Historias del Imperio: Star Wars revela el tráiler de su próxima antología animada

Larga vida al Imperio. Historias Del Imperio, seis nuevos cortos originales de Star Wars, estreno 4 de mayo en Disney Plus.

Tras una moderada espera, Star Wars y Disney han revelado el primer avance de Historias del Imperio (Tales of the Empire), su próxima antología animada que retoma el formato de cortometrajes de Historias de los jedi (Tales of the jedi) de 2022. Mientras que la entrega anterior visitó las historias del Conde Dooku y Ahsoka, esta nueva producción presentará a dos nuevos personajes en su camino hacia el lado oscuro.

La serie, que vuelve a contar con la supervisión de Dave Filoni, se presenta como un viaje de seis episodios al temible Imperio a través de la mirada de dos guerreras, en líneas temporales diferentes. Una de ellas será una joven Morgan Elsbeth, miembro de las Hermanas de la Noche y aliada de Thrawn. La otra, la antigua Jedi Barriss Offee quien, en Clone Wars, cayó en el lado oscuro e incriminó a Ahsoka Tano en el atentado del Templo Jedi.

El primer avance revelado a un mes exacto de su estreno muestra a Elsbeth navegando por el mundo imperial en expansión hacia un camino de venganza, mientras que la ex Jedi hace lo que debe para sobrevivir en una galaxia que cambia rápidamente.

Morgan Elsbeth in a scene from "STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE", exclusively on Disney+. © 2024 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Estrenada en 2022, Historias de los jedi fue muy elogiada por completar los perfiles de Tano y Dooku, a la vez que enlazaba su pasado con diferentes personajes y producciones del universo Star Wars. Con su estratégica selección de personajes, Historias del Imperio pretende hacer algo similar.

Esta nueva entrada en la franquicia creada por George Lucas es el siguiente estreno en el calendario y, al igual que las producciones anteriores, se lanzará exclusivamente por Disney+. ¿Cuándo? el próximo 4 de mayo coincidiendo con los festejos del Star Wars Day, día en que estarán disponibles los seis cortometrajes animados.