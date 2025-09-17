Malditos Nerds

Kristala ya habla español latino: el “Cat Souls” llega con descuento a Steam

Kristala suma español latino y portugués brasileño en Steam, con 40% de descuento y miras al lanzamiento 1.0 y su llegada a consolas

Por Lucas Robledo

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
El RPG de acción felino Kristala, desarrollado por Astral Clocktower Studios, acaba de dar un paso clave en su expansión global: el juego ya está completamente localizado en español latinoamericano y portugués brasileño. Con esta actualización, la puerta de entrada al mundo de Ailur se abre oficialmente para millones de jugadores en Latinoamérica, justo antes de que el título indie alcance su esperado lanzamiento 1.0.

Para acompañar la noticia, el estudio lanzó una promoción en Steam: 40% de descuento por tiempo limitado. Una oportunidad perfecta para quienes quieran entrar al Acceso Anticipado y descubrir por qué este proyecto indie ya acumula más de 100.000 listas de deseados y reseñas “muy positivas” en la plataforma.

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
El soulslike felino que crece con fuerza

Entre la comunidad, Kristala ya es conocido como el “Cat Souls”, un apodo que refleja bien su propuesta: combate ágil, exigente y basado en la habilidad, con un marcado ADN soulslike, pero protagonizado por guerreros felinos. El juego combina sigilo, magia y parkour en un universo oscuro donde cada enfrentamiento contra jefes es una prueba de estrategia y reflejos.

En la historia, los jugadores encarnan a un guerrero mágico de aspecto felino que debe dominar los poderes de los Sagrados Seis Kristales para desentrañar el origen de una maldición que está convirtiendo a las criaturas de Ailur en bestias letales. Quienes superen las pruebas podrán ascender como Raksaka, la élite de los protectores felinos.

Alexis Brutman, fundadora del estudio y directora del juego, señaló:

Hacer que Kristala sea más accesible para los jugadores latinoamericanos ha sido uno de nuestros mayores objetivos. Estamos felices de poder ofrecer por fin localizaciones completas en español y portugués brasileño, y no podemos esperar a ver a más jugadores sumarse a nuestra creciente comunidad global.

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
Lo que ofrece Kristala

  • Combate soulslike rápido y desafiante: inspirado en Dark Souls y Sekiro, con paradas perfectas, esquivas cronometradas y ataques aéreos demoledores.
  • Personajes felinos y habilidades únicas: seis clanes disponibles, cada uno con magia y cultura propia, además de un árbol de habilidades centrado en potenciar su agilidad y sigilo.
  • Personalización profunda: desde el color y el largo del pelaje hasta la clase inicial, cada detalle cambia el estilo de juego.
  • Sistema de magia integral: los Seis Kristales sagrados desbloquean y mejoran conjuros elementales que permiten adaptar las estrategias de combate.
  • Un mundo cargado de atmósfera y narrativa: profecías, civilizaciones perdidas y criaturas malditas enriquecen una historia de fantasía oscura.
Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
El futuro de Kristala

La llegada de estas localizaciones es solo un anticipo de lo que viene: el estudio tiene previstas demos en consolas el próximo mes y ya trabaja en el estreno del juego en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch tras su lanzamiento completo en PC, programado para 2026.

Kristala está disponible en Acceso Anticipado en Steam, con un descuento del 40% por tiempo limitado.

