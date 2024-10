Entrevistamos a Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, de “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. (L to R) Nicholas Chavez as Lyle Menendez, Cooper Koch as Erik Menendez in episode 202 of Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. Cr. Courtesy Of Netflix © 2024

“Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”, ya disponible en Netflix, es la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que sigue los pasos del exitoso “DAHMER”. Esta serie se adentra en uno de los casos judiciales más impactantes de los años 90: el asesinato de Jose y Mary Louise Menendez a manos de sus hijos, Lyle y Erik. Condenados en 1996, los hermanos recibieron cadena perpetua por el crimen. Aunque la fiscalía alegaba que el motivo era heredar la fortuna familiar, los hermanos han sostenido que actuaron como resultado de los abusos que sufrieron por parte de sus padres.

La serie explora el histórico juicio que cautivó al público y ayudó a consolidar el actual interés global por los crímenes reales. “Monstruos” pone en el centro la compleja relación entre víctimas y agresores, cuestionando quiénes son los verdaderos monstruos en esta tragedia. Con un enfoque dramático y documental, la historia promete reavivar el debate sobre los límites entre el trauma, la justicia y la culpabilidad. Para conocer cómo fue trabajar en esta serie, conversamos con Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, actores protagónicos de “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Tras el enorme éxito de «DAHMER», llega Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, la nueva entrega de la serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan, que muestra el caso real de dos hermanos que en 1996 fueron sentenciados por el asesinato de sus padres, Jose y Mary Louise «Kitty» Menendez. Desde Malditos Nerds, pudimos conversar con sus protagonistas, Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez.

—Encantado de conocerlos.

Cooper Koch: —Encantados de conocerte, también.

Nicholas Alexander Chavez: —Igualmente.

—¿Cómo están? Bueno, si les parece bien, voy a empezar la entrevista. Esta pregunta va para ambos. Realmente estaba pensando en esto cuando estaba viendo la serie. Para retratar a un jugador de tenis, siempre es bueno, imagino, aprender cómo se juega al tenis. Pero cuando se trata de retratar a alguien que mató a sus padres, ¿cómo se preparan para ofrecer actuaciones tan convincentes?

Nicholas Alexander Chavez: —Creo que… Como actor… Tienes que confiar en tu capacidad de imaginar algunas cosas… Bastante fuera de lo común, ¿sabes? Tienes la tarea de retratar cosas de las que a veces tienes poco o nada de contexto. Aunque sé lo que es hacer daño a la gente que amo que es algo que he hecho en mi vida. Y creo que lo que intento hacer es buscar en eso, y mirar el arrepentimiento y todo el miedo que estaba pasando cuando hice esas cosas, y luego extrapolo esos sentimientos de mi propia vida. Quiero decir, sólo se puede hacer eso hasta cierto punto, y luego esperas que la imaginación y la capacidad para activar el sistema nervioso central, sea capaz de abrir una brecha en el delta, supongo.

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. (L to R) Nicholas Chavez as Lyle Menendez, Cooper Koch as Erik Menendez in episode 201 of Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. Cr. Miles Crist/Netflix © 2024

—Ambos personajes, llevan una carga realmente pesada por lo que hicieron. Intentan divertirse, intentan vivir esta… Vida deseada y, “De acuerdo, hicimos esto para conseguir esto, así que tenemos que disfrutar de esto.” Pero siempre, en cada escena, puedes ver la carga pesada que llevan encima. ¿Se sintieron agotados después del rodaje? ¿Cómo se relajan después de un día de rodaje, en el que han estado en este lugar oscuro, todo el día?

Cooper Koch: —Sí, quiero decir, son muchas horas, y es muy cansador emocional y físicamente. Y… Sí, es como que llegas a casa y estás exhausto, y entonces tienes que prepararte y volver a levantarte y hacerlo de nuevo al día siguiente. Por suerte, nuestros ayudantes de dirección que programan todas las escenas y demás, ellos realmente separan y programan todo de manera que, ya sabes, las escenas emocionales estén aquí o allá. Y estaban espaciados de una manera que nos ayudó a tener un flujo agradable y que no fuera tan extraño, a pesar de que en conjunto, lo era. Estaba tan agotado después de que todo terminó. Me puse super enfermo. Tuve que tomarme un fin de semana y básicamente dormir durante 48 horas.

