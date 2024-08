Ben Affleck podría interpretar a Hulk Hogan en una nueva película sobre su batalla legal con Gawker Media

(Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Tras dejar el traje de Batman atrás, Ben Affleck podría interpretar al icono de la lucha libre Hulk Hogan. En las últimas horas se confirmó que el actor y su compañero, Matt Damon, adquirieron el libreto de Killing Gawker a través de su compañía, Artists Equity. Según un reciente informe, esto pone a la dupla un paso más cerca de materializar una película biográfica centrada en la reciente batalla legal real entre Hogan y Gawker Media.

Además de producir el proyecto, Affleck estaría en conversaciones para encarnar al propio Hogan, pero el acuerdo todavía no está cerrado. El reconocido director Gus Van Sant, que ya trabajó con Affleck y Damon en la película ganadora del Oscar, En busca del destino (Good Will Hunting, 1997), está en conversaciones para dirigir.

El libreto de Killing Gawker, por su parte, está a cargo del guionista Charles Randolph, quien también ostenta una estatuilla dorada por su trabajo en La gran apuesta (The Big Short, 2015) de Adam McKay. A su vez, la historia adapta el libro de no ficción Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker y la anatomía de la intriga, del autor Ryan Holiday.

Ben Affleck en Air, la película biográfica que narrá el ascenso de Nike dentro de la moda y el deporte

El año pasado Ben Affleck y Matt Damon trabajaron juntos en Air, otra película biográfica para Amazon. Affleck tuvo un rol secundario y dirigió, mientras que su compañero dio vida a Sonny Vaccaro, el empleado de Nike que apostó el futuro de la empresa con el entonces novato de la NBA, Michael Jordan.

¿Qué podemos esperar de Killing Gawker?

Hulk Hogan, professional entertainer and wrestler, tears his shirt open as he speaks on Day 4 of the Republican National Convention (RNC), at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, U.S., July 18, 2024. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

La próxima película de Affleck y Damon se inspira en la batalla legal entre Gawker Media y Hogan, derivada de la publicación de un clip de un vídeo íntimo del luchador correspondiente al año 2006. Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, demandó al medio por invasión de la intimidad, violación de los derechos de la personalidad y angustia emocional, solicitando 100 millones de dólares por daños y perjuicios. En 2016, Gawker acordó pagar a Hogan 31 millones de dólares, y finalmente cerró por completo su sitio web.

Cabe mencionar que esta no es la única película en desarrollo en torno al ícono de la WWE. Hace varios años también se anunció que Chris Hemsworth retrataría a al luchador en una dramatización más directa de su vida. Todd Phillips, director de Joker, estuvo involucrado en este proyecto. Sin embargo, desde entonces no se han conocido demasiados avances y no está en claro si aún continúa en marcha.