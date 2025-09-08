Malditos Nerds

Life is Strange: la icónica franquicia de Square Enix confirma que tendrá una serie

El equipo creativo promete fidelidad al legado de Life is Strange, aunque la ausencia de los creadores originales enciende la polémica

Por Gustavo Robles

Guardar
Life is Strange, de Don't
Life is Strange, de Don't Nod.

Amazon ha confirmado oficialmente que producirá una serie basada en la reconocida franquicia de videojuegos Life is Strange, desarrollada originalmente por Square Enix. Este proyecto, que se transmitirá a través de Prime Video, representa un nuevo intento de revivir una saga que atraviesa un periodo de incertidumbre debido al pobre desempeño comercial de su título más reciente, Life is Strange: Double Exposure.

Aunque la noticia ha despertado el interés de los fanáticos, también ha suscitado controversias debido a la salida de los creadores originales y a los retos que conlleva adaptar fielmente una historia marcada por decisiones morales complejas y un núcleo dramático muy valorado por su comunidad.

Historia de Life is Strange: éxitos y dificultades

Desde su lanzamiento en 2015, Life is Strange se ha posicionado como una referencia dentro del género de aventuras gráficas, principalmente por su primera entrega protagonizada por Max Caulfield, una adolescente que descubre su capacidad de retroceder en el tiempo para evitar tragedias y resolver misterios en la localidad de Arcadia Bay. Este planteamiento, repleto de dilemas éticos y drama juvenil, logró un fuerte vínculo con el público y permitió consolidar una base sólida y fiel de seguidores.

No obstante, el transcurso de la saga ha sido irregular. Tras su exitoso debut, las siguientes entregas recibieron críticas divididas. Life is Strange: Double Exposure, que retomaba la historia de Max Caulfield, no logró satisfacer las expectativas comerciales. Según información de Square Enix, esta entrega no conectó emocionalmente con los seguidores originales, y sus bajas ventas provocaron despidos en el estudio Deck Nine, responsable del desarrollo del juego. Estos obstáculos pusieron en duda la viabilidad de la franquicia dentro de la industria, aunque aún existe la posibilidad de una continuación, respaldada por contratos vigentes entre Square Enix y Deck Nine.

La adaptación televisiva y los planes del nuevo equipo

En este contexto incierto, una versión para televisión representa una oportunidad significativa para revitalizar Life is Strange. Prime Video ya cuenta con experiencia adaptando videojuegos a la pantalla, con ejemplos recientes como Fallout y Like a Dragon: Yakuza. Ahora, Life is Strange se suma a su catálogo junto a próximas producciones basadas en God of War y Tomb Raider.

La dirección del proyecto estará a cargo de Charlie Covell, responsable de The End of the F***ing World, quien asumirá los roles de showrunner, guionista principal y producción ejecutiva. Covell ha manifestado su admiración por la saga, asegurando que se esforzará por mantener la esencia de las historias y sus personajes. El equipo de producción también está integrado por Story Kitchen, Amazon MGM Studios, LuckyChap (la productora de Margot Robbie) y Square Enix.

Covell agradeció la confianza de Square Enix y Amazon, indicando que espera conectar tanto con el público de siempre como con nuevas audiencias. Por su parte, Jon Brooke y Lee Singleton, directores de estudio en Square Enix, enfatizaron la importancia de la franquicia para su base de fans y manifestaron su confianza en que el equipo de Amazon podrá trasladar el universo de Life is Strange a la televisión con integridad y calidad.

Life is Strange, de Don't
Life is Strange, de Don't Nod.

Debates y retos al adaptar Life is Strange

El anuncio de la serie no ha estado exento de cuestionamientos. Una de las principales controversias es la ausencia de los creadores originales del videojuego, un punto que fue subrayado públicamente por Christian Divine, guionista de la primera entrega. Divine declaró que “las únicas personas que no están involucradas son los creadores”, lo que plantea dudas sobre la fidelidad de la adaptación para los seguidores más estrictos. Este hecho ha alimentado el debate dentro de la comunidad, donde muchos cuestionan si la serie logrará conservar el espíritu que definió el tono y los personajes originales.

Además, la adaptación enfrenta el reto de trasladar al formato televisivo el equilibrio entre la narrativa interactiva del videojuego y la estructura lineal típica de una serie. Life is Strange se caracteriza por permitir que el jugador tome decisiones morales que alteran considerablemente el desarrollo y el final de la historia. Adaptar este aspecto, sin la interacción directa del espectador, dependerá por completo del guion y del trabajo actoral.

El futuro de la franquicia y su impacto en los seguidores

Para los seguidores de la saga, la serie de Prime Video representa una posible oportunidad de cambio tras varios años marcados por la incertidumbre y la irregularidad en la calidad de los juegos. La adaptación televisiva podría despertar nuevamente el interés del público y abrir nuevas oportunidades, ya sea a través de temporadas adicionales o del lanzamiento de nuevos títulos.

Próximamente se espera el anuncio del reparto que interpretará a personajes como Max Caulfield y Chloe Price, figuras emblemáticas para una generación de jugadores. En medio de dudas y expectativas, resulta claro que Life is Strange ha regresado al debate sobre adaptaciones de videojuegos y su potencial para llegar a nuevas audiencias a través de la pantalla.

Temas Relacionados

Life is StrangeSquare EnixPrime VideoAmazonLife is Strange: Double ExposureCharlie Covellmalditos-nerds-seriesseriesmalditos-nerds

Más Noticias

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos arrasa en salas con cifras inéditas para el cine de terror

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’

Indiana Jones and the Great Circle añade un nuevo nivel de dificultad y mejoras gráficas

La nueva actualización del juego de Bethesda expande las posibilidades técnicas y jugables del título

Indiana Jones and the Great

Killer Inn: Square Enix y Tactic Studios preparan nueva beta cerrada con mejoras

El segundo período de pruebas de Killer Inn funcionará como paso clave para pulir mecánicas antes de su debut

Killer Inn: Square Enix y

Firaxis despide decenas tras el lanzamiento de Civilization VII y el fracaso de Marvel’s Midnight Suns

Aunque 2K Games no dio cifras de afectados, informes extraoficiales hablan de decenas de empleados despedidos

Firaxis despide decenas tras el

Rematch anuncia retraso inesperado del crossplay por problema técnico grave

El juego Rematch, con más de 5 millones de jugadores, retrasa nuevamente su crossplay por fallos técnicos

Rematch anuncia retraso inesperado del

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

REVIEW | El Conjuro 4: Últimos Ritos - Cameos de nuestras entidades favoritas y los mismos Warren de siempre

James Gunn confirma ‘Superman: Man of Tomorrow’ con David Corenswet para julio e 2027

Entrevistamos a Jay Roach, director de la película The Roses

Call of Duty llegará a los cines y no descarta adaptaciones a series de TV

SERIES

The Paper, el spin-off continuación

The Paper, el spin-off continuación de The Office, confirma que tendrá una segunda temporada

Marvel Zombies estrena su primer adelanto con Capitán América, Namor y Hulk transformados en muertos vivientes

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz de la serie ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Entrevistamos a K.J. Steinberg y Warren Littlefield, creativos de ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Fallout muestra las primeras imágenes de su segunda temporada previo a su estreno en diciembre