Malditos Nerds

Kojima Productions desvela un primer vistazo de OD, su próximo juego de terror

El esperado OD, creado por Hideo Kojima y Jordan Peele, redefine los límites del terror digital

Por Gustavo Robles

OD: KNOCK presenta su primer tráiler.

Hideo Kojima y Jordan Peele han colaborado para lanzar OD, ahora titulado oficialmente OD Knock, un videojuego de terror respaldado por Xbox y presentado en detalle durante el décimo aniversario de Kojima Productions. Considerado uno de los proyectos más ambiciosos del género, utiliza Unreal Engine 5 y ofrece una propuesta visual y narrativa completamente distinta a trabajos anteriores del estudio, como Death Stranding o la cancelada demo P.T., con evidentes referencias al proyecto Silent Hills que no llegó a publicarse.

El desarrollo de una propuesta innovadora

Durante el evento realizado en Tokio, Hideo Kojima explicó que OD Knock representa “una experiencia completamente nueva”, subrayando que la infraestructura creada para este título no tiene precedentes en el sector. Este planteamiento de una “nueva forma de medio” implica avances técnicos, como la adopción de Unreal Engine 5 —un motor gráfico que posibilita renderizados en tiempo real y físicas avanzadas—, y también propone cambios en la manera en que el jugador interactúa con la obra.

Kojima prefirió no revelar detalles concretos, manteniendo en secreto elementos clave de la jugabilidad y la historia, e invitó al público a buscar indicios en el material promocional mostrado.

El último tráiler del juego demostró el nivel de detalle gráfico, evocando el ambiente claustrofóbico y perturbador que caracterizó a P.T., el proyecto inconcluso de Kojima para Silent Hills, tomando inspiración en visiones modernas del terror. La historia del avance inicia con una protagonista encendiendo velas en una habitación llena de ventanas y un altar, mientras se escuchan golpes extraños tras la puerta, y concluye con la aparición de una figura oscura y una inquietante transformación física. Las animaciones faciales y corporales detalladas de los personajes confirman la potencia del motor gráfico utilizado.

OD Knock, de Kojima Productions.
OD Knock, de Kojima Productions.

Participaciones destacadas y expectativas del sector

OD Knock cuenta con un reparto destacado: Sophia Lillis (It), Udo Kier (Melancolia) y Hunter Schafer (Euphoria), que aportan un enfoque más cercano al cine en la narrativa. La colaboración creativa entre Kojima y Jordan Peele, reconocido por sus películas Us y Get Out, refuerza la intención de crear una atmósfera y tensión psicológica intensas.

Phil Spencer, responsable de la división de videojuegos en Microsoft, define el proyecto como “audaz, único y propio de Kojima Productions”, y ha confirmado que cuenta con todo el apoyo técnico y de infraestructura de Xbox. Spencer también destacó la necesidad de apostar por nuevas propiedades intelectuales, un mensaje dirigido tanto a la comunidad de jugadores como a la competencia. Sus declaraciones refuerzan la estrategia de Microsoft de diversificar su catálogo a través de propuestas exclusivas e innovadoras, aunque estas impliquen riesgos a nivel tecnológico o creativo.

Tecnología, secretismo y consecuencias para los jugadores

Aunque OD Knock fue anunciado como una exclusiva temporal para Xbox, aún existen dudas sobre si llegará a otras plataformas como PlayStation 5 o futuras consolas. No obstante, el misterio en torno a su historia y jugabilidad ha provocado un fuerte interés en redes sociales y foros especializados. Los primeros minutos del tráiler anticipan una puesta en escena compleja: ritos oscuros, elementos esotéricos y un giro inquietante en la interacción con el jugador.

No solo el apartado gráfico será relevante. Kojima aseguró que la “infraestructura” sobre la que se ha diseñado el juego va más allá del propio software, lo que sugiere posibles innovaciones en la forma en que los jugadores se relacionan con la narrativa y el entorno. Aunque muchos aspectos se mantienen en secreto, la atmósfera opresiva y los recursos psicológicos utilizados evidencian la intención de replantear el miedo en los videojuegos de manera inesperada y disruptiva.

El verdadero alcance de OD Knock en la industria aún está por definirse, pero el interés del público refuerza la tendencia hacia experiencias más inmersivas e innovadoras. Esto podría abrir la puerta a nuevos modelos de consumo en los que la narrativa y la tecnología confluyen para redefinir lo que significa “jugar con miedo” en la actualidad.