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. (L to R) Cooper Koch as Erik Menendez, Nicholas Chavez as Lyle Menendez in episode 202 of Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. Cr. Miles Crist/Netflix © 2024

—Bueno, eso está bien. Creo... No sé, no “creo”, pero he oído en entrevistas que hice en el pasado que cuando estás retratando este tipo de personajes que tienen un lado muy, muy malo, tienes que tratar de empatizar con lo que sea. Y quiero preguntarles, ¿han encontrado algo redimible en sus personajes? ¿Algo con lo que puedan empatizar? Y si no, ¿cómo construyes un personaje con el que no sientes ninguna conexión?

Nicholas Alexander Chavez: —Creo que Lyle Menendez, por lo que puedo ver, tiene muchas cualidades redimibles. Creo que hizo un gran esfuerzo para cuidar a su hermano. Y… Tratar de que él y su hermano avanzaran en frente a unas circunstancias bastante angustiosas. Pero sí, creo que en medio de todo eso, tiene varias cualidades realmente admirables.

—¿Y trataste de empatizar con eso para construir el personaje de una forma que te resultara cómoda?

Nicholas Alexander Chavez: —No creo que exista tal cosa como… Vivir este personaje de una manera cómoda. Pero… Sí, intenté empatizar con todo el alcance de su… Humanidad y… Con lo que yo era capaz de entender que él fuera, ¿sabes? A través de toda la investigación y a través de la “Corte TV” y hablando con gente que le conocía.

—¿Y tú, Cooper?

Cooper Koch: —Sí, creo que eso es actuación básica, nunca puedes juzgar a tu personaje. Nunca puedes estar dentro de ellos mientras no estés entendiendo por qué son como son o por qué hacen las cosas que hacen. Creo que al final tienes que encontrar esa profunda empatía y entenderlos en todos los aspectos y acercarte a todas las personas que interpretas de esa manera. Ya sea que ellos, ya sabes, hacen algo terrible o no. Creo que siempre tienes que entender de dónde vienen y apoyarlos y estar a su lado.

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. (L to R) Nicholas Chavez as Lyle Menendez, Cooper Koch as Erik Menendez in episode 201 of Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. Cr. Miles Crist/Netflix © 2024

—Puede parecer una pregunta tonta, pero tengo mucha curiosidad sobre esto. ¿Es divertido jugar con este tipo de personajes o es más desafiante que agradable?

Cooper Koch: —No sé necesariamente si “diversión” es la palabra adecuada. Quiero decir, por supuesto, me encanta actuar, y me encanta estar en el set, y me encanta conocer gente, y estar con creativos, y tener conversaciones y contar historias. Es divertido. Pero creo que es más gratificante… “Gratificante” y “satisfactorio”, creo, son mejores palabras para usar. Porque aprendes mucho sobre ti mismo, sobre la actuación, sobre otras personas, sobre la empatía. Y creo que eso te convierte en un ser humano más completo.

—Bien. La última pregunta es para cualquiera de ustedes. Si se sienten cómodos, pueden contestarla. ¿Qué fue lo más sorprendente o inesperado que aprendiste sobre Lyle y Erik Menendez, mientras se preparaban para estos papeles, antes de llegar al set?

Nicholas Alexander Chavez: —Una de las cosas más sorprendentes para mí fue la cantidad de… Francamente, el comportamiento contradictorio… Que Lyle tenía en este período de cinco o seis años. Era difícil… Entre tanto comportamiento enigmático determinar… Quién era él. Y todavía lo es.

—Chicos, esa era mi última pregunta. Muchas gracias. He disfrutado mucho viendo esta serie. Creo que ambos lo hicieron genial. Fue muy divertido y emocionante verlos. Muchas gracias por esta oportunidad.