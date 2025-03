The Bride: la reimaginación del clásico de terror con Christian Bale retrasa su estreno hasta 2026

La novia de Frankenstein (1935) - James Whale

Warner Bros. ha anunciado importantes cambios en su calendario, con el fin de ajustar su estrategia de distribución. The Bride, la cinta dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale, resultó ser una de las principales afectadas junto con One Battle After Another, la nueva película de Paul Thomas Anderson.

The Bride tenía previsto llegar a los cines este año, pero el estudio decidió postergar su estreno por casi seis meses. Ahora, la película aterrizará en salas el 6 de marzo de 2026, mientras que lo nuevo de Anderson, pasará a ocupar su lugar el 16 de septiembre de 2025. A pesar del retraso, el cambio podría favorecer a esta última película ya que da tiempo a instalar sistemas de proyección para su formato VISTA VISION. Con un presupuesto de más de 130 millones de dólares, el largometraje adapta la novela Vineland (1990), de Thomas Pynchon, y cuenta en su reparto que incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Alana Haim y Benicio del Toro.

Además, Warner Bros. adelantó el lanzamiento de Weapons, la nueva película del director de Barbarian (2023), Zach Cregger. La misteriosa epopeya de terror coral protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams y Amy Madigan debutará en cines el 8 de agosto de este año (la fecha que antes estaba reservada para One Battle After Another).

Las posibles razones del retraso de The Bride

Foto de archivo del actor Christian Bale. EFE/EPA/NEIL HALL

The Bride se anunció a mediados de 2023 como una re-imaginación de La novia de Frankenstein (1935) de James Whale. La película es el segundo trabajo como directora de Maggie Gyllenhaal y cuenta con un elenco estelar que, además de Bale, incluye a Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal, Jessie Buckley, Penélope Cruz y John Magaro.

A pesar de su alto nivel de producción, algunas fuentes señalan que las primeras proyecciones de prueba no fueron favorables, lo que llevó a Warner Bros. a intervenir en el proceso. Cabe mencionar que Gyllenhaal dirigió anteriormente La hija perdida (2021), una película que obtuvo tres nominaciones a los Oscar y ganó el premio al mejor guion en el Festival de Venecia.

Si bien el retraso puede generar algunas dudas, también le da a Gyllenhaal más tiempo para pulir su ambiciosa visión de The Bride. Con su enfoque distintivo y un elenco de primer nivel, la película podría convertirse en una de las reinvenciones más intrigantes de los próximos meses. Ahora, habrá que esperar hasta 2026 para descubrir si logra estar a la altura de las expectativas.