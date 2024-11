Moida Mansion: el creador de ‘Papers, Please’ lanza un juego de terror gratuito estilo Game & Watch

Moida Mansion | Lucas Pope

El célebre desarrollador Lucas Pope, responsable de títulos independientes como Papers, Please y Return of the Obra Dinn, sorprendió a todos con el lanzamiento de un nuevo juego gratuito titulado Moida Mansion. En esta aventura de terror, disponible en la plataforma itch.io, exploraremos una mansión en un estilo gráfico que recuerda a las antiguas consolas Game & Watch de Nintendo.

Lucas Pope, reconocido por su talento en crear experiencias únicas, nos propone un título en el que combina la exploración en primera persona y el suspenso, en el que tenemos como misión rescatar a nuestros amigos mientras evitamos ser atrapados por una misteriosa criatura.

Moida Mansion

La historia de Moida Mansion nos sitúa dentro de una lúgubre mansión donde los miembros del “Adventure Club” han quedado atrapados mientras buscaban a su mascota, una tortuga llamada Dot. Para encontrar a cada uno de ellos, tendremos que explorar las diferentes habitaciones y resolver puzzles, siempre atentos a los sonidos que delatan la presencia del “monstruo”.

Con su estructura de partida rápida, cada intento en Moida Mansion se mantiene fresco, ya que la posición de los personajes y los objetos cambia de manera procedural en cada sesión, añadiendo rejugabilidad y un desafío constante.

Moida Mansion

La interfaz de Moida Mansion, como ya dijimos, recrea la estética de las antiguas consolas Game & Watch, ofreciéndonos una experiencia que recuerda a los juegos electrónicos portátiles de los años ‘80. Su creador ha cuidado cada detalle de esta experiencia retro, incluyendo un manual virtual al estilo de la época, con instrucciones que aportan tanto contexto como humor, recordando las advertencias típicas de las consolas de antaño.

Lucas Pope ha mostrado un interés constante en el estilo retro, como demostró con Return of the Obra Dinn o Papel, Please y su reciente demake LCD, Please. Moida Mansion, además de ser gratuito, es accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalación.