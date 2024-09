REVIEW | EA Sports FC 25: Inteligencia artificial, nuevas tácticas y el Modo Rush como principales novedades

EA Sports FC 25, de Electronic Arts.

EA Sports FC 25 tiene su lanzamiento esta semana y, a falta de competidores directos, sigue siendo el rey en cuanto a juegos de fútbol. Analizar títulos deportivos siempre es complejo ya que sus lanzamientos anuales los vuelven continuistas y es difícil trazar la línea de cuánto innovó cada entrega. Para muchos jugadores, estos lanzamientos son un momento especial de su año ya que implica el comienzo de una nueva etapa.

EA Sports FC 25, o más bien FIFA, es una saga que me interpela ya que, por muchos años, fue el título que más jugaba en mi tiempo libre, sobre todo en mi adolescencia por lo que estar realizando una reseña de esta entrega por primera vez se siente como un momento especial. Lo primero que tengo para decir es que desde los aspectos meramente jugables, es la entrega con menos cambios de los últimos años.

FIFA 23 cargaba con el peso de ser la última entrega con el emblemático nombre de FIFA mientras que EA Sports FC 24 tenía que demostrar que pese al cambio de nomenclatura no sólo seguían siendo lo mismo sino que algo mejor. De esta forma, ambas entregas se sintieron diferente en distintos aspectos de lo jugable bajo dos grandes banderas: Hypermotion y los PlayStyles.

De manera resumida, Hypermotion es el motor que utiliza el juego para replicar movimientos de los partidos reales y trasladarlos a las entregas para que los jugadores se sientan realmente que son ellos. Por otro lado, los PlayStyles llegaron en EA Sports FC 24 y son cualidades extras que modifican el accionar de los jugadores haciéndolos más diferentes entre sí. Dos jugadores que tengan las mismas estadísticas numéricas pueden ser muy diferentes en la cancha debido a estos estilos de juego.

La implementación y evolución de estos sistemas hicieron que las últimas entregas se sintieran diferentes en sus mecánicas y movimientos. En EA Sports FC 25 hay una profundización de estos sistemas con HyperMotionV y los PlayStyles pero no son tan marcados o fáciles de observar. Hasta días antes de comenzar a jugar este título para revisarlo seguía jugando EA Sports FC 24 junto a amigos y no sentí casi ninguna diferencia entre pasar de entrega y entrega de un segundo a otro.

Esto no significa que el juego no tenga novedades, al contrario, existen y son bastantes pero no necesariamente se sienten pulsando los botones en los 90 minutos de partido. Los grandes diferenciales de EA Sports FC 25 se encuentran en tres apartados: la implementación de la inteligencia artificial por primera vez, una mayor profundidad en el manejo de las tácticas y, para mí la gran sorpresa, el Modo Rush.

Apenas iniciamos el juego, Zinedine Zidane nos recibe con una cinemática que comenta la importancia de las tácticas en el fútbol y cómo se dividen en dos grandes esferas: lo que hace el equipo cuando tiene posesión del balón y lo que hace cuando no lo posee. Al verla, no me pareció algo tan relevante hasta empezar a jugar y notar que la esencia y la bandera de este juego se encuentran realmente en estos puntos.

FC IQ es una inteligencia artificial que analiza nuestros partidos mientras jugamos y nos brinda consejos tácticos según el desarrollo del partido y cómo estemos jugando. Esto se maneja con el pad direccional y, con muy pocas pulsaciones, podemos realizar sustituciones, cambios en el estilo de juego y hasta cambiar completamente de formación. Podemos pasar de jugar un 4-4-2 a un 4-3-3 o un 5-3-2 en tan solo unos segundos y sin pasar por el menú de pausa.

En un primer momento, el sistema me pareció invasivo ya que tanto las recomendaciones de la IA como los cambios que realicemos se realizan durante la partida. Incluso, si aceptamos cambiar la formación, aparece una imágen de la cancha donde se observa los cambios de posiciones. Claramente, lo mejor es esperar a un saque de portería o un tiro libre para ver las sugerencias ya que puede ser caótico si el balón está rodando en ese momento.

Con el correr de los partidos, el sistema me dejó de parecer invasivo aunque aún tengo mis dudas sobre sus funcionalidades. No creo que los jugadores profesionales o aquellos que estén comprometidos con el meta y las mejores formas de jugar lo utilicen pero siento que puede ser una interesante implementación para que aquellos jugadores más casuales o que no les interese pasar mucho tiempo en la dirección de plantilla puedan modificar su estilo de juego y animarse a probar distintas cosas durante los partidos.

