PRIMERAS IMPRESIONES | Gears of War: Reloaded - De regreso a su modo multijugador

El 26 de agosto es el lanzamiento de Gears of War: Reloaded, una nueva remasterización de la primera entrega de la saga que salió en 2006. Este lanzamiento no es menor ya que llegará por primera vez a PlayStation, lo que significa un nuevo comienzo para la saga y, también, marca el camino diferente que está transitando Xbox como desarrolladora y publicadora de videojuegos.

Durante los últimos dos fines de semana, tuvimos la posibilidad de probar una beta del modo multijugador de esta clásica entrega, específicamente el modo duelo por equipos, ejecución y rey de la colina. Gracias a esto, pudimos tener un primer vistazo a fondo de su jugabilidad y su apartado gráfico que son la base de esta nueva remasterización.

Por otro lado, el año que viene es el lanzamiento de Gears of War: E-Day, un nuevo juego precuela de la saga. De esta forma, Gears of War: Reloaded también es una forma de poner a la franquicia en primera plana antes de dicho lanzamiento. Cabe destacar que cuando hablamos de Gears of War, hablamos de una de las sagas más icónicas de Xbox.

Gears of War: Reloaded tiene el objetivo de traer nuevos jugadores del mundo de PlayStation y, también, volver a cautivar a sus fieles seguidores con gráficos mejorados, texturas 4K, HDR, mejoras en la jugabilidad y un alto incremento de FPS. Además, la obra de The Coalition cuenta con todo el contenido disponible y aquellos que hayan comprado Gears of War: Ultimate Edition, remasterización del 2014, pueden obtener Gears of War: Reloaded de manera gratuita.

A grandes rasgos, la beta del multijugador funcionó de manera correcta y tuve la posibilidad de disfrutar de varias partidas de cada uno de sus modos y mapas. Los cambios visuales y, sobretodo, el incremento en los FPS, son notorios y dan una muy buena fluidez al juego. Las partidas generan mucha nostalgia para todos aquellos que jugamos al videojuego en su momento y le tenemos mucho cariño y no es algo menor ya que no deja de ser una entrega antigua.

Más allá de todo cambio gráfico y de rendimiento, Gears of War: Reloaded tiene muchos elementos que ya no son muy populares en la actualidad y que me cuesta imaginar que pueda ser disfrutado por nuevos jugadores. Esto refiriéndome únicamente al modo online ya que es frenético, sangriento pero también tosco. Al ser un shooter en tercera persona de coberturas, la jugabilidad online se basa en saltar de cobertura en cobertura disparando escopetazos al rival, algo muy disfrutable para los veteranos de Xbox 360.

En mi experiencia en la beta esto fue notorio ya que la mayoría de los jugadores con los que me enfrenté e hice equipo eran de Xbox y PC, y sabían jugar. Cada vez que comenzaba la partida, la mayoría sabía donde ir a buscar la sniper o el lanzagranadas como así también saltar rápidamente entre pared y pared, por lo que al menos desde mi experiencia, el online fue más jugado y disfrutado por viejos jugadores.

Siempre es lindo volver a lugares más simples y lindos, y Gears of War: Reloaded es una excusa perfecta para revivir esos momentos de deathmatch donde no importaba nada más que darle un escopetazo a un Locust o miembro del CGO. Y para esto, la beta dejó sensaciones más que positivas. Gears of War: Reloaded se ve lindo, funciona bien y mantiene la misma esencia e identidad del juego de 2006 que se convirtió en pionero de los shooter de cobertura.

Las sensaciones finales que me dejó la beta de los modos multijugador es que puede ser un lindo lugar de reencuentro para jugadores que ya tienen experiencia en la saga y quieran revivir esas noches de no poder parar de desencadenar partidas. Debido a cómo se juega y a los pequeños truquitos que la comunidad ya conoce, se me hace difícil imaginar que esta modalidad pueda recibir nuevos jugadores.

Sin embargo, para todos aquellos donde Gears of War: Reloaded sea su primera incursión en la saga, tendrán la campaña, que se podrá jugar de manera solitaria o cooperativa, para disfrutar. Su modo historia es el punto de la saga que enamoró a toda una generación y que, sin lugar a dudas, será la base de todo este relanzamiento.

Gears of War: Reloaded sale el 26 de agosto para PC, Xbox Series, Xbox Game Pass y PlayStation 5. Además, quienes posean una copia de Gears of War: Ultimate Edition, pueden obtener una copia gratuita.