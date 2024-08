De ‘Se dice de mí’ a ‘Loco y estúpido amor’: un vistazo a las películas protagonizadas por Emma Stone en Max

Crazy, Stupid, Love

Emma Stone, a sus 35 años, ya ha participado en una impresionante variedad de proyectos audiovisuales que la han consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación. Con su talento y versatilidad, ha ganado múltiples premios, incluidos dos Oscars, uno por su inolvidable actuación en el aclamado musical La La Land y otro por su papel en Pobres Criaturas (Poor Things), donde compartió protagonismo con Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Margaret Qualley y Ramy Youssef, entre otros.

En esta ocasión, nos adentramos en tres de las películas de Emma Stone disponibles en la plataforma Max. Desde una comedia juvenil que capturó los corazones de una generación hasta un largometraje de animación que destacó su habilidad para dar vida a personajes con su voz, exploramos cómo la actriz ha dejado su huella en diversos géneros, demostrando su capacidad para abordar cualquier papel con maestría.

Se dice de mí - Easy A (Dir. Will Gluck - Disponible en Max)

Se dice de mí - Easy A

En primer lugar, tenemos a Emma Stone en la comedia adolescente Se dice de mí (Easy A), lanzada en 2010. La trama sigue la vida de Olive Penderghast, una estudiante de secundaria que, tras mentir sobre su vida amorosa para ganar popularidad, ve cómo su pequeña mentira se sale de control y afecta su reputación. Stone brilla en el papel de Olive, mostrando su habilidad para combinar humor, carisma y vulnerabilidad, lo que le valió su primer gran reconocimiento en Hollywood y una nominación al Globo de Oro.

La película fue dirigida por Will Gluck, conocido por sus trabajos en comedias como Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023), Amigos con beneficios (Friends with Benefits - 2011) y Fired Up! (2009). Se dice de mí no solo destaca por la interpretación de Stone, sino también por un elenco estelar que incluye a Amanda Bynes (Lo que una chica quiere, Una chica en apuros), Penn Badgley (Gossip Girl), Stanley Tucci (El diablo viste a la moda), Lisa Kudrow (Friends) y Dan Byrd (La nueva cenicienta). Con su humor afilado y un guión ingenioso, la película se convirtió en un éxito de taquilla y crítica.

Loco y estúpido amor - Crazy, Stupid, Love (Dir. Glenn Ficarra y John Requa)

Captura del tráiler oficial de ‘Loco y estúpido amor’

En segundo lugar, tenemos la comedia romántica Loco y estúpido amor (Crazy, Stupid, Love), estrenada en 2011. La película nos presenta la historia de Cal Weaver, un hombre de mediana edad que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando su esposa le pide el divorcio. Desorientado y deprimido, Cal se adentra en el mundo de las citas con la ayuda de Jacob Palmer, un joven y carismático soltero que le enseña los trucos para volver a ser atractivo y seguro de sí mismo.

Dirigida por Glenn Ficarra (Focus: maestros de la estafa) y John Requa (Una pareja dispareja), Loco y estúpido amor destaca no solo por su guion ingenioso, sino también por un elenco de primer nivel. Steve Carell (The Office) interpreta a Cal, aportando una mezcla perfecta de comedia y vulnerabilidad, mientras que Ryan Gosling (Profesión peligro) brilla como Jacob, ofreciendo una actuación carismática y encantadora que le valió una nominación al Globo de Oro. La química entre Carell y Gosling es uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos memorables que van desde lo hilarante hasta lo emotivo.

Además, la película cuenta con Julianne Moore, conocida por Secretos de un escándalo, en el papel de Emily, la esposa de Cal. Emma Stone también tiene un papel crucial, interpretando a Hannah, una joven abogada que capta la atención de Jacob.

Los Croods - The Croods (Dir. Chris Sanders y Kirk DeMicco)

"Los Croods 2" continúa la historia original con las voces en inglés de Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds. (Créditos: Netflix)

En último lugar, tenemos la participación de Emma Stone en Los Croods (The Croods). Este proyecto animado, estrenado en 2013, sigue las aventuras de los Croods, una familia prehistórica que enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo en constante cambio. La historia comienza cuando su cueva es destruida y deben abandonar su hogar para explorar un nuevo territorio.

La película, que recaudó más de 587 millones de dólares en taquilla, fue dirigida por Chris Sanders y Kirk DeMicco, dos expertos en animación. Sanders, conocido por su trabajo en Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), y DeMicco, conocido por Space Chimps y Ruby Gillman, Teenage Kraken, aportan su experiencia para crear un mundo vibrante y lleno de vida.

En cuanto a las voces, Los Croods cuenta con un gran elenco además de Emma Stone, quien presta su voz a Eep, la hija adolescente de la familia. Nicolas Cage (Longlegs) da vida al patriarca de la familia, Grug, mientras que otros miembros del reparto incluyen a Catherine Keener (Get Out) como la madre, Ugga, y Clark Duke (Kick-Ass) como el hermano, Thunk. La película también presenta a Ryan Reynolds (Deadpool) como Guy, un joven innovador que ayuda a los Croods en su viaje.