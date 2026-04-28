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Cómo derrotar al Velocidrome Feroz en Monster Hunter Stories 3

Te explicamos los patrones de ataque, debilidades y estrategias para vencer al líder de manada cristalizado y asegurar sus valiosas recompensas

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En esta guía de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, te explicamos cómo derrotar al Velocidrome Feroz. Este líder de manada cristalizado representa uno de los primeros desafíos importantes en tu aventura.

Conociendo al enemigo: patrones y debilidades

El Velocidrome es un oponente predecible cuyo ataque principal es de tipo Ágil (Velocidad). Para dominarlo desde el primer turno es fundamental entender el triángulo de combate. Para ganar los enfrentamientos “Cara a Cara”, debés utilizar ataques de tipo Técnico, ya que este elemento vence a lo Ágil.

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Una táctica muy útil es sincronizar tu ataque con el de tu Monstie. Si ambos eligen un movimiento Técnico cuando el Velocidrome te tiene como objetivo, ejecutarán un Ataque Doble. Esto no solo anula el daño enemigo, sino que también carga tu indicador de vínculo mucho más rápido.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Anatomía de un feroz: las partes cristalizadas

Como monstruo Feroz, este Velocidrome tiene partes de su cuerpo cubiertas por cristales. Estas partes cristalizadas habilitan ataques feroces, que son mucho más destructivos. Por eso, tu prioridad absoluta tiene que ser romper esos cristales para debilitar sus golpes más poderosos.

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Pero tenés que atacar con inteligencia. En ciertos momentos del combate, las partes cristalizadas pueden activar un contraataque automático (Backlash). Para evitarlo, consultá la pantalla de estado del monstruo durante la pelea, donde se te indica cuándo está activa esta mecánica peligrosa.

Estrategias para el combate

Gestionar bien el indicador de vínculo es esencial. Una vez lleno, podés montar a tu Monstie. Esta acción restaura la vida de ambos y elimina estados alterados, dándote un respiro muy necesario.

Además, tus ataques básicos mientras montás dañarán directamente el indicador de alma wyvern del Velocidrome. Para crear aperturas, enfocate en agotar su barra de alma (los diamantes rojos bajo su salud).

Las habilidades de Martillo son ideales para esto, ya que infligen daño de “Wyvern Fell”. Si el combate se prolonga, aplicar Veneno es una gran estrategia, porque este estado inflige daño basado en un porcentaje de su vida total.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Recompensas de la misión

Este encuentro suele presentarse en las etapas iniciales de la historia, comúnmente en las Llanuras de Frondasol.

La victoria te da una buena cantidad de experiencia y materiales necesarios para mejorar tu equipo inicial en la herrería. Aprovechá estos recursos para fortalecerte y enfrentar los desafíos más grandes que te esperan.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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