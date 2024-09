PRIMERAS IMPRESIONES | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Una experiencia renovada

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Desarrollador: Square Enix, xeen Inc. | Editor: Square Enix

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven es parte de la franquicia SaGa, perteneciente a Square Enix, y conocida en oriente como una serie de RPG japoneses nacidos de la mente de Akitoshi Kawazu (Final Fantasy, Legend of Mana, The Last Remnant) a inicio de los noventa. En 1993 llega Romancing SaGa 2, un videojuego para Super Nintendo que no llegó a occidente, al igual que muchos otros lanzamientos de aquella época dentro del país del sol naciente. Si bien la franquicia no se popularizó hasta más adelante con el acceso a títulos posteriores, no dejó de ser una saga de nicho. Pocas personas tuvieron contacto con esta franquicia de más de 30 años y había quedado excluida de la industria actual.

Este remake es claramente parte de la estrategia de Square Enix de abarcar más jugadores de JRPG, al traer de regreso aquellos videojuegos que quedaron perdidos en el tiempo o bien limitados a una región. La modernización de la entrega pasa por una renovación general al pasar el título a una experiencia completamente nueva con un apartado 3D y todo lo que ello implica, como nuevos diseños, entornos y controles. Se lo vive como un juego enteramente nuevo, pero manteniendo los aspectos esenciales de la jugabilidad que lo hicieron popular dentro de su nicho.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Desarrollador: Square Enix, xeen Inc. | Editor: Square Enix

En una demo de máximo dos horas, experimentamos brevemente el inicio de esta historia y obtenemos un pantallazo general de la estructura del juego. Desde su jugabilidad, a su interfaz y la disposición de su mapa, a la vez de cómo nos moveremos dentro de las locaciones del mundo. Es inevitable hacer hincapié en la modernización total que presenta Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven de cara a buscar jugadores ansiosos de una experiencia moderna pero con algunos rasgos del modelo clásico de los JRPG típicos de los 90s.

El juego sigue la historia de una familia real y de cómo el vínculo entre padres e hijos es un rasgo esencial de la historia, no solo en su narrativa sino también en la jugabilidad. Cada héroe que muere (cuando la historia lo dictamine) le hereda sus recuerdos y experiencia en batalla a su descendencia, sumándole al título un apartado interesante frente a cómo se manejan respecto a lo efímero de los protagonistas, siendo parte de una historia más grande que se vive generación a generación. También, permite dar una vuelta de tuerca interesante en la herencia de habilidades y posibilidades dentro del juego. Esto lo vemos cerca del final de la demo y no llegamos a probar este tipo de progreso en la herencia que recibe nuestro héroe, pero el concepto en sí es muy llamativo y sabemos que funciona por la experiencia del videojuego original.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Desarrollador: Square Enix, xeen Inc. | Editor: Square Enix

La idea es que cada generación sepa cómo derrotar a quien se encargó de asesinar a su predecesor y esta es la premisa planteada con el primer gran jefe de la demo. La jugabilidad tiene la característica tradicional de combate por turnos, con la suma de una cronología que muestra a quiénes actuarán en cada turno dependiendo de la velocidad de combate tanto de los aliados como de los enemigos. Esto funciona para brindarle el extra de estrategia al pensar el siguiente movimiento, en especial cuando algunos enemigos tienen habilidades letales que se muestran dentro de esta línea de tiempo y así saber cómo contrarrestar dicho ataque.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven tiene, también, dos aspectos claves a considerar dentro del combate. Uno de ellos es la formación de combate, donde nuestras unidades adoptaran posturas particulares al iniciar cada pelea con fines estratégicos. En la demo tendremos solo una que nos posiciona en forma de cruz para favorecer a aquellos personajes más débiles en cuanto a protección, posicionando el tanque por delante y brindando mejor apoyo para las unidades. Por otro lado, tendremos los ataques unidos que se logran al cargar una barra. La única forma de hacerlo es atacando a los enemigos con los elementos o con las armas a las cuales son más vulnerables, por lo que el juego apremia buscar que nos de ventaja en combate. Los ataques unidos varían dependiendo qué dúo los lanza en cuanto al orden de la cronología en la que están ubicados.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Desarrollador: Square Enix, xeen Inc. | Editor: Square Enix

El sistema de nivel y aprendizaje de habilidades depende, aparte de la herencia, de utilizar habilidades en combate de forma continua para desbloquear nuevas opciones. Todos estos factores de la jugabilidad de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven dan como resultado un título sumamente interesante con una buena profundidad pero sin pecar en exceso con su complejidad. Muchos de estos elementos suenan difíciles de digerir, pero se presentan de una forma que simplifica la manera de entenderlos e incorporarlos.

El movimiento es libre dentro de cada porción de las locaciones que visitemos y los enemigos se encuentran dispersos por el mapa, a quienes podemos evitarlos así como atacarlos para conseguir una ventaja en el inicio del combate. Eso sí: si nos encuentran desprevenidos, rompen nuestra formación de combate y estaremos más expuestos a recibir daño extra.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Desarrollador: Square Enix, xeen Inc. | Editor: Square Enix

Mantiene la esencia original del combate pero lo trae a la actualidad de forma positiva, contrario a lo que tengo para decir del apartado 3D. De los remakes que ha realizado Square Enix, a nivel diseño es el que me resultó menos atractivo. No logro sentir un atractivo por las visuales, aunque los diseños de personajes están muy bien, los entornos se sienten vacíos y genéricos. En ese aspecto, le juega en contra la modernización visual porque pierde el encanto que tenía el original. Aún así, hago hincapié que esta apreciación es personal y pasa más por un gusto estético que técnico.

Es probable que Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sea una buena opción tanto para quienes conocen la saga como para aquellos que estamos más alejados debido a la falta de existencia de esta franquicia en occidente. El contenido de la demo es acotado pero el combate promete una buena experiencia, acompañado de un apartado musical renovado y diferentes opciones de dificultad con una performance estable en PC. Tiene un desarrollo sonoro mucho más completo, con actuaciones de voz que acompañan la modernización visual de un título que apunta a ser un gran lanzamiento para los fanáticos de los JRPG en octubre de este año.