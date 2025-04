Los juegos del hambre: Elle Fanning sería la favorita para interpretar a Effie Trinket en la próxima precuela

Elle Fanning (REUTERS/Mike Blake)

Los juegos del hambre (The Hunger Games) es una franquicia que nació a partir de la exitosa saga literaria escrita por Suzanne Collins, la cual fue llevada al cine por primera vez en 2012. A lo largo de cuatro películas, se narró la historia de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence (Pasajeros), y su lucha en un mundo distópico dividido en distritos, junto a personajes como Peeta Mellark, encarnado por Josh Hutcherson (Five Nights at Freddy’s). Actualmente, se encuentra en desarrollo una nueva entrega que funcionará como precuela del universo original, y en las últimas horas trascendió que Elle Fanning sería la principal candidata para dar vida a uno de los personajes más recordados de la saga.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha es el nuevo capítulo del universo creado por Suzanne Collins, que recientemente llegó a las librerías y ya tiene confirmada su adaptación cinematográfica. Esta historia se sitúa dos décadas antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen y se ambienta en una etapa clave para el mundo de Panem: el inicio de los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta ocasión especial, surge la figura de Haymitch Abernathy, quien más adelante se convertiría en el mentor de Katniss y sería recordado como el único campeón del Distrito 12 durante años.

La gran novedad en torno a esta precuela es que diversos informes indican que Elle Fanning está siendo considerada para sumarse al elenco del largometraje. Reconocida por su versatilidad y trayectoria desde temprana edad, la actriz ha brillado en títulos como The Great, Maléfica (Maleficent - 2014), Un completo desconocido (A Complete Unknown - 2024), El demonio neón (The Neon Demon - 2016) y Super 8 (2011), entre otros. Aunque aún no hay confirmación oficial, Fanning podría interpretar a una joven Effie Trinket, el extravagante personaje que conocimos en las entregas originales.

Los juegos del hambre (Lionsgate)

Mientras se guardan confirmaciones oficiales sobre esta nueva precuela, vale destacar que no es la primera vez que la saga se expande más allá de los eventos protagonizados por Katniss. En 2023 llegó a los cines Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), una historia ambientada 64 años antes del relato original. En ella conocemos a un joven Coriolanus Snow (Tom Blyth), quien se convierte en mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), el tributo seleccionado del Distrito 12 para los Décimos Juegos del Hambre. La historia avanza a medida que la carismática presentación de Lucy durante la ceremonia de apertura despierta el interés de Snow, marcando el inicio de una estrategia de manipulación y ambición que dará forma a su futuro.

Bajo la dirección de Francis Lawrence (Constantine, Operación Red Sparrow), Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha llegará a los cines el próximo 20 de noviembre de 2026.