God of War: Ragnarok recibe fuertes críticas luego de su lanzamiento en PC

God of War: Ragnarok, de Santa Monica Studio.

El lanzamiento de God of War: Ragnarok para PC, uno de los títulos más esperados de PlayStation, se ha visto empañado por críticas negativas. La principal queja de los usuarios en Steam es la necesidad de crear y utilizar una cuenta de PlayStation Network (PSN) para poder jugar, incluso tratándose de un título de un solo jugador. Esta decisión no ha caído del todo bien en la comunidad, repitiendo los problemas vistos en su momento con Helldivers 2.

Aunque God of War: Ragnarok es ampliamente reconocido por su calidad visual, su narrativa y un fluido sistema de combate, los usuarios de PC consideran innecesario el registro en PSN para acceder al juego. La obligación de conectarse a este servicio afecta a muchos jugadores, especialmente en regiones donde la PSN no está disponible, limitando el acceso al juego a más de 100 países.

Aparte de la controversia por PSN, varios jugadores han reportado problemas técnicos que afectan el rendimiento del juego. Se han señalado caídas en la tasa de fotogramas, glitches gráficos y dificultades para iniciar el título en sistemas con menos de 6 GB de memoria de video. Incluso en equipos de alto rendimiento, la estabilidad del juego no es la esperada, lo que solo aumenta la frustración de los usuarios.

Es importante remarcar que a pesar de ser un éxito en PlayStation 5, el lanzamiento de God of War: Ragnarok en PC no ha sido bien recibido y eso se refleja en sus números. Esta secuela alcanzó 22.967 jugadores concurrentes la primera hora luego de su lanzamiento, muy por debajo de los 60.000 que registró el anterior God of War el día de su lanzamiento en la plataforma de Valve.