Halloween tendrá un videojuego el año próximo desarrollado por los creadores de Friday The 13th: The Game

Halloween presenta su primer tráiler.

La reconocida franquicia de terror Halloween será adaptada a un videojuego por los estudios IllFonic y Gun Interactive, conocidos previamente por su trabajo en Friday The 13th: The Game. El videojuego será lanzado en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, disponible a través de Steam y Epic Games Store.

La propuesta central permite a los jugadores adentrarse en el universo creado por John Carpenter, ya sea tomando el papel de Michael Myers o de los habitantes que intentan sobrevivir a su amenaza, con modos para un solo jugador y multijugador asimétrico.

El regreso de Michael Myers en el juego

La principal innovación de este título será la posibilidad de experimentar “La noche que él regresó” desde la perspectiva de Michael Myers, el reconocido villano de la película original estrenada en 1978. El objetivo será acechar y eliminar a los habitantes, desatando el caos durante la noche de Halloween a través de mecánicas realistas y un avanzado sistema de inteligencia artificial para los personajes no controlados por jugadores.

Por otro lado, el juego ofrece la opción de unirse al grupo llamado Héroes de Haddonfield. En este rol, los jugadores deberán alertar a los vecinos sobre el peligro inminente, colaborar para sobrevivir, buscar recursos y solicitar la ayuda de la policía. La resistencia de los residentes promete escenarios impredecibles, donde las alianzas y las estrategias serán fundamentales para escapar de Myers.

Modalidad multijugador asimétrica: supervivencia y acecho

Halloween se presenta con un formato asimétrico en el que el terror proviene tanto de la inteligencia artificial como de otros jugadores. En partidas de uno contra cuatro, una persona controlará a Michael Myers, mientras el resto interpretará a los habitantes de Haddonfield.

Esta estructura está diseñada para replicar la tensión y mecánicas exitosas de títulos anteriores desarrollados por IllFonic y Gun Interactive, cuyo historial en el género incluye juegos como Predator: Hunting Grounds y Friday The 13th: The Game. El realismo visual, logrado mediante el motor Unreal Engine 5, ofrecerá gráficos detallados, iluminación cinematográfica y una atmósfera propicia para sobresaltos. Además del multijugador competitivo, también se incluirán partidas con bots para aquellos que prefieran jugar sin conexión.

Halloween, de IllFonic y Gun Interactive.

Fidelidad a la película original y tecnología innovadora

La ambientación y los mapas estarán basados directamente en la película dirigida por John Carpenter, ofreciendo escenarios familiares para los fanáticos. Los desarrolladores prometen varios mapas y localizaciones auténticas, desde casas residenciales hasta calles oscuras y patios iluminados por antiguas farolas. La tecnología de Unreal Engine 5 será clave para lograr el nivel de realismo y ambiente buscado, integrando animaciones realistas y situaciones dinámicas e inesperadas.

El juego no solo contará con modos para uno o varios jugadores, sino que también intentará relatar los eventos de Halloween desde diferentes perspectivas. El modo historia permitirá experimentar los momentos clave desde el enfoque de Michael Myers, sumergiendo al jugador en su psicología y motivaciones, un aspecto que no se había explorado en productos previos de la franquicia.

Reacción de los fanáticos y expectativas sobre el lanzamiento

El anuncio del videojuego ha despertado expectativas entre los aficionados al género y seguidores de la saga Halloween. Para muchos jugadores, representa la oportunidad de vivir la tensión de un slasher tanto desde el punto de vista del antagonista como de la víctima, una alternativa poco común en adaptaciones de películas a videojuegos.

La integración del terror asimétrico, la posibilidad de personalizar estrategias y la ambientación con toque nostálgico podrían posicionar a Halloween entre los títulos destacados inspirados en películas de culto. Sin embargo, la falta de una fecha de lanzamiento definitiva y la escasa información sobre posibles microtransacciones o contenido descargable dejan algunas dudas entre los consumidores habituales del género, quienes suelen mostrar cautela ante prácticas comerciales invasivas.