Además de este nuevo sistema, EA Sports FC 25 introduce los roles que modifican y profundizan mucho la forma en que los jugadores se mueven dentro de la cancha. Estos roles son como subgéneros dentro de cada una de las posiciones. Por ejemplo, un delantero o un defensor no queda limitado a su posición ya sea DFC o DC sino que dentro de ella existen distintas variantes como líbero o defensor constructor en el caso de los defensores o delantero avanzado o falso 9 en el caso de los atacantes entre muchas opciones más.

Estos roles cambian la manera en que cada jugador se mueve. Quizás hace que se quede estático en una zona o que se mueva más libremente y se acerque a sus compañeros a recibir el balón. Esta es una interesante mecánica y se le suma que cada jugador tiene afinidad por distintos roles. De esta forma, ya no solamente es necesario poner a nuestros jugadores en su posición correcta sino que también hay que buscar su rol ideal o el que más favorezca al equipo.

Estos elementos modifican en gran medida la manera de jugar EA Sports FC 25 y, por más de que pueda parecer abrumador, marcan una interesante evolución en el juego. Incluso, algunos de estos elementos tácticos ya se encontraban en entregas pasadas con la personalización de tácticas pero era algo limitado para jugadores que estén muy comprometidos con la saga. Siento que este nuevo sistema de roles y FC IQ pueden acercar a un tipo de jugador más casual a un nuevo grado de profundización.

El Modo Rush es lo más novedoso en materia jugable de EA Sports FC 25 y me sorprendió gratamente. Se trata de un 5vs5 en una cancha reducida y distintas reglas como la tarjeta azul y penales estilo hockey. En esta modalidad, 4 personas se enfrentan a 4 personas donde cada una maneja un jugador de cancha ya que el arquero es controlado por la IA.

El partido dura 4 minutos y el tiempo se detiene cada vez que el balón se va afuera. La tarjeta azul expulsa temporalmente a un jugador lo que vuelve al enfrentamiento en un 5 vs 4 por un periodo de tiempo. El Modo Rush es muy divertido y me encontré jugando muchas más partidas de las que esperaba en un primer momento. Volta nunca logró cautivarme ya que se quedaba a medio camino de todo y siento que con Rush encontraron la manera de dar una bocanada de aire fresco.

Uno de los puntos que vuelve más interesante a esta modalidad es que se encuentra transversalmente en todo EA Sports FC 25. En el modo carrera, Rush es la forma en que la cantera de nuestro club crece, en Clubes podemos participar de distintas competiciones con nuestro jugador y nuestros amigos. Por último, en Ultimate Team podemos utilizar a una de las cartas que tengamos y jugar partidos que nos da recompensas que podemos utilizar para mejorar nuestro equipo.

De esta forma, Rush en Ultimate Team es una gran forma de farmear monedas y que nuestro club crezca sin tener que estar sometido a las tensiones que un partido de Division Rivals puede generar. Por otro lado, hay recompensas exclusivas para este modo como así también temporadas y torneos que limitan el global con el jugador que puede participar haciendo que los partidos sean igualados en cuanto a jugadores.

Por fuera de las grandes novedades, EA Sports FC 25 sigue siendo el rey de los juegos de fútbol con un montón de licencias y de modalidades para disfrutar. Temporadas Online, Ultimate Team, Carrera como DT donde podemos utilizar a técnicos de los clubes reales, Carrera como jugador donde no sólo podemos crear a nuestro personaje sino también utilizar uno real y hasta compartir cancha con íconos históricos del fútbol son algunas de las posibilidades que el juego ofrece.

A mi entender, sería positivo que un competidor surja en la industria de los videojuegos para que EA Sports FC no se duerma en los laureles pero, hasta el momento, se ve como una posibilidad lejana ya que la oferta de la saga es muy difícil de igualar. Sobre esto, hay algunos problemas que arrastra la saga desde hace muchos años que todavía no soluciona como la lentitud de su interfaz y lo poco intuitivo de sus menús sobre todo en Ultimate Team y en la gestión de las cartas y el club.

En definitiva, EA Sports FC 25 es una entrega que dejará contento a todos sus fanáticos y que sus principales novedades no se encuentran en lo jugable sino más bien en una profundidad más marcada en todo lo que tiene que ver con las tácticas. El Modo Rush me sorprendió y lo veo como un gran acierto que ojalá haya llegado para quedarse.

8 El clásico de cada año EA Sports FC 25 sigue siendo el rey de los juegos de fútbol, y destaca por la implementación de la IA por primera vez, una mayor profundidad en el manejo de las tácticas y el Modo Rush. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X