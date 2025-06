REVIEW | Dune: Awakening – Sobreviviendo en Arrakis en su máxima expresión

Dune: Awakening - Editor: Funcom

El universo de Dune, creado por Frank Herbert, es el escenario de una saga de seis novelas de ciencia ficción que exploran profundas dinámicas políticas, sociales y científicas. Además del éxito a nivel literario, el nombre también cobró una notoria relevancia en el mundo del cine gracias a las adaptaciones de David Lynch y la exitosa -por ahora- duología de Denis Villeneuve. Aparte de ello, a lo largo de los años, dicho universo también ofició como telón de fondo para numerosos videojuegos, la mayoría pertenecientes al género de la estrategia en tiempo real. Si bien dichos títulos dejaron en claro que la supervivencia en Arrakis era complicada, ninguno había logrado transmitir dicha sensación como lo hace Dune: Awakening, el nuevo trabajo de Funcom.

Todas aquellas buenas sensaciones con las que me quedé cuando pude probar el juego de forma anticipada se mantienen ahora en la versión final. Desde el primer minuto en Arrakis, todo transmite peligro. El sol es implacable, las tormentas de arena pueden resultar mortales, la falta de agua es agobiante y los gusanos gigantes que merodean bajo la superficie del desierto imponen un miedo latente. Todo está dispuesto para ofrecer una experiencia de supervivencia desafiante y despiadada, pero también adictiva.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

Además, en esta iteración de Arrakis hay una intención narrativa plasmada en cada rincón del mapa. No es solo un desierto; es el mundo de Dune con su historia, cultura y carga política. Cada asentamiento, ruina o cueva nos cuenta algo acerca de este universo. La premisa es muy interesante y prescinde de un personaje tan importante como lo es Paul Atreides, por lo que si bien el juego se basa en ideas preexistentes, las toma y las transforma para construir una identidad propia.

En Dune: Awakening la situación es muy diferente a la que podemos ver en las películas o libros. En este universo, el Duque Leto nunca murió y Lady Jessica dio a luz a una niña. Por otra parte, la situación política está en un punto muerto con las fuerzas imperiales persiguiendo a cualquiera que se aleje de la ley, mientras las dos casas -Atreides y Harkonnen- llevan 15 años librando una guerra sin cuartel por la Especia. Bajo este contexto, nos ponemos en la piel de un prisionero que es enviado a Arrakis a investigar la desaparición de los Freemen. Pero nuestro papel no se limita sólo a ello, sino que mediante nuestras acciones podemos inclinar la balanza para cualquiera de los dos bandos convirtiéndonos en figuras sumamente influyentes en términos políticos.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

Por supuesto, para llegar a dicho punto hace falta mucha dedicación. Las primeras horas de juego sirven para aprender lo básico para sobrevivir. Esto implica familiarizarse con el sistema de construcción, la recolección de agua y recursos, fabricar equipo avanzado e interactuar con otros jugadores. Lo bueno es que en lugar de estar obligados a farmear, todo lo que hace falta para edificar un refugio medianamente decente se puede conseguir simplemente jugando y completando las misiones de la historia. Mejor aún es que cuando me vi obligado a buscar algún tipo de recurso en concreto, descubrí que explorar Arrakis en busca de ellos es divertido porque presenta un desafío constante. Por un lado, están los gusanos de arena, siempre acechando a cualquiera que haga demasiado ruido, y por el otro las naves Sardaukar que patrullan el desierto intentando dar con nuestro paradero.

La construcción en Dune: Awakening es mucho más que un entretenimiento extra. Es vital. Cada pared sirve para protegerse de las tormentas, mientras que los generadores alimentan de energía a los purificadores y refinerías. Me llamó la atención que si bien existen objetos decorativos, prácticamente todas las estaciones cumplen con un rol. Además, el sistema de construcción es ágil, robusto y personalizable, tal como sucedía en Conan Exiles, pero con la diferencia de que presenta más opciones.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

El sistema en sí es bastante complejo. Existen siete ‘niveles’ de recursos, y cada uno requiere una herramienta de extracción específica y de llegar a las zonas más avanzadas del mapa, por lo que es recomendable construir una nueva base y demoler la antigua. Claro está que cuanto más raros, mejor equipo e instalaciones se pueden crear. También es posible fabricar vehículos aunque hacer uso de ellos es recomendable bajo determinadas circunstancias puesto que los gusanos se alteran con facilidad y no dudan al momento de engullir todo lo que quepa en sus fauces. Y lo que un gusano come no se puede recuperar, así sea un tanque, una cosechadora de Especia o un Ornitóptero.

