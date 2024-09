Mickey 17: la nueva película del director de ‘Parásitos’ con Robert Pattinson presenta su primer tráiler

Del escritor/director ganador del Premio de la Academia por “Parasite”, Bong Joon Ho, llega su próxima experiencia cinematográfica innovadora, “Mickey 17”. El improbable héroe, Mickey Barnes (Robert Pattinson), se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el compromiso máximo con el trabajo… morir, para ganarse la vida. Escrito y dirigido por Bong Joon Ho, “Mickey 17” cuenta con las actuaciones de Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”), Naomi Ackie (“Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker”), Steven Yeun (“Nope”), además de los nominados al Premio de la Academia Toni Collette (“Hereditary”) y Mark Ruffalo (“Poor Things”).

En 2019, Parasite (también conocida como Parásitos) conquistó por completo la industria cinematográfica mundial bajo la dirección de Bong Joon-Ho, el aclamado cineasta detrás de El expreso del miedo (Snowpiercer - 2013) y Memorias de un asesino (Memories of Murder - 2003). A sus 55 años, el realizador arrasó en la entrega de los premios Oscar, ganando en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Internacional con una trama que exploraba la lucha de clases de manera innovadora y conmovedora. Ahora, la expectativa crece con el estreno del primer tráiler de su nuevo largometraje, que promete mantener la calidad y el ingenio que lo han consagrado como uno de los grandes directores contemporáneos.

Mickey 17 será el título de su próxima película, una adaptación de ciencia ficción basada en el libro homónimo de Edward Ashton, publicado en 2022. Aunque había escasa información previa, el primer adelanto proporcionado por Warner Bros. ha revelado una aventura espacial con tintes de comedia, en la que el protagonista enfrenta una serie de muertes y resurrecciones.

Según su sinopsis oficial: “La película sigue al improbable héroe Mickey Barnes, quien es un ‘Expendable’: un empleado desechable en una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim. Siempre que hay una misión demasiado peligrosa, la tripulación recurre a Mickey. Después de que una iteración muere, se regenera un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Tras seis muertes, Mickey comprende las condiciones de su trato… y por qué era el único puesto colonial sin cubrir cuando lo aceptó”.

Captura del tráiler oficial de Mickey 17

El largometraje cuenta con la actuación protagónica de Robert Pattinson, conocido por sus papeles en una amplia gama de producciones cinematográficas. Pattinson ha ganado reconocimiento por su interpretación en The Batman, donde encarna al icónico superhéroe en una versión oscura y compleja del Caballero Oscuro. Además, su participación en Tenet, de Christopher Nolan (Oppenheimer), mostró su versatilidad en un thriller de ciencia ficción. En El faro (The Lighthouse - 2019), Pattinson ofreció una actuación intensamente dramática junto a Willem Dafoe (Kinds of Kindness), en una película que exploró la locura y el aislamiento en un entorno claustrofóbico. Su carrera incluye también otros trabajos notables como Cosmópolis y High Life, consolidándose como uno de los actores más destacados de su generación.

Junto a Pattinson, el reparto de Mickey 17 se completa con Toni Collette (El legado del diablo), Steven Yeun (The Walking Dead), Mark Ruffalo (Los Vengadores, Pobres Criaturas) y Naomi Ackie (Master of None).

Mickey 17 llegará a los cines de Latinoamérica el 30 de enero de 2025.