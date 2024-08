Metal: Hellsinger VR anuncia su fecha de lanzamiento para dispositivos de realidad virtual

Metal: Hellsinger, el shooter rítmico de puro metal con la multipremiada banda sonora llegará a Meta Quest el 26 de septiembre y a PSVR2 y Steam el 3 de octubre. Metal: Hellsinger VR ya está disponible para reservar en Meta Quest y PSVR2.

Funcom ha confirmado que Metal: Hellsinger VR, la adaptación del aclamado juego de disparos musical, llegará a diversas plataformas de realidad virtual en las próximas semanas. Los usuarios de Meta Quest 2 y Meta Quest 3 podrán sumergirse en este frenético combate musical a partir del 26 de septiembre, mientras que los poseedores de PlayStation VR2 y SteamVR tendrán que esperar hasta el 3 de octubre.

Desataremos el caos al ritmo de la música mientras enfrentamos hordas demoníacas en un viaje infernal por recuperar nuestra robada voz. Con una banda sonora original interpretada por leyendas del metal como Serj Tankian (System of a Down), Alissa White-Glüz (Arch Enemy) y Randy Blythe (Lamb of God), Metal: Hellsinger VR nos promete una experiencia inmersiva y visceral que pondrá a prueba nuestros reflejos y, principalmente, nuestro sentido del ritmo.

Aquellos que reserven Metal: Hellsinger VR para Meta Quest o PlayStation VR2 recibirán de forma gratuita el DLC Sueño de la Bestia, que incluye nuevas canciones, armas y atuendos que nos permiten personalizar la experiencia y enfrentar los desafíos del infierno con un estilo único.

Metal: Hellsinger VR | Desarrolladores: Lab42, The Outsiders | Distribuidor: Funcom

