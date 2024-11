La era de hielo: se confirma el desarrollo de una sexta entrega de la exitosa franquicia animada

La Era de Hielo: Choque de mundos

Si hablamos de franquicias animadas exitosas y queridas, probablemente uno de los primeros nombres que se nos venga a la cabeza sea La era de hielo (Ice Age), que, desde su estreno en 2002, nos ha contado las aventuras de un grupo disfuncional de animales en un mundo prehistórico. Ahora, en el esperado evento anual D23 de Disney, donde la compañía presenta sus próximos proyectos como Capitán América: un nuevo mundo (Captain America: Brave New World), se ha hecho un anuncio que emociona a los fanáticos de la animación: La era de hielo tendrá una sexta entrega, continuando así con la divertida y entrañable saga que ha marcado a generaciones.

La era de hielo, cuya sexta entrega está actualmente en producción, ahora está bajo el control de Disney. La franquicia original fue creada por Blue Sky Studios (Nimona, Espías a escondidas), un estudio que la compañía adquirió como parte de su fusión con 20th Century Fox, lo que permitió que este querido universo animado pasara a formar parte del vasto catálogo de la empresa.

Con respecto a la primera entrega, la historia sigue a Sid, Manny y Diego, tres animales prehistóricos que, a pesar de ser muy diferentes entre sí, terminan formando una familia poco convencional. Juntos, enfrentan diversos desafíos mientras intentan devolver a un bebé humano a su tribu, lo que da inicio a una serie de divertidas y conmovedoras aventuras. A lo largo de los años, estos personajes han sido acompañados por una variedad de nuevos miembros, quienes han enriquecido la trama y ofrecido momentos inolvidables a los fans de todas las edades.

La era del hielo: Las aventuras de Scrat

Además de las cinco entregas principales, la franquicia también ha dado lugar a series y un catálogo de cortometrajes que han seguido las peripecias de los personajes en diferentes situaciones. En 2022, se estrenó un largometraje spin-off titulado La era de hielo: Las aventuras de Buck (The Ice Age Adventures of Buck Wild), que sigue a este excéntrico y valiente personaje mientras se embarca en una serie de aventuras bajo tierra, enfrentando nuevos desafíos y enemigo.

Si bien todavía es una noticia muy reciente y no hay muchas confirmaciones, los fanáticos pueden estar tranquilos al saber que varios de los actores que dieron vida a los personajes icónicos de la franquicia regresarán para esta nueva entrega. Ray Romano (La otra cara de la Luna), John Leguizamo (Spawn, Encanto), Queen Latifah (The Equalizer), Denis Leary (El demoledor) y Simon Pegg (Misión imposible: sentencia mortal, Shaun of the Dead) han confirmado que prestarán sus voces una vez más para continuar dando vida a los entrañables protagonistas de La era de hielo, asegurando que la esencia de la saga seguirá intacta en esta esperada sexta cinta.