Un lugar en silencio: el productor de la franquicia brinda una actualización sobre la tercera entrega

"Un lugar en silencio" "A Quiet Place" (Paramount Pictures)

En los últimos años, tanto en el cine como en la televisión, hemos sido testigos de historias apocalípticas que nos muestran un mundo sumido en el caos y el miedo. Ejemplos sobran, como The Walking Dead y sus proyectos derivados, Fallout, The Last of Us, Furiosa: de la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga), entre otros. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la franquicia Un lugar en silencio (A Quiet Place), cuyo primer filme, lanzado en 2018, se convirtió en un gran referente del terror moderno. Su historia dio paso a una secuela, una precuela y hasta un videojuego. Ahora, el productor de esta exitosa franquicia de terror ofrece una actualización sobre la tan esperada tercera entrega.

La historia de Un lugar en silencio sigue a una familia compuesta por los padres, interpretados por Emily Blunt (Profesión peligro, El diablo viste a la moda) y John Krasinski, y sus hijos, que deben sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, donde el más mínimo sonido podría significar la muerte. La esposa, además, está embarazada, lo que añade una capa adicional de vulnerabilidad a su situación. Krasinski, conocido por su papel como Jim Halpert en The Office, no solo actuó en el proyecto, sino que también lo escribió y dirigió. En 2020, la franquicia continuó con una segunda entrega que profundizó en este universo y presentó nuevos personajes, como el interpretado por Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer), quien aportó una dimensión emocional al relato mientras los supervivientes enfrentan amenazas aún mayores.

Brad Fuller, productor ejecutivo de la franquicia de la saga y conocido por su trabajo en proyectos como Jack Ryan, 12 horas para sobrevivir y Ouija, brindó una actualización sobre el estado de la tercera entrega en una reciente entrevista. A pesar de que la película sigue en pie, Fuller explicó que actualmente John Krasinski se encuentra muy ocupado con otros proyectos. Según sus palabras: “Estamos comenzando a armarla ahora mismo. Sabes, cuando hicimos la primera, John [Krasinski] no tenía mucho en su agenda. Acababa de salir de The Office y quería ser director. Ahora está tan solicitado, y es difícil conseguirlo… Está haciendo una película ahora, así que tan pronto como termine eso, con suerte, se concentrará en Un lugar en silencio 3. Todos queremos terminar esta trilogía, y tengo la esperanza de que haya incluso más películas de Un lugar en silencio después de eso.”

"Un lugar en silencio" "A Quiet Place" (Paramount Pictures)

Mientras seguimos a la espera de confirmaciones sobre el próximo capítulo en este universo de terror, Un lugar en silencio dio un paso más en 2024 con la llegada de Día uno (Day One), una precuela que ofrece una mirada a los primeros momentos de la invasión alienígena. Dirigida por Michael Sarnoski (Pig, 2021), la película nos transporta a una ciudad de Nueva York en caos, presentando los primeros ataques alienígenas a través de los ojos de dos personajes desconocidos, Sam y Eric. Interpretados por Lupita Nyong’o (12 años de esclavitud, Robot salvaje) y Joseph Quinn (Stranger Things, Gladiador 2), los personajes se convierten en testigos clave del inicio de un conflicto global que cambiará el destino de la humanidad.