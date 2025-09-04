Entrevistamos a Jay Roach, director de la película The Roses

Benedict Cumberbatch and Olivia Colman in THE ROSES. Photo by Jaap Buitendijk, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

El pasado 28 de agosto llegó a los cines Los Roses (The Roses), una reinterpretación de la recordada película de 1989 La guerra de los Roses, basada en la novela de Warren Adler. En esta nueva mirada, la historia sigue a Ivy y Theo, un matrimonio que aparenta una vida envidiable, con carreras brillantes, hijos ejemplares y una relación sólida. Sin embargo, esa imagen de perfección comienza a resquebrajarse cuando entran en juego las ambiciones personales y un resentimiento latente que convierte su vida conyugal en un terreno minado de tensiones y rivalidades.

La película, que combina elementos de comedia negra con una mirada mordaz sobre el matrimonio, está protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch en los roles principales. A ellos se suman Andy Samberg, Allison Janney, Kate McKinnon y Ncuti Gatwa, conformando un elenco que aporta tanto peso dramático como el ritmo ácido y satírico que la trama exige.

En este contexto, desde Malditos Nerds | Infobae tuvimos la oportunidad de conversar con el director Jay Roach. Durante la charla, el cineasta habló sobre el proceso de dar vida a esta nueva versión, los desafíos de encontrar el tono adecuado entre el drama y el humor, y compartió detalles de una de las escenas más memorables del largometraje.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—Bueno, me encanta la película. Quería empezar preguntándote, ¿cómo lograste acercarte a un tono tan único? Porque, ya sabes, tienes una vida real, ¿verdad? Relaciones reales, pero tienes este gran equilibrio entre el humor y el drama. ¿Cómo lograste eso?

Jay Roach: —Sabes, yo me metí en esto sin saber realmente qué esperar, pero tuve una conexión personal instantánea. Porque… Yo… Tengo mucho odio hacia mí mismo, la mayor parte del tiempo, y tanta… Tanta falta de fe en mi propia capacidad para mantener una relación. Y para encontrar una forma… De bromear sobre ello... Y solo digo que así de personal era para mí bromear sobre… Mis propias debilidades y mis propias, uhm… Sí, disfunciones y estupideces… Pero, aún así anhelar ser mejor, ya sabes… Esforzarse más por ser lo que sea. Pensé que Tony lo entendía y que la forma en que… Es una versión completamente diferente de la… historia original. La película original también era increíble. Pero fue… Fue más... Estaba mucho más comprometida con… Con los instintos más oscuros. Y me gustó que Tony estuviera dispuesto a ir un poco más… Un poco más sentimental. Y así fue emotivo y divertido. Y para mí fue eso fue… Una oportunidad única para hacer un poco de… Terapia para mí mismo.

—Bueno, sí, eso es genial. Entonces hiciste ambas cosas. Así que, uhm, ¿sabes? Lo que también me gusta mucho es que… Uhm, a menudo, antes de empezar un nuevo proyecto, te preguntas: “¿Por qué ahora?”. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué te preguntaste “¿por qué ahora?”? Y, bueno, ¿cuál fue la respuesta?

Jay Roach: —Creo que, personalmente, ya sabes, simplemente, estoy… Con el paso de los años, es, ya sabes, es… Siempre es momento de hacer más preguntas, pero creo que a medida que tienes más experiencias, disfrutas haciéndolas. Creo que… También es, uhm… Ya sabes, creo que es un momento interesante para descubrir qué es lo que importa en términos de… Ser seres humanos, es decir, ¿cómo...? El mundo está tan patas arriba a veces… Y somos muy malos… Colaborando y cooperando, ya sabes, así que… Todos lo estamos intentando de alguna manera, pero… Pensé en una historia sobre la batalla entre… El “yo superior” y el “yo más egocéntrico”, como acabo de decir, que… El monstruo en esta película de terror es el ego. Y, ya sabes, en el mundo moderno, parece que… El ego está ganando, ya sabes, en este momento. Y entonces… Tener una historia sobre… La batalla entre, ya sabes, una especie de forma evolucionada de la humanidad contra, uhm… Contra egos descontrolados… Parece un buen… Un buen, buen momento para hablar de eso.

Olivia Colman and Benedict Cumberbatch in THE ROSES. Photo by Jaap Buitendijk, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

—Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, quería hablar… Una de mis escenas favoritas, por supuesto, es la escena de la cena. Y tú has hecho cosas así antes, situaciones incómodas que podemos experimentar en la vida real, como Año Nuevo o Navidad, uhm… Así que no nos es ajeno. Pero quería preguntarte sobre… Esta escena en particular, ¿cómo fue grabarla con todos los que participaron en la mesa y cómo fue para ti?

Jay Roach: —Sí, me alegro mucho de que lo hayas relacionado con las fiestas. Porque, ya sabes, “La familia de mi novia” tenía una escena de cena muy larga, y de hecho “Los Focker: La familia de mi esposo” también la tuvo. Y entonces se ha convertido en una película que la gente ve en las fiestas, porque… Las familias a veces son disfuncionales, y… Y es mucho mejor reírse de la disfunción de otra persona que, ya sabes, regodearte en tu propio desacuerdo. Y creo que se produce una liberación catártica de esa manera. Y en este caso, me encanta la dinámica de… El personaje de Benedict y el de Olivia, que están tan… Tan al final de sus posibilidades, y hay tanto resentimiento acumulado. Y sin embargo, es precisamente cuando acaban de conseguir una nueva casa, cuando esperan que esta gran cena sea parte del… Del rescate, que de alguna manera… Ya sabes, revitalice la relación, y así sucede, empieza a oscurecerse bastante rápido, pero luego tienes… Personajes muy divertidos interpretados por Andy Samberg, y Kate McKinnon, y… Y... hay uno, Jamie, Jamie Demetriou, y Sunita.

Y hay, hay tantos… Tantos nuevos comodines, pero son solo estas dos personas contra una contra el otro, mientras que todos los demás… Ya sabes, fuerzas locas entran en juego… Y me encanta cuando todos están atrapados juntos… Y no pueden escapar, no hay forma de escapar de eso. Así que solo tienes que aguantar, y… Fue difícil, nosotros también estábamos atrapados allí, como equipo de rodaje, porque llevamos tres días seguidos… Pero nunca fue aburrido, porque nunca sabías lo que Kate McKinnon iba a hacer a continuación. O... Zoe Chow, que es fantástica en escena también. Sí, así que eso es, las escenas de cena son mis favoritas. Me encantaría hacer, ya sabes, está esa película, “Mi cena con André” hace años, que es toda, toda la película es una cena. Me encantaría hacer eso. Me encantaría hacer una película entera sobre… Cómo... Ya sabes, “¿Cómo va a ser esta cena?”

—Bueno, sin duda lo harías genial. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones de nuevo por la película. Me ha gustado mucho, mucho. Así que, estoy deseando que todo el mundo la vea.

Jay Roach: —Gracias.