Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown llevará la estrategia por turnos al universo de las Tortugas

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, de Strange Scaffold.

Strange Scaffold, conocido por títulos innovadores como I Am Your Beast y El Paso, Elsewhere, ha anunciado su próxima gran apuesta, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown. Este juego será el primer título de las Tortugas Ninja en adoptar un enfoque de estrategia por turnos, y llegará exclusivamente a PC en 2025.

Ambientado en un futuro donde tanto Splinter como Shredder han muerto, la trama sigue a las Tortugas en un momento crítico mientras luchan contra el Clan del Pie bajo el liderazgo de un nuevo enemigo. “Crear un juego poderoso y con licencia requiere un profundo respeto por el material original y la valentía para desafiar sus cimientos. Estamos llevando esta franquicia a un lugar inesperado”, explicó Xalavier Nelson Jr., fundador de Strange Scaffold, en un comunicado.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown nos promete una experiencia táctica única dividida en cuatro campañas individuales, cada una centrada en una Tortuga, y cuenta con 20 niveles que cambian y añaden desafíos en cada turno. Podremos personalizar los movimientos de cada personaje, aprovechando su estilo de combate único, mientras nos enfrentamos en arenas inspiradas en dioramas y juegos de mesa, junto a un arte visual al estilo de novela gráfica.

Por el momento no hay información sobre una fecha estimada para el lanzamiento, como tampoco se dieron detalles de si el título llegará a otras plataformas, pero sí sabemos que Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ya cuenta con su página en Steam donde es posible agregarlo a nuestra lista de deseados.