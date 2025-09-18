Malditos Nerds

Skate supera los 2 millones de jugadores en sus primeras 24 horas

El regreso de Skate tras 15 años incluye modalidad gratuita, multijugador y episodios de inestabilidad

Por Gustavo Robles

Guardar
Skate, de Full Circle.
Skate, de Full Circle.

El lanzamiento de Skate, el primer título nuevo de la franquicia en quince años, se ha convertido en un fenómeno inmediato: en las primeras 24 horas superó los 2 millones de jugadores, según cifras oficiales publicadas por EA y el estudio desarrollador Full Circle.

Esta gran cantidad de usuarios puso a prueba los servidores y expuso errores que dificultaron el progreso dentro del juego, lo que obligó al equipo de desarrollo a responder rápidamente. El juego se lanzó en formato free-to-play y está disponible en acceso anticipado para PC y consolas.

Dificultades técnicas durante el debut del juego

El regreso de Skate estuvo acompañado de diversos problemas tecnológicos. Desde la publicación del acceso anticipado, numerosos jugadores experimentaron dificultades para descargar el juego, sobre todo a través de Steam. Otros usuarios reportaron caídas de servidores y extensas filas de espera para poder ingresar. La cuenta oficial del juego en la red social X reconoció que estaban “flexionando los servidores para mantener el ritmo de la demanda” y agradeció la paciencia de los jugadores.

Sin embargo, el problema técnico más grave al inicio fue el llamado “soft lock”: un error que impedía a los jugadores avanzar después de determinadas secciones, afectando a una gran cantidad de usuarios en todo el mundo. Full Circle identificó y solucionó este fallo en los dos primeros días tras el lanzamiento, algo que fue valorado positivamente por la comunidad.

Skate, de Full Circle.
Skate, de Full Circle.

Modelo de negocio y opciones de acceso

Skate utiliza un modelo de negocio free-to-play, permitiendo a los jugadores descargarlo y jugar de manera gratuita en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Está previsto que próximamente esté disponible en dispositivos iOS y Android. A diferencia de muchos otros accesos anticipados, Electronic Arts ha anunciado que el juego seguirá siendo gratuito incluso después de llegar a su versión 1.0, dentro de aproximadamente un año.

Las personas interesadas en contenido adicional pueden adquirir un Founder’s Pack y una versión Deluxe, ambos con extras exclusivos dirigidos a los primeros jugadores. No obstante, la opción de acceso gratuito fue esencial para el lanzamiento exitoso: millones de usuarios aprovecharon la ausencia de costo inicial para unirse desde el primer día, revitalizando el entorno virtual de San Vansterdam, la nueva ciudad ficticia que sirve como escenario principal.

Impacto en la experiencia de los jugadores debido a problemas técnicos

Los inconvenientes con los servidores y errores como el soft lock influyeron directamente en la experiencia de los jugadores, muchos de los cuales manifestaron su frustración ante las largas filas y la inestabilidad, especialmente durante las primeras horas. Foros y redes sociales se llenaron de recomendaciones útiles entre los propios jugadores, como mantener la aplicación abierta para conservar el puesto en la fila, o insistir frente a los mensajes de error, evidenciando así el nivel de congestión en los servidores.

La pronta respuesta de Full Circle al problema más crítico permitió recuperar la confianza de parte de los jugadores, aunque aún existen dudas sobre la capacidad del juego para escalar y mantener una gran cantidad de usuarios activos una vez que se lance la versión final. Mientras tanto, el hecho de haber alcanzado 2 millones de usuarios en un solo día consolida a Skate como uno de los lanzamientos más destacados del año.

Temas Relacionados

SkateEAFull CirclePCSteamPlayStation 4PlayStation 5Xbox OneXbox SeriesiOSAndroidElectronic Artsmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 incluirá los clanes Lasombra y Toreador por presión de la comunidad

La presión de los jugadores obligó a Paradox y The Chinese Room a cambiar sus planes justo antes del lanzamiento

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie Phillips y Asa Germann, estrellas de la serie ‘Gen V’

La segunda temporada de Gen V vuelve a Prime Video con más misterio, caos y peligro

Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie

Ex desarrolladores de Disco Elysium renombran su juego a Tangerine Antarctic y abandonan el enfoque isométrico

Dark Math Games, compuesto por ex desarrolladores de Disco Elysium, cambia el rumbo de su videojuego debut

Ex desarrolladores de Disco Elysium

Anaconda, la nueva película protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, presenta su adelanto

La nueva Anaconda explora la fuerza de la obsesión y las crisis de la mediana edad bajo una apariencia de comedia y horror

Anaconda, la nueva película protagonizada

REVIEW | Sonic Racing: CrossWorlds - Las pistas no son sólo para algunos

Sonic vuelve con un juego de carreras que tiene puntos interesantes para desarrollar, pero cae en algunas trampas que no le hacen bien

REVIEW | Sonic Racing: CrossWorlds

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

Anaconda, la nueva película protagonizada

Anaconda, la nueva película protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, presenta su adelanto

The Batman 2 explorará aspectos desconocidos de Batman, según el director Matt Reeves

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords y podría coronarse como la película de anime más taquillera

El remake de Highlander con Henry Cavill detiene su rodaje hasta 2026 por un accidente

The Rip, el thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, presenta su tráiler

SERIES

Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie

Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie Phillips y Asa Germann, estrellas de la serie ‘Gen V’

Splinter Cell: Deathwatch, la serie animada basada en el juego de Ubisoft, presenta su adelanto

The Witcher presenta el primer adelanto de su cuarta temporada con Liam Hemsworth como protagonista

Ricky Gervais regresa con Alley Cats, una nueva comedia animada para adultos

La serie de God of War comenzará su rodaje a principios del año próximo