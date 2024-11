De ‘Only Murders in the Building’ a ‘Abbott Elementary’: repasamos las series de comedia en Disney+

Only Murders in the Building (Eric McCandless/Disney)

Disney+ ofrece una selección diversa de contenidos que abarcan géneros para todos los gustos y edades: desde acción, terror y romance, hasta ciencia ficción y más. Pero en esta ocasión, vamos a enfocarnos en un género que siempre consigue sacarnos una sonrisa: la comedia. Esta plataforma de streaming se ha convertido en un referente de series cómicas con tramas únicas y personajes inolvidables, ideales para disfrutar en largas maratones.

¡Acompáñanos a repasar las series de comedia que harán de cada episodio un momento de diversión garantizada!

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building es una serie que llegó a las pantallas en 2021 y rápidamente se convirtió en un éxito. Con una mezcla de misterio, comedia y drama, la producción sigue la historia de tres personajes que se ven envueltos en la investigación de crímenes reales en un edificio neoyorquino. Este proyecto no solo ha captado la atención por su trama intrigante, sino también por su enfoque en el humor y el suspenso, logrando que cada temporada mantenga el interés de los espectadores.

La serie cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Steve Martin (El padre de la novia), Martin Short (Los tres amigos) y Selena Gómez (Hotel Transylvania), quienes han desarrollado una química notable en pantalla. Desde su estreno, la historia ha contado con la participación de figuras reconocidas como Meryl Streep (El diablo viste a la moda), Amy Ryan (Chicas Perdidas), Paul Rudd (Ant-Man y la Avispa), Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan), Tina Fey (Chicas Pesadas) y Jane Lynch (Glee), entre otros.

Abbott Elementary

Abbott Elementary (Créditos: ABC)

Abbott Elementary es una serie de comedia en formato de falso documental que se centra en la vida cotidiana de un grupo de maestros en una escuela pública de Filadelfia. Creada y protagonizada por Quinta Brunson (Big Mouth), la serie explora los desafíos, éxitos y momentos inesperados que enfrentan los docentes al intentar brindar una educación de calidad a sus estudiantes, a pesar de los recursos limitados y la falta de apoyo institucional.

El reparto principal incluye actores como Tyler James Williams (The Walking Dead), Janelle James (The Standups), Lisa Ann Walter (Juego de gemelas), Chris Perfetti (Sound of Metal) y William Stanford Davis (Running Time), quienes interpretan a un grupo diverso de maestros y personal administrativo con distintas personalidades y enfoques para enfrentar los retos de la educación. Cada personaje aporta una perspectiva única sobre las dinámicas del sistema educativo, reflejando las tensiones y camaradería que surgen entre los colegas.

La serie, que ya ha emitido cuatro temporadas, ha sido bien recibida por la crítica y el público, en gran medida gracias a su estilo documental que ofrece una mirada más íntima y personal sobre la vida escolar. A través de situaciones cotidianas y a veces absurdas, Abbott Elementary invita a reflexionar sobre el valor de los maestros en la sociedad actual y los problemas estructurales que afectan al sistema educativo.

New Girl

Captura del tráiler oficial de New Girl

En tercer lugar, nos encontramos con New Girl, una serie de comedia que sigue la historia de Jessica Day, una joven peculiar que, tras una ruptura amorosa, decide mudarse con tres compañeros en un loft de Los Ángeles. La trama explora cómo Jess se adapta a su nueva vida, mientras ella y sus amigos enfrentan los desafíos y enredos propios de la adultez.

El elenco principal está compuesto por Zooey Deschanel (500 días con ella) como Jess, junto a Jake Johnson (Spider-Man: un nuevo universo), Max Greenfield (Lo que ellos quieren), Lamorne Morris (Fargo) y Hannah Simone (No estoy muerta todavía), quienes interpretan a sus carismáticos amigos.

The Last Man on Earth

Captura del tráiler oficial de The Last Man on Earth

En último lugar, nos encontramos con The Last Man on Earth, una serie de comedia que explora la vida de Phil Tandy Miller, un hombre que cree ser el último sobreviviente en un mundo postapocalíptico. La historia comienza en 2020, tras la aparición de un virus que aparentemente ha aniquilado a la humanidad, dejando a Phil en un viaje desolador, aunque cómico, en busca de supervivencia, compañía y sentido en un mundo vacío. Con situaciones absurdas y toques de humor negro, la serie explora cómo cambia la perspectiva de una persona al enfrentarse a la soledad total.

Con el tiempo, Phil descubre que no está completamente solo, y la aparición de otros sobrevivientes añade giros inesperados a la trama, generando situaciones cómicas y tensas entre los personajes. En cuanto al elenco, The Last Man on Earth está protagonizada por Will Forte (Sweet Tooth), Kristen Schaal, January Jones y Mel Rodriguez.