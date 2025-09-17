Malditos Nerds

Little Nightmares III lanza una demo gratuita a un mes de su lanzamiento

La demo de Little Nightmares III permite recorrer la misteriosa Necrópolis y probar el nuevo modo cooperativo

Por Lucas Rivarola

Guardar
Little Nightmares III, de Supermassive
Little Nightmares III, de Supermassive Games.

Bandai Namco y Supermassive Games han sorprendido a la comunidad de jugadores con el lanzamiento de la esperada demo de Little Nightmares III. Disponible desde hoy, la demo gratuita invita tanto a los aficionados como a los nuevos jugadores a adentrarse en la inquietante atmósfera de este título de aventura, terror y puzles, que estará disponible en tiendas a partir del 10 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. El acceso anticipado al mundo de pesadilla anticipa un gran interés de cara a la temporada de Halloween.

Nuevas funciones de jugabilidad y opción cooperativa

En esta entrega, los jugadores toman el control de Low y Alone, dos amigos que intentan sobrevivir en la Necrópolis, una ciudad detenida en el tiempo y situada en pleno desierto. A diferencia de las entregas anteriores, Little Nightmares III ofrece por primera vez la posibilidad de jugar en modo cooperativo en línea, una característica especialmente apreciada. Aquellos que prefieran jugar en solitario pueden apoyarse en la inteligencia artificial, que maneja al segundo personaje, permitiendo así mantener la colaboración necesaria para superar los obstáculos del juego.

La demo no cuenta con funcionalidad de juego cruzado, por lo que el modo cooperativo solo está disponible entre usuarios de la misma plataforma. Aunque esta limitación afecta la conectividad, se compensa con la amplia disponibilidad en casi todas las consolas y PC actuales.

El contenido de la demo tiene una duración aproximada de 30 minutos y se caracteriza por una atmósfera cinematográfica muy elaborada, acorde con el historial de Supermassive Games en el género de terror. Para quienes busquen un nivel más alto de desafío, jugar en modo cooperativo puede modificar el desarrollo de cada prueba, exigiendo mayor coordinación entre los dos participantes.

Little Nightmares III, de Supermassive
Little Nightmares III, de Supermassive Games.

Importancia de la saga Little Nightmares

Little Nightmares III continúa con una saga que ha logrado combinar el terror psicológico, los puzles ingeniosos y una narrativa ambiental interesante. Cuatro años después del estreno de Little Nightmares II, este nuevo título incorpora la impronta de Supermassive Games, responsables de otros juegos de terror como The Dark Pictures Anthology y The Quarry.

La posibilidad de disfrutar la experiencia tanto en solitario como en modo cooperativo en línea amplía la base de jugadores interesados y augura una gran demanda para la temporada de Halloween. Se observa una tendencia creciente hacia las aventuras de terror con mecánicas cooperativas, reflejando el deseo de los jugadores por desafíos compartidos y experiencias sociales dentro de narrativas complejas.

Limitaciones de la demo y perspectivas a futuro

Aunque la demo de Little Nightmares III ha sido recibida de manera positiva, la ausencia de juego cruzado ha generado algunas quejas, especialmente entre quienes desean jugar con otros usuarios en plataformas diferentes. Sin embargo, el ofrecer la demo gratuita de forma simultánea en múltiples tiendas digitales es considerado un punto a favor.

El lanzamiento de la demo sin límite de tiempo busca atraer tanto a los seguidores de la saga como a nuevos jugadores, invitándolos a experimentar la tensión y el misterio que caracterizan a este universo. Esta iniciativa permite al público evaluar el juego antes de comprarlo, aumentando así la satisfacción y reduciendo posibles compras impulsivas.

Con las reservas abiertas para las ediciones físicas y la cercanía de Halloween, el interés en torno al lanzamiento final sigue creciendo. Bandai Namco y Supermassive Games refuerzan su apuesta por ofrecer propuestas innovadoras en juegos de terror interactivos, posicionando a Little Nightmares III como uno de los lanzamientos más esperados del año para los amantes del género.

Temas Relacionados

Little Nightmares IIIBandai NamcoSupermassive GamesPlayStation 4PlayStation 5Xbox OneXbox SeriesNintendo SwitchNintendo Switch 2PCmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

El protagonista de MindsEye habla sobre el costo personal de los lanzamientos fallidos

El actor Alex Hernandez fue blanco de insultos tras el mal debut de MindsEye, reflejando el costo humano tras los fracasos comerciales en el gaming

El protagonista de MindsEye habla

Splinter Cell: Deathwatch, la serie animada basada en el juego de Ubisoft, presenta su adelanto

La serie adapta el icónico videojuego de Ubisoft con una propuesta más orientada a la acción que al sigilo

Splinter Cell: Deathwatch, la serie

Arkheron: un nuevo juego competitivo que mezcla cámara isométrica con shooter

Bonfire Studios, fundado por el ex director creativo de Blizzard, presentó su primer videojuego con elementos de Diablo, battle royale, shooter y MOBA

Arkheron: un nuevo juego competitivo

Kristala ya habla español latino: el “Cat Souls” llega con descuento a Steam

Kristala suma español latino y portugués brasileño en Steam, con 40% de descuento y miras al lanzamiento 1.0 y su llegada a consolas

Kristala ya habla español latino:

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics supera el millón de copias vendidas

Capcom alcanza un récord de ventas al modernizar siete títulos de lucha clásicos con licencias Marvel

Marvel vs. Capcom Fighting Collection:

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

The Batman 2 explorará aspectos

The Batman 2 explorará aspectos desconocidos de Batman, según el director Matt Reeves

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords y podría coronarse como la película de anime más taquillera

El remake de Highlander con Henry Cavill detiene su rodaje hasta 2026 por un accidente

The Rip, el thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, presenta su tráiler

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

SERIES

Splinter Cell: Deathwatch, la serie

Splinter Cell: Deathwatch, la serie animada basada en el juego de Ubisoft, presenta su adelanto

The Witcher presenta el primer adelanto de su cuarta temporada con Liam Hemsworth como protagonista

Ricky Gervais regresa con Alley Cats, una nueva comedia animada para adultos

La serie de God of War comenzará su rodaje a principios del año próximo

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodios 1, 2 y 3: El New Game Plus de James Gunn