Si bien la naturaleza de Dune: Awakening es la de un MMO, se puede jugar en solitario sin mucha dificultad, pero claro, las cosas se ponen un poco más complicadas. Aún así, se pueden realizar incursiones a varias mazmorras y salir airosos, siempre y cuando estemos bien equipados. Esto me lleva a hablar de otro de los puntos fuertes del título: La progresión de personaje. Al inicio tenemos diferentes clases para elegir, como Mentat, Bene Gesserit o Espadachín, cada una con estilos muy distintos. No obstante, lo interesante es cómo se pueden mezclar habilidades y dar forma a builds híbridas, personalizando nuestro estilo de juego.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

Nuevamente, nada es inmediato. Estoy hablando de un videojuego que demanda tiempo para acceder a las habilidades más interesantes. Esto también implica explorar y encontrar ciertos lugares especiales que cuentan con un altar donde, tras inhalar la Especia, nuestro personaje emprende un breve viaje psicotrópico con una visión surrealista del mundo. En dichas instancias generalmente se debe realizar algún tipo de actividad bastante sencilla mientras recibimos información acerca de la importancia de este recurso y la influencia divina. Una vez termina la secuencia en cuestión podemos obtener nuevas habilidades, como por ejemplo, aprovechar el consumo de la Especia para potenciar los sentidos en combate. Hay una satisfacción muy real en volverse poderoso en este juego.

Todo este repertorio de habilidades es fundamental a la hora de entablar combate, el cual tiene potencial, pero todavía necesita de algunos ajustes. El gunplay es básico pero funcional, y aunque el feedback de las armas diste de estar a la altura de otras propuestas, cumple con lo esperado. En particular, lo que no me termina de convencer es el sistema cuerpo a cuerpo. Me refiero a que las bases están, ya que contamos con buena variedad de armas, poderes, clases y decenas de piezas de equipo para personalizar nuestro estilo de juego. El tema es que los golpes de las armas blancas no tienen peso, y eso acompañado de una IA poco reactiva quita mucha emoción a los encuentros.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

Esto también se traslada a los duelos PvP que tienden a alargarse demasiado, en especial cuando los jugadores usan escudos de energía. Resulta que son muy difíciles de romper, pudiendo pasar más de 10 minutos con un oponente en lo que se traduce como una lucha de desgaste donde sale victorioso el que mejor gestiona la munición y los objetos curativos. Honestamente no se me ocurre una solución para paliar este problema. Quizá se podría desactivar la protección en dichas instancias o buscar un equilibrio que aporte algo más de dinamismo. Afortunadamente, Funcom está escuchando a la comunidad y se encuentra trabajando para mejorarlo.

Más allá del gameplay, hay algo que Dune: Awakening hace muy bien: sentir que no estamos solos. El sistema de contratos, las misiones dinámicas y la política entre facciones (Atreides vs Harkonnen, por supuesto) le dan un ritmo vivo a cada servidor. Y la comunidad es sorprendentemente solidaria, especialmente cuando logramos unirnos a un gremio. Esto nos permite inclinarnos por una de las dos facciones y realizar tareas especiales a fin de obtener recompensas únicas. Sin embargo, lo más interesante es que podemos involucrarnos políticamente gracias al sistema del Consejo del Landsraad.

Dune: Awakening - Editor: Funcom

Dicha mecánica nos permite tomar decisiones políticas y establecer decretos, los cuales están definidos por la facción ganadora. Los mismos tienen una validez de una semana y durante este período cambian las reglas del juego para todos los usuarios del servidor. Por ejemplo, podemos provocar que las armas cuerpo a cuerpo causen más daño, que el coste de determinado tipo de vehículo sea más barato, que no se pueda producir determinado tipo de armamento y muchas cosas más. Esto requiere de coordinación entre los jugadores, fomentando la comunicación, aunque también es un sistema que alimenta intrigas y luchas de poder incluso entre los miembros de un mismo gremio.

Dune: Awakening no es un videojuego para todo el mundo. Es accesible, sí, pero demanda tiempo y compromiso para mostrar sus mejores cartas. Un MMO diferente, denso y con alma. Difícilmente vamos a conseguir algo jugando sólo 20 minutos al día, pero todos aquellos que estén dispuestos a perderse en el hermoso, hostil, y desafiante mundo de Arrakis, se encontrarán con un juego con mecánicas bien pensadas que recompensa el tiempo invertido. No es perfecto. El combate necesita cariño, y la curva de aprendizaje puede espantar a los recién llegados al género. Por lo demás, estamos frente a un juego sólido y con margen de mejora como para convertirse en uno de los mejores exponentes del género.

8 Sobrevivir es el eje Dune: Awakening ofrece una experiencia de supervivencia sumamente sólida que si bien demanda de tiempo para mostrar sus mejores cartas, logra posicionarse como una de las mejores propuestas del género. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X