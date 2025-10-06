Malditos Nerds

Skate presenta su primer temporada de contenido Hesh & Fresh: eventos y desafíos inspirados en los ‘90

La nueva Temporada 1 de Skate estará disponible del 7 de octubre al 2 de diciembre

Por Lucas Rivarola

Guardar
Skate, de Full Circle.
Skate, de Full Circle.

El juego de skateboarding Skate, publicado por Electronic Arts y desarrollado por Full Circle, dará inicio oficialmente a su Temporada 1, llamada Hesh & Fresh, el próximo 7 de octubre. Este título, que adoptó un modelo gratuito y se lanzó en acceso anticipado el mes pasado para PlayStation, Xbox y PC, ahora recibe su primera gran actualización. Dicha actualización introduce eventos temáticos, un nuevo sistema de recompensas y elementos nostálgicos inspirados en la cultura y música de los años noventa.

Un tributo a la cultura de los noventa en San Van

La Temporada 1, denominada Hesh & Fresh, estará disponible hasta el 2 de diciembre y tiene como eje central la estética y cultura propias de los años noventa. Los desarrolladores han incorporado una banda sonora que remite directamente a esa década; la actualización incluye 21 canciones nuevas de grupos y artistas reconocidos como Bad Religion, Dinosaur Jr. e Ice Cube. La selección de estos temas cumple una doble función: fortalecer la ambientación y conectar con una audiencia que vivió la era dorada del skate en la cultura popular.

En el ámbito visual, se implementa una actualización relevante al sistema de iluminación del juego que, según Full Circle, hará que la ciudad de San Van luzca “más realista y habitada”. Tanto los parques como las áreas comunitarias recibirán decoraciones diseñadas para los eventos, motivando así a los jugadores a recorrer entornos dinámicos que cambian según la temporada y fomentan la interacción social dentro del juego.

Skate, de Full Circle.
Skate, de Full Circle.

Eventos especiales y sistema de recompensas

Durante la Temporada 1 estarán disponibles dos eventos destacados: Skate-o-Ween y el 7-Ply Maple Harvest. Skate-o-Ween, que tendrá lugar del 21 de octubre al 11 de noviembre, ofrece una interpretación humorística de Halloween. Los jugadores podrán personalizar a sus avatares con disfraces y recorrer una ciudad adaptada para la ocasión.

En cuanto al 7-Ply Maple Harvest, que se celebrará del 18 de noviembre al 2 de diciembre, rinde homenaje a la historia local del skate: durante los años setenta, los skaters de San Van descubrieron la utilidad de la madera de arce en la fabricación de tablas, y este festival reconoce ese hallazgo mediante la inclusión de objetos temáticos y actividades en los parques.

Ambos eventos ofrecerán nuevas opciones de personalización y elementos decorativos; además, las tareas diarias y semanales permitirán a los jugadores obtener Tix, la moneda temporal de la temporada, que podrá canjearse por recompensas exclusivas.

Desafíos semanales y la presencia de marcas emblemáticas

Uno de los aspectos más atractivos de la nueva temporada es la incorporación de 40 desafíos que se irán renovando cada semana, junto con tareas diarias, semanales y específicas de los eventos. Estos retos no solo mantienen el interés de los usuarios, sino que también los animan a compartir trucos y acrobacias en redes sociales, una tendencia que ha favorecido el desarrollo de una comunidad activa desde el inicio del acceso anticipado.

El título también presenta alianzas con marcas icónicas de la cultura skate: Santa Cruz, Creature e Independent llegan a la tienda virtual del universo skate, permitiendo a los jugadores equipar a sus personajes con artículos emblemáticos y celebrando de esta forma la historia auténtica de la disciplina.

Implicaciones para la experiencia de los jugadores

La estrategia de actualización de temporada y la introducción del nuevo pase de temporada skate.Pass suponen tanto ventajas como desafíos para la base de usuarios. Por un lado, los jugadores cuentan con más objetivos y recompensas, lo que incentiva la recurrencia en el juego y la experimentación con nuevas habilidades y opciones de personalización.

Por otro lado, la adopción de un pase de temporada y el incremento de elementos cosméticos refuerzan la tendencia de la industria hacia una monetización gradual mediante contenido premium, una práctica que despierta opiniones divididas entre los miembros de la comunidad.

La rotación frecuente de desafíos, la ambientación mutable de los parques y la elección musical inspirada en los años noventa buscan entregar experiencias renovadas cada semana, aunque también dejan abiertas preguntas acerca de la equidad y el acceso al contenido para quienes no pueden jugar con regularidad. La comunidad continuará observando cómo estas dinámicas afectan la cohesión del juego y la satisfacción a largo plazo.

Temas Relacionados

SkateElectronic ArtsFull Circlemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | Hades II – Equipo que gana, no se toca

Supergiant Games reafirma su posición como uno de los dioses del Olimpo del roguelite con una secuela a la altura de su predecesor, elevando la vara en varios aspectos clave

REVIEW | Hades II –

Nintendo revela detalles del motorbike de Samus en Metroid Prime 4: Beyond y su impacto en la jugabilidad

Nintendo explica el uso limitado de Vi-O-La y adelanta nuevas habilidades psíquicas para Samus Aran

Nintendo revela detalles del motorbike

Kingmakers se retrasa por tiempo indefinido y apuesta por calidad sin recortar funciones

Redemption Road retrasa su innovador juego medieval con armas modernas para asegurar calidad y ambición

Kingmakers se retrasa por tiempo

Atlus asegura que Persona 4 Revival renovará la fórmula de la saga con novedades inesperadas

El anuncio de Persona 4 Revival en el Xbox Games Showcase intensificó el debate sobre remakes en la saga Persona

Atlus asegura que Persona 4

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

Mientras la crítica reconoce la actuación de Johnson, la respuesta en taquilla ha sido la más baja de su carrera

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

The Carpenter’s Son presenta un nuevo tráiler con Nicolas Cage como San José

‘Gente que conocemos en vacaciones’, la adaptación de la novela romántica, presenta su tráiler

Los Simpson celebrarán 40 temporadas con el estreno de una nueva película en 2027

Zootopia 2 presenta su tráiler final con Shakira y Ed Sheeran

SERIES

Peaky Blinders regresará con dos

Peaky Blinders regresará con dos temporadas producidas por Cillian Murphy

REVIEW | Gen V - Temporada 2 - Episodios 1, 2, 3 y 4: Caos narrativo en la universidad de Godolkin

Star Wars: Visions revela el primer tráiler de su tercera temporada

REVIEW | Marvel Zombies - Una animación más viva que nunca

Retrocultura Activa | V: Invasión Extraterrestre - Lagartos, fascismo y nostalgia ochentera