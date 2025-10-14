Entrevistamos a Maggie Kang y Chris Applehans, directores de Kpop Demon Hunters

KPOP DEMON HUNTERS - (L-R) Mira (voice by MAY HONG), Rumi (voice by ARDEN CHO) and Zoey (voice by JI-YOUNG YOO). ©2025 Netflix

Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) es una película animada de fantasía urbana producida por Sony Pictures Animation y estrenada en Netflix el 20 de junio de 2025. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, combina mitología coreana con la cultura del K-pop para narrar la historia de Huntr/x, un grupo femenino que lleva una doble vida como cazadoras de demonios. A través de su música y combates, las protagonistas Rumi, Mira y Zoey enfrentan a los Saja Boys, una banda rival formada por demonios, mientras Rumi lidia con su herencia mitad humana, mitad demoníaca. La película destaca por su mensaje sobre identidad, amistad y aceptación, además de un estilo visual influido por el anime y los videoclips de K-pop.

El proyecto fue concebido como una “carta de amor al K-pop y a la cultura coreana”, integrando elementos tradicionales en el diseño de personajes y vestuario. La animación, a cargo de Sony Pictures Imageworks, se distingue por su estética híbrida 3D inspirada en el anime y la animación tradicional. La banda sonora, producida por reconocidos compositores del género, incluye los sencillos “Takedown”, “Golden” y “Your Idol”, que alcanzaron gran éxito comercial, con “Golden” llegando al número uno del Billboard Hot 100. Con críticas favorables, Las guerreras K-pop consolidó su lugar como una propuesta innovadora que fusiona música, acción y fantasía con una fuerte identidad cultural coreana.

En esta ocasión, pudimos conversar con los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes nos contaron cómo fue la creación de esta película, cuál consideran que terminará siendo su impacto, y más. Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—Hola, ¡hola, chicos! Lo siento, fue todo muy rápido. ¿Cómo estás? Uhm, en primer lugar, me encantó la película. Creo que es increíble. Así que, felicitaciones. Y has causado un gran impacto en la industria. Así que vamos a hablar de eso. La primera pregunta es para Maggie, porque has mencionado en otras entrevistas que hiciste esta película pensando en ti misma cuando eras más joven, y el K-pop no era algo… Particularmente popular en Canadá. Pero ahora la película es muy popular. El K-pop es muy popular. Y, por supuesto, tuvo un gran impacto en la industria. Se ha convertido en una especie de fenómeno cultural. Y no es... Algo minoritario. ¿Cómo te hace sentir eso?

Maggie Kang: —Oh, es… Quiero decir, es muy inesperado. Ya sabes, no fue como: “Oh, hagamos algo que sea muy innovador, y…”. Pero, ya sabes, tanto Chris como yo queríamos hacer una película que quisiéramos ver. Queríamos esforzarnos como narradores y directores y… Y crear algo que, ya sabes… Que quisiéramos ver, pero sabíamos que en realidad no existía. Así que, uhm… Cada vez que intentas hacer eso, es realmente desafiante, y… Y hubo momentos aterradores, ya sabes, muchos de ellos, uhm, haciendo esto, pero… Nos sentimos muy agradecidos de que el público lo haya recibido tan bien. Y no solo el público, también hemos recibido muchos increíbles… Ya sabes, mensajes de nuestros colegas, agradeciéndonos por hacer una película como esta y… Dándoles esperanza para que hayan nuevas voces, animaciones y nuevos tipos de historias.

—Bueno, esta pregunta es para los dos. Esta película es un éxito. Y también se relaciona con lo que Guillermo del Toro ha hecho con “Pinocho” o “Flow”, este tipo de historias que se… Alejan de las normas, son nuevas formas de contar historias. ¿Cómo creen que impactará esta película? Porque ya lo ha hecho, por supuesto. Una nueva forma de contar historias a través de la animación.

Chris Applehans: —Sí, quiero decir, creo que… Intentamos hacer muchas cosas diferentes. Tratando de que todas tengan buen sabor al mezclarlas. Creo que… Definitivamente… Como que ha mostrado un… Un nuevo tipo de esquema sobre cómo se podría integrar la música, ya sabes, con una estética verdaderamente pop, uhm… Creo que… Como dijo Maggie… La forma en que se representa a estas chicas es que son realmente increíbles. Y geniales, pero también son súper raras. Y actúan de forma estúpida en… En todos los sentidos en que los grandes personajes deberían hacerlo, así que… Creo que muchas de esas cosas… Se sintieron como que… Por alguna razón… Nadie tenía permiso para hacer esas cosas, entonces sólo las probamos y lo logramos, y creo que… Espero que eso… Pueda… Crear una sensación de permiso… Tanto para los estudios como para los cineastas en sí mismos para que hagan las películas que ellos quieran ver. Sean cuales sean. Y el público les recompensará por ello, porque será algo nuevo y será algo… Realmente personal. Y de alguna manera, no sé cómo, ellos pueden saber… Que es personal.

