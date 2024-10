Nosferatu: la nueva película de Robert Eggers con Lily-Rose Depp y Bill Skarsgård presenta un nuevo adelanto

Nosferatu de Robert Eggers es la gótica historia de una obsesión entre una joven atormentada y un terrorífico vampiro enamorado de ella, causando un horror indescriptible a su paso.

Nosferatu, sin lugar a dudas, se ha convertido en una de las obras más influyentes del cine desde su estreno en 1922. Con su atmósfera inquietante y su icónico vampiro, ha marcado a generaciones de cineastas y espectadores. En la actualidad, en una época saturada de remakes y secuelas, este clásico del terror no queda atrás, ya que está en camino una nueva versión a manos de uno de los directores más aclamados del momento. Recientemente, se ha liberado un adelanto que permite a los fanáticos profundizar en la trama y la estética visual.

La nueva versión revive la aterradora historia del siniestro Conde Orlok, ahora interpretado por Bill Skarsgård, actor conocido por sus papeles en It, El cuervo (The Crow) y Contra todos (Boy kills world). Esta reinterpretación nos lleva a la Alemania del siglo XIX, donde se desarrolla una trama llena de obsesión y horror. Según la sinopsis oficial: “Nosferatu cuenta la oscura y retorcida historia de obsesión entre una joven atormentada en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha, trayendo consigo caos incalculable”.

Robert Eggers se encarga de la dirección, consolidándose como uno de los cineastas más destacados del género en los últimos años, con títulos como La bruja (The Witch - 2015), El hombre del norte (The Northman - 2022) y El faro (The Lighthouse - 2019). En el pasado, Eggers compartió sus expectativas sobre su nueva película, afirmando: “Es una película de miedo. Es una película de terror. Es una película de terror gótico. Y creo que no ha habido una película gótica a la vieja usanza que realmente dé miedo en un tiempo. Y pienso que la mayoría de las audiencias encontrarán que este es el caso”. Con esta declaración, el director anticipa una experiencia aterradora y auténtica para el público, fiel a su estilo único y su visión artística.

Captura del tráiler oficial de Nosferatu

El elenco que acompaña a Bill Skarsgård en este proyecto está encabezado por Lily-Rose Depp, conocida por su papel en The Idol y El rey (The King - 2019). Junto a ellos, el reparto se completa con un talentoso grupo de actores, incluyendo a Willem Dafoe (Beetlejuice Beetlejuice, Pobres criaturas), Emma Corrin (The Crown, Deadpool & Wolverine), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Tren bala, Kraven the Hunter), Simon McBurney (El conjuro 2) y Ralph Ineson (Misántropo, La primera profecía).

Nosferatu tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos para el 25 de diciembre de 2024. En cuanto a los países de Latinoamérica, la película llegará una semana después, el 2 de enero de 2025. Este lanzamiento ha generado gran expectativa, ya que muchos aficionados al cine de terror esperan con ansias la reinterpretación de esta clásica historia por parte de Robert Eggers.