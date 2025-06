Hunter x Hunter: Nen x Impact lanza una demo gratuita en PlayStation 5

Void Interactive modifica el contenido violento de Ready or Not para su lanzamiento en consolas El juego Ready or Not ha sido modificado para cumplir los requisitos de certificación en PlayStation 5 y Xbox Series

Dave the Diver retrasa su DLC In the Jungle y extiende disponibilidad de contenido exclusivo sin costo Mintrocket anuncia la postergación de In the Jungle pero compensa con contenido gratuito