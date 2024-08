Dustborn, el próximo juego distribuido por Quantic Dream, llegará la próxima semana

Dustborn, de Red Thread Games.

En estos últimos años, una de las tendencias más vistas en el mundo del gaming es la utilización de estilo como sustancia en sí. Especialmente en la escena independiente, son muchos los estudios que piensan las mecánicas de sus juegos no solamente como partes de la jugabilidad, sino como espectáculos audiovisuales que ayudan a darle identidad al juego. Red Thread Games, el estudio independiente noruego, se prepara para lanzar la próxima semana Dustborn, un juego que busca llevar esta idea al siguiente nivel, en la que la idea de “estilo” se puede ver en cada decisión del juego.

Aquellos que son fanáticos de los juegos narrativos seguramente recuerden el nombre de Red Thread Games por sus títulos anteriores. En el 2014 el estudio lanzó el primer capítulo de Dreamfall Chapters, una aventura narrativa episódica que además funcionaba como secuela de los juegos The Longest Journey y Dreamfall: The Longest Journey del estudio Funcom donde previamente trabajaba el fundador de Red Thread Games. En el 2019 el estudio experimentó con el misterio y el horror en primera persona con Draugen, para finalmente volver a probar algo nuevo con Dustborn, el cual será un título de acción y aventura en tercera persona con un ingenioso sistema de combate.

Este nuevo enfoque no quiere decir que Dustborn deje de lado la calidad narrativa que caracteriza al estudio. Ragnar Tornquist, director creativo y jefe del estudio, había expresado en un comunicado: “Dustborn construye sobre nuestra experiencia creando proyectos narrativos para un jugador, como Draugen o Dreamfall Chapters, y nos dio una chance de explorar el género de acción y aventura. Es, primero y principal, un juego enfocado en personajes, sobre las personas y el poder de las palabras. Dustborn se enfoca en entender a tu equipo, sus relaciones y cómo tus palabras dan forma al mundo a tu alrededor”.

El énfasis en las palabras que describe Tornquist es, justamente, lo que termina de darle identidad a Dustborn. En esta aventura, nuestra protagonista Pax tiene el poder de utilizar sus palabras en combate. No solamente Pax puede influenciar a diferentes personajes con sus opiniones, sino que también las órdenes que pueda llegar a dar cumplen la función de poderes: si Pax le ordena a los enemigos que se detengan en su lugar, éstos se congelarán brevemente, por ejemplo. Esta mecánica no solamente suena interesante, sino que también va de la mano con el estilo audiovisual del juego. Puesto que en Dustborn formamos parte de una banda de punk encubierta que en realidad debe cumplir una misión secreta, el estilo se encuentra a lo largo de todo el juego, especialmente considerando que Dustborn utiliza una estética basada en cómics, lo cual permite que este énfasis en las palabras se vea materializado físicamente con onomatopeyas.

Otro de los datos importantes sobre Dustborn es que será distribuído por Quantic Dreams, el legendario estudio conocido por sus aventuras narrativas de calidad. Hace algunos años la compañía comenzó a distribuir juegos independientes además de sus propios títulos, y es bajo esta iniciativa que hemos recibido títulos como Sea of Solitude: The Director’s Cut y Under The Waves.

Dustborn estará disponible este 20 de agosto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One y PC.