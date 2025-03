Marzo en el cine: ‘Mickey 17’, ‘Blancanieves’ y ‘Presencia’ lideran los estrenos del mes

Captura del tráiler oficial de Código negro

Marzo trae una variada selección de estrenos para todos los gustos, desde grandes producciones hasta historias cargadas de suspenso y acción. Entre las películas más esperadas del mes se encuentran Mickey 17, la ambiciosa cinta de ciencia ficción con Robert Pattinson, y Blancanieves, la nueva adaptación en acción real del clásico de Disney. Además, el terror dirá presente con Presencia, mientras que el thriller y la acción llegarán de la mano de Código negro y Rescate implacable. En esta nota, repasamos algunos de los títulos más destacados que desembarcarán en la cartelera en las próximas semanas.

Mickey 17 (Estreno 6 de marzo)

Robert Pattinson en 'Mickey 17'

Empezamos con uno de los estrenos más importantes del mes de la mano de Mickey 17, la nueva película del cineasta surcoreano Bong Joon Ho, reconocido por su galardonada Parásitos (Parasite), pero también por El expreso del miedo (Snowpiercer - 2013) y Memorias de un asesino (Memories of Murder - 2003). Esta nueva producción es un ambicioso drama de ciencia ficción que nos presenta la historia de Mickey Barnes, un Expendable, es decir, un empleado que acepta ser parte de una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim. Su labor tiene una particularidad: en caso de morir durante la misión, su cuerpo es clonado y regenerado con la mayoría de sus recuerdos intactos, permitiéndole continuar con el trabajo una y otra vez.

El filme está basado en la novela homónima de Edward Ashton y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Robert Pattinson (The Batman, El faro), acompañado por Toni Collette (El legado del diablo), Steven Yeun (The Walking Dead), Mark Ruffalo (Los Vengadores, Pobres criaturas) y Naomi Ackie (Master of None). Bong Joon Ho, quien además de dirigir escribió el guion, promete una historia cargada de tensión, dilemas existenciales y una puesta en escena deslumbrante, consolidando su regreso al cine después del éxito rotundo de Parásitos.

Yo antes de ti - Me Before You (Estreno 6 de marzo)

La película está basada en una novela de Jojo Moye. (Archivo)

Seguimos con un reestreno de un clásico moderno del género romántico con Yo antes de ti (Me Before You), una película estrenada en 2016 que adapta la exitosa novela de Jojo Moyes y que ahora regresa a la gran pantalla. La historia sigue a Louisa Clark, una joven con una vida sencilla y sin grandes aspiraciones, que acepta un trabajo como cuidadora de Will Traynor, un hombre adinerado y exitoso que, tras un accidente, queda tetrapléjico y pierde la voluntad de vivir. A lo largo del filme, ambos desarrollan un vínculo que desafía sus propias perspectivas sobre la vida, el amor y el futuro, en un relato cargado de emoción y momentos inolvidables.

El título contó con los roles protagónicos de Emilia Clarke (Terminator Génesis, Game of Thrones) en el papel de Louisa y Sam Claflin (Daisy Jones & The Six, Los juegos del hambre) como Will. La dirección estuvo a cargo de Thea Sharrock (The Beautiful Game) en su debut cinematográfico, con un guion escrito por la propia Jojo Moyes. La película fue bien recibida por los fanáticos del género y se destacó por su combinación de romance y drama, convirtiéndose en una de las historias de amor más recordadas de los últimos años.

Novocaine (Estreno 13 de Marzo)

Captura del tráiler oficial de Novocaine

Nos adentramos en el género de acción con Novocaine, una cinta que sigue la historia de Nathan Caine, un tímido empleado de banco cuya vida da un giro inesperado cuando una compañera de trabajo, de quien ha estado enamorado en secreto, es secuestrada. A pesar de no tener experiencia en combates ni habilidades especiales, decide embarcarse en una peligrosa misión para rescatarla. Lo que hace que su historia sea aún más peculiar es que padece una rara condición genética que le impide sentir dolor físico mientras lo está sufriendo, lo que lo lleva a enfrentarse a situaciones extremas sin miedo aparente. Esta premisa da pie a una película cargada de acción, sangre y enfrentamientos frenéticos.

Bajo la dirección de Robert Olsen y Dan Berk (Intriga mortal, Obsesión desconocida), el protagonismo recae en Jack Quaid (The Boys, Compañera perfecta), quien se pone en la piel de este inusual héroe de acción. Junto a él, el elenco incluye a Amber Midthunder (Depredador: La presa), Ray Nicholson (Sonríe 2), Betty Gabriel (¡Huye!), Matt Walsh (En el tornado), Evan Hengst (El stand de los besos) y Jacob Batalon (Spider-Man: De regreso a casa, Tarot de la Muerte). Con una mezcla de adrenalina, violencia y un protagonista fuera de lo común, Novocaine promete una experiencia intensa y llena de giros inesperados.

