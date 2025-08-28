Solo Leveling: Arise Overdrive anuncia su llegada a PC el 17 de noviembre y a consolas en 2026

Solo Leveling: Arise Overdrive, de Netmarble.

Solo Leveling: Arise Overdrive, el esperado RPG de acción ambientado en el universo del manhwa creado por Chugong, estará disponible a partir del 17 de noviembre de 2025 para PC a través de Steam y Microsoft Store. Editado por Netmarble y desarrollado por Netmarble Neo, el juego también llegará más adelante a PlayStation 5 y Xbox Series en 2026, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento para estas consolas.

El estudio destaca que, a diferencia de otras adaptaciones basadas en la licencia, este título ha sido concebido específicamente para plataformas de sobremesa, priorizando la inmersión, la estrategia y la personalización.

El anuncio fue acompañado por un comunicado del productor Kim Gwang Hoon, donde se profundiza en las diferencias principales de Solo Leveling: Arise Overdrive en comparación con su versión para móviles. Tanto el editor como el equipo de desarrollo sostienen que no se trata de un simple port, sino de un proyecto que posee su propia identidad y autonomía creativa.

Experiencia de pago único y sin micropagos

Uno de los aspectos más relevantes de Solo Leveling: Arise Overdrive es su formato de videojuego de pago único, sin sistemas de azar ni micropagos para obtener personajes o armas. Todos los elementos jugables pueden desbloquearse con la progresión natural de la partida, recolectando materiales y derrotando jefes para fabricar armas y reclutar cazadores.

El planteamiento del estudio busca separar este lanzamiento de Solo Leveling: Arise para móviles, donde predominan los modelos freemium y sistemas aleatorios. Se enfatiza la estrategia, permitiendo configurar el equipo de cazadores mediante el pago de honorarios según la fuerza de cada integrante, así como la personalización estética, que abarca una amplia selección de peinados y accesorios para los personajes principales.

Jugabilidad profunda y sistemas avanzados de personalización

La experiencia de juego se centrará en una jugabilidad de acción elaborada, adaptada cuidadosamente para los controles de PC y consolas. Durante los combates, se incorporarán sistemas innovadores, como la Transformación Monarca, que permitirá a Sung Jinwoo desatar habilidades especiales en situaciones determinadas, y el Parry System, diseñado para bloquear ataques en el momento justo y contraatacar de manera contundente.

Estas mecánicas estarán complementadas por un sistema de árbol de habilidades que permitirá una gran variedad de estilos de juego, dependiendo de las decisiones estratégicas del usuario. Además, se incluirá el Chain Smash System, que aumentará la fuerza de los combos al ejecutar habilidades de manera secuencial y precisa, junto al Overdrive System, que potenciará habilidades en combate al llenar ciertos indicadores.

También se ha confirmado un cuidado especial por el apartado gráfico, el cual se inspira en la estética del webtoon y la enriquece mediante representación semi realista y altos niveles de detalle. Se podrá personalizar a Sung Jinwoo y a los cazadores, eligiendo desde el color del pelo hasta accesorios poco convencionales, permitiendo conformar equipos únicos y fácilmente reconocibles.

Cooperativo en línea, raids y ampliación de la historia

Uno de los elementos más solicitados por la comunidad es la incorporación del modo multijugador en línea para hasta cuatro usuarios. Solo Leveling: Arise Overdrive permitirá colaborar y coordinarse para superar mazmorras y enfrentarse a jefes de alta dificultad, ya sea integrando diferentes versiones de Jinwoo en un solo grupo o combinando cazadores para aprovechar habilidades complementarias. Esta orientación cooperativa supone una diferencia significativa en relación con anteriores experiencias de la franquicia, enfocadas principalmente en el juego individual.

La historia principal del juego no solo seguirá la línea argumental del webtoon, sino que además la ampliará por medio de contenidos narrativos inéditos, cubriendo al menos diez capítulos en la versión definitiva, con la posibilidad de futuras expansiones. Las armas emblemáticas del original, como Colmillo Venenoso de Kasaka y las Dagas del Señor de los Demonios, estarán presentes e integradas en la jugabilidad para profundizar la relación con el universo de origen.

Finalmente, Netmarble ha garantizado la inclusión de subtítulos en español y opciones de audio tanto en inglés como en coreano, con el objetivo de hacer el título accesible a un público global. Los desarrolladores aseguran que buscan ofrecer una aventura de alta calidad y rejugabilidad, al mismo tiempo que continúan prestando soporte independiente al juego original para móviles.