Maggie Kang: —Sí. No, quiero decir, nada que añadir, solo está… Mejor dicho de lo que yo hubiera dicho. Hubiera dicho lo mismo, pero probablemente no de forma tan elocuente.

—Bien, genial. Bueno, la película tiene algo muy especial para mí, que es… Que tiene un ritmo muy rápido. Uhm, te introduce en el mundo inmediatamente, algo a lo que no estoy acostumbrada, pero me sentí muy bien… Uhm, en ese momento, porque me sentí familiarizada con los personajes, los personajes me gustaban y me sentí dentro de la trama de inmediato, en cuestión de segundos. ¿Cómo consiguieron hacer eso? Contar una buena historia con familiaridad por los personajes, pero también manteniendo una velocidad tan buena que también funciona para el nuevo público que quiere… tenerlo todo rápido.

Maggie Kang: —¡Sí! ¿Sabes? Fue, quiero decir, fue muy desafiante, uhm… Es… Cuando… Como que te lanzan dentro de la película… Y conocemos a las chicas, era… Tenían que gustarte de inmediato, y ellas tenían que ser encantadoras, y… Y tienes que marcar el tono de toda la película, básicamente, en esta especie de plano secuencia. Y ahí, el avión donde las conocemos por primera vez, y luego… Y luego el vídeo musical, la canción, y ellas saltando del avión y aterrizando en el concierto, estamos… Alcanzando tantos tonos diferentes. Y tenemos música… Básicamente es de lo que se trata toda la película, y su concepto… En esa única escena. Así que fue realmente difícil de crear, y… Y es como que trabajamos en eso, trabajé en eso de principio a fin. Así que... Eso fue realmente difícil.

Creo que una de las cosas, y acabo de hablar de, ya sabes, “La huésped”, de Bong Joon-ho. Uhm, es una película que nos encanta a los dos, y los dos somos grandes fans de Bong, y… Ya sabes, en esa película, es como… Se trata sobre… Es una película de monstruos. Y normalmente, se va mostrando poco a poco al monstruo. Es como si crearas suspense y luego no sabes qué es, y lo vas insinuando y luego lo vez, pero… En esa, es como… Ya sabes, es una película de monstruos, y ves al monstruo, como, en la segunda escena. Es como si corriera hacia ti, y hay algo tan… Divertido en eso. Y eso es lo que queríamos con esta película también, como… Nosotros estábamos… Te prometen… Un grupo de idols que son cazadores de demonios, y eso es lo que queríamos mostrar de inmediato. Y ahí es donde queríamos quedarnos con ellos. Así que… Uhm, eso fue una gran inspiración para nosotros. Y eso es más o menos lo que intentamos hacer.

—Bueno, funcionó. El estilo artístico es bastante único, porque es, es una especie de caricatura, pero al mismo tiempo tiene estas cosas particularmente realistas relacionadas con el movimiento y las texturas, y… Le da una profundidad única a la animación que… Hemos visto muchas formas de hacer animación hoy en día… Se ha convertido en algo más artesanal de lo que solía ser, como… Si todo pareciera igual, pero ya no. Uhm, ¿cómo fue llegar a este estilo artístico en particular? Porque sé que la película estuvo en desarrollo durante muchos años así que supongo que el estilo artístico fue algo que no surgió… Instantáneamente.

Chris Applehans: —Supongo que está impulsado por… Uhm, por las necesidades de la propia película. Uhm, nosotros… Sabíamos que queríamos mujeres con un aspecto auténtico coreano, así que realmente queríamos encontrar… Diseñadores y diseños para ellas que… Realmente captaran algo de eso. Y algunas pueden ser como… Pómulos, y otras pueden ser fosas nasales perfectamente redondas, cosas que son… Como, halagadoras, y cosas que son graciosas, uhm… Y creo que… Por la historia en sí… Estas chicas necesitaban ser increíbles y glamorosas… Y duras, estúpidas y, en pijamas, y luego ir a… Citas... Ilícitas con chicos, y… Tener momentos sinceros, así que… Se inspiró en los dramas coreanos y en la acción, y… No creo que nosotros, como... Hubiéramos… Empezando, yo no pensaba: “Este es el tipo de animación”... Era más bien que la historia… Necesitaba lograr todos estos tonos, y los personajes tenían que moverse entre ellos. Necesitaban ser capaces de… Ser como… Engullir un kimbap en un segundo y luego, como… Lucir geniales y duras, peleando con un demonio… Diez segundos después, así que… Los diseños se basaron en gran medida en las necesidades de la historia… Y eso hacer que se sienta como, “Sí, es nuevo”, pero también te hace pensar en ello, no estás… Distraído.

Maggie Kang: —Simplemente lo probamos. ¿Sabes? Pensamos que quizá sería demasiado raro y que quizá no funcionaría, pero, ya sabes, nos pareció divertido. Parecía que funcionaba, así que… Dijimos: “Ok!”. Eso fue gran parte de la película. Era como si no supieras si iba a funcionar hasta no… Lo hacías y lo mirabas… Y si funcionaba… Y entonces pensábamos: “Bien, sigamos adelante”.

—¡Gracias chicos! Que tengan un buen día.