Presencia - Presence (Estreno 13 de Marzo)

Esta imagen proporcionada por Neon muestra a Lucy Liu en una escena de "Presence". (Neon via AP)

Marzo también tiene su espacio para el terror con el estreno de Presencia (Presence), una película que sigue a una familia que se muda a una gran casa y empieza a sospechar que no están solos. Si bien el cine ha explorado en numerosas ocasiones historias sobre fantasmas que acechan a los habitantes de una vivienda, lo distintivo de esta película es que la historia se narra completamente desde la perspectiva de una entidad invisible que habita en el hogar, lo que le da un giro único al género.

Dirigida por Steven Soderbergh (Erin Brockovich, una mujer audaz, La gran estafa) y escrita por David Koepp (Jurassic Park), Presencia cuenta con un elenco encabezado por Lucy Liu (Kill Bill: La venganza, Los Ángeles de Charlie, Chicago), Julia Fox (Diamantes en bruto) y Callina Liang (Tell Me Everything). Esta cinta promete una experiencia de terror innovadora al adoptar una visión fresca sobre el clásico tema de casas embrujadas.

Blancanieves - Snow White (Estreno 20 de marzo)

Blancanieves - Rachel Zegler - Gal Gadot (Disney)

La tendencia de Disney en los últimos años ha sido adaptar sus producciones animadas a versiones en acción real, como se vio en Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland - 2010), La sirenita (The Little Mermaid - 2023), Mulán y La bella y la bestia (Beauty and the Beast - 2017), entre otras. Ahora, uno de sus clásicos más emblemáticos, y una de las historias más importantes del cine, está a punto de recibir ese tratamiento: Blancanieves (Snow White).

Dirigida por Marc Webb (500 días con ella, Un don excepcional), esta nueva versión nos contará la historia de la princesa Blancanieves, quien huye de su malvada madrastra, la Reina, para encontrar refugio en un bosque, donde descubre la amistad. Con la amenaza persiguiéndola, nuestra protagonista deberá luchar por su libertad mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

En esta ocasión, los papeles principales estarán a cargo de Rachel Zegler (Amor sin barreras, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), quien interpretará a Blancanieves, junto a Gal Gadot (Mujer Maravilla, Alerta roja) como la malvada Reina.

Código negro - Black Bag (Estreno 27 de marzo)

Captura del tráiler oficial de Código negro

Steven Soderbergh regresa con Código negro (Black Bag), un thriller de espionaje que se aleja del terror de Presencia (Presence) para sumergirse en una historia de intriga, traición y dilemas morales. La película nos introduce en la aparente vida perfecta de George y Kathryn Woodhouse, un matrimonio que, tras años de estabilidad, se ve sacudido cuando las lealtades comienzan a cuestionarse. Lo que parece ser una relación inquebrantable se transforma en un juego de engaños y secretos cuando Kathryn es señalada como sospechosa de traicionar a su país, poniendo a George en la difícil encrucijada de elegir entre su deber como espía o su compromiso como esposo.

El filme cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Cate Blanchett (El Señor de los Anillos, Carol, Blue Jasmine) en el rol de Kathryn. Junto a ella, Michael Fassbender (El asesino, Steve Jobs) interpreta a George, el agente que deberá decidir hasta dónde llega su lealtad. El reparto se completa con Regé-Jean Page (Bridgerton), Marisa Abela (Industry), Naomie Harris (007: Operación Skyfall), Tom Burke (Furiosa) y Pierce Brosnan (Mamma Mia!), todos aportando al tenso entramado de conspiraciones y espionaje que construye esta historia.

Rescate implacable - A Working Man (Estreno 27 de marzo)

A Working Man (2025) - Amazon MGM Studios

Con Rescate implacable (A Working Man), David Ayer (Escuadrón suicida, Corazones de hierro, Beekeeper: sentencia de muerte) apuesta nuevamente por la acción con una historia que mezcla adrenalina y tensión en una trama cargada de venganza y justicia. Levon Cade, un hombre que dejó atrás su pasado en operaciones encubiertas, se verá obligado a desenterrar sus viejas habilidades cuando la hija de su jefe sea secuestrada. En su desesperada búsqueda, se adentrará en una red de tráfico de personas, descubriendo que la corrupción se extiende mucho más allá de lo que imaginaba, obligándolo a tomar medidas extremas para rescatarla.

Jason Statham (El transportador, Megalodón) encabeza el reparto con su característico estilo de héroe de acción, consolidando su presencia en el género. Junto a él, el elenco incluye a David Harbour (Stranger Things), Michael Peña (Ant-Man), Emmett J. Scanlan (Peaky Blinders) y Arianna Rivas (The Harvest), quienes completan una producción que promete secuencias llenas de intensidad y un protagonista dispuesto a todo para cumplir su misión.