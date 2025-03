Elizabeth Olsen protagonizará Seven Sisters, la nueva serie del director de Iron Claw

Elizabeth Olsen attends the 40th Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, California, U.S., February 22, 2025. REUTERS/Daniel Cole

Elizabeth Olsen es ampliamente reconocida por su papel de Wanda Maximoff / Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel, destacándose en películas como Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y la serie WandaVision (2021), que le valió una nominación al Emmy. Sin embargo, su carrera no se limita al mundo de los superhéroes, ya que también ha brillado en títulos como Sorry For Your Loss y Love & Death. Ahora, la intérprete se prepara para un nuevo y desafiante proyecto dramático.

Según un reciente informe, la actriz encabezará el reparto de Seven Sisters, una serie centrada en una familia numerosa y conflictiva cuyos oscuros secretos salen a la luz cuando una de las hermanas (interpretada por Olsen) decide hablar. Sean Durkin, quien recientemente dirigió Iron Claw (2023), estará a cargo del episodio piloto, con un guion escrito por Will Arbery de Succession.

Este proyecto marcará el reencuentro entre Elizabeth Olsen y Sean Durkin, quienes trabajaron juntos en Martha Marcy May Marlene (2011), la aclamada película que significó el debut cinematográfico de la actriz y la ópera prima del cineasta. En ese thriller psicológico, Olsen interpretó a una joven atormentada por el delirio y la paranoia tras escapar de una secta abusiva en las montañas Catskill, un papel que consolidó su talento dramático.

Elizabeth Olsen en Love & Death - Créditos; HBO / Max

El piloto de Seven Sisters ya se encuentra en desarrollo, aunque aún no se han revelado más detalles sobre el elenco. Mientras tanto, Olsen sigue sumando proyectos a su agenda: en el corto plazo protagonizará Eternity, una comedia romántica de A24, y actualmente está rodando el thriller Panic Carefully, donde compartirá pantalla con Julia Roberts, Eddie Redmayne y Aidan Gillen.