... Para bien también, porque me entregaba con completa... Eh, confianza, y... E instinto, y... Y esto que repite... Alejandro bastante, que es como con entraña también. Eh, me acuerdo que... Me decías que... O sea, abogabas mucho acerca de la concentración que teníamos que tener. Mientras estábamos filmando, ¿no? De los espacios muertos.

Porque antes los espacios muertos entre una toma y otra... Bueno, llamados espacios muertos, pues, este... Cambio de emplazamiento y demás. Eran momentos muy largos. Este... Porque antes había muchas luces que mover, era mucho más complicado todo. Y además, como teníamos tan pocas tomas en el arsenal de alguna forma, era... Teníamos que... ¿No? Hacer algo muy correcto. Y tú siempre estabas insistiendo mucho en estar muy concentrados durante ese periodo.

De no dejar caer la... El personaje, el mantra en el que estábamos. Y nos prendimos mucho de eso. Me encantó. De hecho, se volvió hasta mi... Pensé que así iba a ser siempre. Después me di cuenta que no. Después me di cuenta que hay muchos que no les importa eso. No, pero como que se mantuvo... Se mantuvo conmigo.

Y... Digo, nada más por mencionar una de las tantas... Cosas que me han sorprendido de la película a través del tiempo, pues... Eh... Es que, por ejemplo, ahora veo la película y... La potencia que tiene. Eh... Lo increíblemente potente que es... Es como si estuviese describiendo... O presenciando... Eh... El sonido de los “Rolling Stones”, ¿no? O a otro símil musical, este... La primera banda de Mambo, ¿no? Eh... Estas trompetas, este rollo, es una... Es una película que te mantiene, que te mantiene con una potencia que está ahí, este... Andando trepidante.

Y eso es algo que yo no tenía idea de que esto se podía lograr, en lo absoluto, eh... Entonces, sí, yo estaba completamente eh... Entregado a una... A una experiencia donde, además... Había pocas personas con experiencia. Y una de las pocas personas con experiencia era Vanessa Bauche, ¿no? Quien interpretó a Susana. Ella había hecho pocas, digo, algunas películas... Y era quien me describió lo que era “Acción”.

Porque yo, cuando por primera vez dijeron “Acción”, pensé que era “acción del personaje”. No sabía que era “Acción” de que comenzaba la escena. Eh... Así de... Así de inocente estaba.

Amores Perros
Amores Perros

—Ya habiendo pasado mucho tiempo, y bueno... Alejandro, en el medio, filmaste muchísimas películas... ¿Hay algo que vos ves ahora de “Amores perros” y decís “Uy, mirá, si pudiera volver el tiempo atrás, esto... Esta escena la haría distinta, la hubiera cambiado...”? ¿Hay algo de eso, o no tanto?

Alejandro G. Iñárritu: —La verdad fue muy sorprendente ver la película por primera vez... Completa después de 25 años en el Festival de Cannes este año en mayo. No la había visto. Y yo tenía mucha... Reticencia en verla. Miedo de encontrar eso que dices tú. Mucha “grasa”, digamos, que pude haber quitado. Y la verdad, no. Me sorprendí de lo riguroso que fue, eh... Soy un... Me gusta la edición y soy un carnicero brutal, siempre apliqué cosas que, aunque me gusten mucho y... Me enamore o tengo una memoria de lo que significan para mí, o... Lo difícil que haya sido hacer esa escena. Si esa escena no realmente da lo que tiene que dar y no... No embona... Soy bastante riguroso y corto cosas que me duelen muchísimo. Y lo hice en “Amores Perros” y creo que representa a la película.

Es imparable por eso mismo. Siento que tiene un músculo muy actual, muy contemporáneo porque... Sí encontré una película que tuvo mucho rigor también en lo que tenía que ser contado y nada más. Así es que no... No hay “regrets”, no hay arrepentimientos.

Vayan a ver esa película en el cine. Creo que la gente se va a impactar y las... Las nuevas generaciones creo que no la han visto. Que la vean como la vio la sociedad en el 2000... Van a quedar muy impactadas, creo, al verla en el cine. No en la computadora.

—Muchísimas gracias por su tiempo a los dos. Y me pone muy contenta haber visto cómo... Cómo sus carreras fueron evolucionando y cómo crecieron.

Alejandro G. Iñárritu: —Gracias.

—Un beso.

Temas Relacionados

Vanessa BaucheAlejandro G. IñárrituGael García BernalAmores perrosEntrevistamalditos-nerdspeliculasmalditos-nerds-peliculasmalditos-nerds-videosEmilio EchevarríaCriterion CollectionRodrigo PrietoMUBISueño Perro

Más Noticias

Mouse: P.I. For Hire anuncia su retraso hasta principios de 2026

La desarrolladora Fumi Games pospone el debut de su esperado shooter noir de estilo Disney modo vintage para mejorar la experiencia de juego

Mouse: P.I. For Hire anuncia

Persona 3 Reload añade música clásica con la vocalista Yumi Kawamura en una actualización gratuita

El 23 de octubre llega la esperada actualización de Persona 3 Reload, coincidiendo con su debut en Nintendo Switch 2

Persona 3 Reload añade música

The Sinking City 2 retrasa su lanzamiento por el conflicto en Ucrania

Frogwares promete avances pese a la inestabilidad provocada por los ataques y cortes eléctricos

The Sinking City 2 retrasa

Remedy reestructura su liderazgo tras las bajas ventas de FBC: Firebreak

El lanzamiento del shooter multijugador ambientado en el universo de Control no logró consolidarse en el mercado

Remedy reestructura su liderazgo tras

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Warner Bros. adelanta el estreno global de la secuela y apuesta fuerte por el regreso de personajes clave

Mortal Kombat 2, la próxima

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Mortal Kombat 2, la próxima

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Black Phone 2 recauda $42 millones de dólares globales y devuelve el optimismo a Blumhouse

Entrevistamos a Madeleine McGraw y Mason Thames, estrellas de Black Phone 2

Entrevistamos a Maggie Kang y Chris Applehans, directores de Kpop Demon Hunters

Predator: Badlands, la nueva película de la saga, presenta su tráiler final

SERIES

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella de la serie Peacemaker

Prison Break confirma su regreso con un reboot que tendrá nuevos protagonistas

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 8: Un final cercano para una serie que mira a lo lejos

Bill Skarsgård aterroriza en el nuevo tráiler de IT: Bienvenidos a Derry, la precuela de Stephen King

Bridgerton revela la fecha de estreno de su cuarta temporada con un nuevo tráiler