Malditos Nerds

PUBG MOBILE mete a Lotus en el campo de batalla: dos deportivos británicos llegan al juego

El lujo de los autos deportivos se suma la adrenalina del combate en PUBG MOBILE

Por Lucas Rivarola

PUBG MOBILE + Lotus
La velocidad y el lujo acaban de aterrizar en PUBG MOBILE. El popular battle royale para móviles anunció una colaboración con Lotus, el fabricante británico de autos deportivos, que estará activa desde hoy hasta el 4 de noviembre de 2025.

La alianza trae al juego dos de los modelos más icónicos de la marca: el Lotus Emira y el Lotus Emeya, ambos con diseños originales y skins exclusivos. Cada vehículo llega con dos combinaciones de color para marcar estilo en cada partida. El Emira, conocido por su diseño ágil, se podrá usar en Deep Grove y Azure Drift, mientras que el Emeya, más futurista, se presenta en Golden Sprint y Purple Volt.

No todo queda en la carrocería. Los jugadores también podrán personalizar sus vehículos con accesorios como los alerones Blackwasp y Stormrush, o desplegar un paracaídas Lotus para entrar con clase al mapa. Además, estarán disponibles objetos temáticos como el accesorio Araña y el de temporada Calabaza, pensados para quienes quieren destacar en movimiento.

Más allá de los cosméticos, esta colaboración refleja la manera en la que PUBG MOBILE se ha convertido en una plataforma de estilo de vida digital. Ya no se trata solo de ganar la partida, sino de cómo te presentas en ella. En un género dominado por la adrenalina y la estrategia, conducir un Lotus dentro del juego añade un elemento de estatus que conecta con la cultura del automovilismo y el deseo de personalización de los jugadores.

Lotus, por su parte, no es ajena a buscar nuevas audiencias. La marca británica, con más de siete décadas de historia en la innovación automotriz, encuentra en PUBG MOBILE un escaparate masivo para acercarse a una generación que quizá nunca haya tenido contacto directo con sus autos, pero que ahora puede experimentar parte de su identidad en el mundo digital.

La colaboración forma parte de la larga lista de cruces de PUBG MOBILE con marcas de la vida real, reforzando su estrategia de mezclar cultura pop, lifestyle y gaming competitivo. Con asociaciones previas que van desde franquicias de entretenimiento hasta equipos de esports, el juego reafirma su papel como un espacio donde convergen mundos que antes parecían lejanos.

El evento ya está disponible en la App Store y Google Play Store, y se extenderá hasta inicios de noviembre.

Temas Relacionados

PUBG MOBILELotusApp StoreGoogle Playmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

