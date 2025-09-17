Little Nightmares III lanza una demo gratuita a un mes de su lanzamiento

Little Nightmares III, de Supermassive Games.

Bandai Namco y Supermassive Games han sorprendido a la comunidad de jugadores con el lanzamiento de la esperada demo de Little Nightmares III. Disponible desde hoy, la demo gratuita invita tanto a los aficionados como a los nuevos jugadores a adentrarse en la inquietante atmósfera de este título de aventura, terror y puzles, que estará disponible en tiendas a partir del 10 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. El acceso anticipado al mundo de pesadilla anticipa un gran interés de cara a la temporada de Halloween.

Nuevas funciones de jugabilidad y opción cooperativa

En esta entrega, los jugadores toman el control de Low y Alone, dos amigos que intentan sobrevivir en la Necrópolis, una ciudad detenida en el tiempo y situada en pleno desierto. A diferencia de las entregas anteriores, Little Nightmares III ofrece por primera vez la posibilidad de jugar en modo cooperativo en línea, una característica especialmente apreciada. Aquellos que prefieran jugar en solitario pueden apoyarse en la inteligencia artificial, que maneja al segundo personaje, permitiendo así mantener la colaboración necesaria para superar los obstáculos del juego.

La demo no cuenta con funcionalidad de juego cruzado, por lo que el modo cooperativo solo está disponible entre usuarios de la misma plataforma. Aunque esta limitación afecta la conectividad, se compensa con la amplia disponibilidad en casi todas las consolas y PC actuales.

El contenido de la demo tiene una duración aproximada de 30 minutos y se caracteriza por una atmósfera cinematográfica muy elaborada, acorde con el historial de Supermassive Games en el género de terror. Para quienes busquen un nivel más alto de desafío, jugar en modo cooperativo puede modificar el desarrollo de cada prueba, exigiendo mayor coordinación entre los dos participantes.

Importancia de la saga Little Nightmares

Little Nightmares III continúa con una saga que ha logrado combinar el terror psicológico, los puzles ingeniosos y una narrativa ambiental interesante. Cuatro años después del estreno de Little Nightmares II, este nuevo título incorpora la impronta de Supermassive Games, responsables de otros juegos de terror como The Dark Pictures Anthology y The Quarry.

La posibilidad de disfrutar la experiencia tanto en solitario como en modo cooperativo en línea amplía la base de jugadores interesados y augura una gran demanda para la temporada de Halloween. Se observa una tendencia creciente hacia las aventuras de terror con mecánicas cooperativas, reflejando el deseo de los jugadores por desafíos compartidos y experiencias sociales dentro de narrativas complejas.

Limitaciones de la demo y perspectivas a futuro

Aunque la demo de Little Nightmares III ha sido recibida de manera positiva, la ausencia de juego cruzado ha generado algunas quejas, especialmente entre quienes desean jugar con otros usuarios en plataformas diferentes. Sin embargo, el ofrecer la demo gratuita de forma simultánea en múltiples tiendas digitales es considerado un punto a favor.

El lanzamiento de la demo sin límite de tiempo busca atraer tanto a los seguidores de la saga como a nuevos jugadores, invitándolos a experimentar la tensión y el misterio que caracterizan a este universo. Esta iniciativa permite al público evaluar el juego antes de comprarlo, aumentando así la satisfacción y reduciendo posibles compras impulsivas.

Con las reservas abiertas para las ediciones físicas y la cercanía de Halloween, el interés en torno al lanzamiento final sigue creciendo. Bandai Namco y Supermassive Games refuerzan su apuesta por ofrecer propuestas innovadoras en juegos de terror interactivos, posicionando a Little Nightmares III como uno de los lanzamientos más esperados del año para los amantes del género.