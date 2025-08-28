PRIMERAS IMPRESIONES | Skate convierte una ciudad viva en un parque de patinetas nostálgico

Skate, de Full Circle.

Electronic Arts nos dio un vistazo anticipado a la esperadísima nueva entrega de la saga Skate y por fin sentimos que la serie es lo que siempre quiso ser: un parque de skate a escala de ciudad, impulsado por la creatividad de su comunidad. Full Circle viene desarrollando esta experiencia hace años, y el resultado es un espacio social que te invita a hacer todo tipo de trucos y encontrar tu “onda perfecta” en un mundo que seguro se disfrutará al máximo con amigos.

Skate ya tiene fecha: el Acceso Anticipado comienza el 16 de septiembre de 2025. EA y Full Circle lo plantean como un lanzamiento gratuito para descargar, con crossplay y también progreso que se guarda entre plataformas, así que nadie se quedará afuera. Lo veremos en PlayStation, Xbox y PC, pensado para crecer con la comunidad desde el primer día.

El núcleo de todo es San Vansterdam —o simplemente “San Van”, como apodo de ciudad cariñoso para que te sientas todo un local. Es una urbe densa y pensada para patinar, dividida en barrios distintivos como Hedgemont, Gullcrest, Market Mile y Brickswich, llena de plazas, techos y recovecos que premian la exploración. Más allá de las obvias piruetas con el skate, que no se harán esperar (regresa el clásico control Flick-It), tenemos mecánicas de escalar y trepar que abren rutas verticales hacia piletas en las alturas y megasaltos. La mecánica de Quick Drop te permite añadir rampas, barandas y bancos al instante para armar tu propia ruta e improvisar en el momento. Otros jugadores también pueden usar las estructuras que coloques de esta forma.

Skate, de Full Circle.

La energía social es el punto de Skate. Cada servidor alberga hasta 150 jugadores a la vez, así que siempre hay algo para mirar con el modo Spectate, sumarte a alguna pirueta o improvisar con una construcción rápida. La progresión se integra a ese ritmo con desafíos rotativos en el mapa y duelos entre amigos, mientras las actualizaciones de temporada agregan eventos, cosméticos, música y más novedades en el mundo. Se siente como una ciudad viva, no una lista de tareas.

Por otro lado, el esquema de control Flick-It vuelve a su lugar: ahora reconstruido en Frostbite para imitar lo más posible a los movimientos de un skate real con los analógicos. En la práctica combina ese feel analógico que la comunidad de fans busca, pero con una curva de dificultad y adaptación más amable. Y la verdad es que, a juzgar por la demo, el control es notoriamente más intuitivo que lo que me resultaban las entregas anteriores en su época. Las nuevas opciones de trucos —wallies, slappies, firecrackers— se sienten casi naturales al control, y el trabajo de animación vende velocidad y pirueta sin perder respuesta.

Skate, de Full Circle.

Por otro lado, el modelo de negocios de Skate es gratuito con micropagos: un juego como servicio. De todas formas, Lo que cuentan los desarrolladores es tranquilizador: lo que podremos comprar son cosméticos, que serán opcionales y no afectan la jugabilidad; el pase de temporada ofrece opciones gratuitas y de pago; y el ritmo de contenido apunta a mantener fresca a San Van. Si sumamos el crossplay y la progresión cruzada, el skate nos acompañará a donde sea que vayamos.

Finalmente, estamos hablando de skate y la cultura importa. La banda sonora llega con alrededor de 100 temas en el Acceso Anticipado, con nombres como Turnstile, Little Simz, Denzel Curry, Skegss, Earth, Wind & Fire y MF DOOM, y se irá rotando por temporadas. Y lo mejor de todo es cómo funciona esa música en el mundo. Grabster nos permitirá escuchar canciones por toda la ciudad, de forma diegética, que sale de parlantes en azoteas, autos y más. Se puede personalizar tu propia playlist y elegir cuál será el “soundtrack de tu vida” en San Van.