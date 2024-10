Jumanji: la tercera entrega de la saga protagonizada por Dwayne Johnson anuncia su fecha de estreno

Dwayne Johnson

Después de cinco años desde el lanzamiento de la última entrega, Sony Pictures ha anunciado oficialmente el desarrollo de una nueva película de Jumanji. Este proyecto marcará el tercer largometraje de la saga liderada por Dwayne Johnson, o el cuarto si se incluye la película original de 1995, protagonizada por Robin Williams (La sociedad de los poetas muertos) y Kirsten Dunst (Entrevista con el vampiro). Con esta nueva entrega, se espera una emocionante continuación de las aventuras que han mantenido la esencia del clásico, al tiempo que se presentan nuevas sorpresas y desafíos.

En 2017, los cines del mundo recibieron Jumanji: En la selva (Jumanji: Welcome to the Jungle), una mezcla de acción, aventura y comedia dirigida por Jake Kasdan (Malas enseñanzas). Esta película siguió la historia de cuatro adolescentes que, al ser absorbidos por un videojuego antiguo, deben unir fuerzas para salir de una jungla llena de peligros. Su éxito fue notable, recaudando más de 962 millones de dólares a nivel global, lo que propició la realización de una secuela en 2019, titulada Jumanji: El siguiente nivel (Jumanji: The Next Level). En esta entrega, los personajes se ven obligados a regresar al juego para rescatar a un miembro del grupo que quedó atrapado. Sin embargo, descubren que el juego ha cambiado, presentándoles nuevos desafíos que incluyen entornos peligrosos y personajes inesperados, lo que pone a prueba su ingenio y habilidades de supervivencia.

Las películas contaban con las actuaciones principales de Dwayne Johnson (Guardianes de la bahía, Rampage: devastación), Kevin Hart (Borderlands, Un espía y medio), Jack Black (Kung Fu Panda, Escuela de rock, Escalofríos) y Karen Gillan (Doctor Who, Guardianes de la Galaxia). Actualmente, todos ellos están en conversaciones para regresar en la tercera entrega de la saga, al igual que su director Jake Kasdan. Este audiovisual tiene programado su estreno para el 11 de diciembre de 2026 y se ha anunciado que se proyectará en formato IMAX, prometiendo ofrecer a los espectadores una experiencia cinematográfica aún más impactante y envolvente.

Jumanji

No es sorprendente que este anuncio haya salido tantos años después, ya que, tras el lanzamiento de la segunda película, el director Kasdan mencionó que se tomaría un descanso, pero que estaban hablando de ideas para la tercera entrega: “Sabes, recién estamos comenzando a hablar de ello. Hicimos las dos primeras muy rápido y ha sido agradable alejarse por un momento y sentir que está bien tomarse un descanso de esto por un segundo y dejar que estén ahí afuera. Estamos teniendo las conversaciones más tempranas sobre si va a haber otra, y cómo sería eso”.

Mientras esperamos el estreno de Jumanji 3, podremos disfrutar de la colaboración entre Johnson y el director Jake Kasdan en la comedia Código: Traje Rojo (Red One). Esta película nos llevará a una emocionante aventura en la que Santa Claus, conocido por su nombre en clave RED ONE, es secuestrado. En respuesta a esta crisis, el Jefe de Seguridad del Polo Norte se verá obligado a aliarse con el cazarrecompensas más temido y famoso del mundo, embarcándose en una misión llena de acción para rescatar la Navidad. El estreno está programado para el 7 de noviembre en Argentina.