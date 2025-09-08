Malditos Nerds

Starfield celebra dos años y desliza pistas sobre su próxima expansión

Un críptico mensaje en redes sociales de Bethesda sugiere la posible llegada de la próxima expansión de Starfield

Por Lucas Rivarola

Starfield: Shattered Space, de Bethesda.
Starfield, el ambicioso RPG intergaláctico de Bethesda, cumple dos años desde su lanzamiento celebrando no solo su trayecto pasado, sino también anticipando lo que podría ser su mayor expansión hasta el momento.

En las redes sociales de Starfield, la desarrolladora ofreció lo que los fanáticos consideran una pista clara: las palabras Terran Armada, que se presume es el nombre del próximo contenido descargable y que se relaciona directamente con la Tierra, el planeta de origen de la humanidad dentro del universo del juego. Este detalle ha llevado a una ola de especulaciones sobre los planes inmediatos de Bethesda para la saga.

Anuncio especial en el segundo aniversario

El fin de semana, Bethesda publicó un mensaje por el segundo aniversario de Starfield. Lo que en principio parecía ser un video conmemorativo tradicional, se convirtió en un breve pero impactante adelanto cuando, a mitad del video, los colores y la música cambiaron abruptamente para mostrar flashes de texto y una combinación de tonos amarillos y marrones poco habituales en la paleta cromática del juego. Los fanáticos, atentos a cada elemento, descifraron rápidamente lo que parecía ser una secuencia de letras hasta dar con el nombre Terran Armada.

Aunque Bethesda no ha confirmado oficialmente el contenido ni la fecha de lanzamiento de esta expansión, la comunidad da casi por hecho que Terran Armada será el siguiente gran DLC después de Shattered Space, que fue lanzado en septiembre de 2024. El uso de Terran incrementó las teorías sobre un posible regreso al planeta que, según la narrativa del juego, quedó inhabitable tras la colonización de los Sistemas Asentados.

Starfield: Shattered Space, de Bethesda.
Nuevos sistemas y mejoras anticipadas por Bethesda

Antes de la publicación del adelanto, Tim Lab, productor creativo principal de Starfield, ya había adelantado que el equipo estaba trabajando en una nueva historia descargable y en la incorporación de sistemas solicitados por la comunidad. Lab comentó que aunque no podía ofrecer detalles aún, parte del equipo tenía como prioridad mejorar la jugabilidad espacial para hacerla más satisfactoria, además de implementar nuevos sistemas y algunas otras novedades menores.

Uno de los aspectos técnicos que despiertan mayor expectativa es la llegada del Cruise Mode, un sistema de navegación espacial destinado a mejorar la experiencia de vuelo y la inmersión. Los rumores sobre esta función comenzaron después de detectar referencias en el código del juego que luego fueron retiradas en un parche. Posteriormente, Bethesda confirmó la existencia de Cruise Mode y prometió su inclusión en una próxima actualización, aunque sin entregar una fecha.

Otra cuestión de gran interés gira en torno al futuro multiplataforma de Starfield. A pesar de que hasta el momento los rumores sobre versiones para PlayStation 5 o la posible llegada a Nintendo Switch 2 no han sido confirmados oficialmente, la publicación de nuevas expansiones podría ser el contexto ideal para ampliar la base de usuarios. Las decisiones que se tomen al respecto influirán directamente en la accesibilidad al juego y en la conformación de la comunidad internacional.

Precaución y análisis ante futuros anuncios oficiales

Aunque la expectativa es elevada, algunos jugadores han recordado que en el desarrollo de expansiones anteriores, Bethesda optó por el silencio y comunicados ambiguos, lo que provocó cierto descontento ante la falta de información. Si bien las declaraciones de Tim Lab fortalecen la idea de que habrá contenido nuevo, la ausencia de fechas precisas o imágenes oficiales de Terran Armada mantiene en duda la verdadera dimensión y naturaleza de la expansión.

A pesar de la falta de información completa, es evidente que la estrategia de anuncios enigmáticos y la atención a las sugerencias de la comunidad están marcando un patrón en la industria. Starfield muestra cómo una desarrolladora puede aprovechar la interacción constante y el análisis detallado por parte de los jugadores para sostener el interés y la relevancia de su franquicia mucho tiempo después del lanzamiento inicial.

