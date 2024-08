Gamescom 2024: Tim Miller presentó el primer adelanto de Secret Level, la nueva serie basada en videojuegos

SECRET LEVEL es una nueva serie antológica de animación para adultos que presenta historias originales ambientadas en los mundos de algunos de los videojuegos más queridos. De los creadores de LOVE, DEATH ROBOTS, cada uno de los 15 episodios es una celebración de los juegos y los jugadores. Entre los juegos que inspiraron las 15 historias épicas se incluyen Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, varios juegos de PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament y Warhammer 40.000. SECRET LEVEL, llega a Prime Video el 10 de diciembre.

Recientemente se inauguró la Gamescom 2024, el evento en el que se presentaron adelantos de los próximos grandes lanzamientos de la industria de los videojuegos. Entre las novedades más destacadas, se mostró un nuevo teaser tráiler de Borderlands 4, un nuevo vistazo a Lost Records: Bloom & Rage, lo más reciente de Don’t Nod (Life Is Strange), y el esperado Indiana Jones and The Great Circle. Sin embargo, uno de los momentos más importantes fue la presentación del primer adelanto de Secret Level, la nueva serie basada en videojuegos de Prime Video.

Secret Level será una antología que, a diferencia de otras producciones, se presenta como una serie para adultos con un presupuesto significativo. Este proyecto nos introduce a 15 episodios que cuentan historias cortas originales, todas ambientadas en los mundos de algunos de los videojuegos más queridos, incluyendo Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation (varios títulos), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, y Warhammer 40,000.

Según su sinopsis oficial: “Cada episodio de Secret Level sirve como puerta de entrada a una nueva aventura, desbloqueando mundos emocionantes de clásicos de juegos queridos y nuevos títulos muy esperados. Prepárate para un viaje inolvidable, donde Amazon MGM Studios y los mejores de los juegos se unen en un evento único en su tipo que reúne más IP de juegos en una sola serie de lo que nunca antes se había hecho.”

Captura del tráiler oficial de Secret Level

En cuanto a la mente creativa detrás de Secret Level, encontramos a Tim Miller, el director y artista de efectos visuales conocido por su trabajo en Deadpool y Terminator: Destino Oculto (Terminator: Dark Fate, 2019). Miller también se destacó en el ámbito de la animación con Love, Death & Robots, una serie antológica producida junto a Netflix que ha sido ampliamente aclamada por la crítica. Durante su participación en Gamescom, el realizador presentó el teaser tráiler de Secret Level, revelando que la producción llevó tres años y compartiendo su emoción por el proyecto, al que describió como una verdadera carta de amor a los videojuegos.

Secret Level llegará a Prime Video el próximo 10 de diciembre.