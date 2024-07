Entrevistamos a Dave Bautista, Chloe Coleman y Ken Jeong, de Grandes espías: Misión Italia

Grandes espías: Misión Italia

En el 2020, cuando la posibilidad de una cuarentena por una pandemia de COVID-19 ni siquiera era todavía una idea, Dave Bautista llegó a los cines con Grandes Espías, donde interpreta a un agente de la CIA cuya misión es vigilar la familia de una niña pequeña.

Ahora, para sorpresa de muchos, Prime Video estrenó una secuela llamada Grandes espías: Misión Italia, en la cual nuestros protagonistas se ven involucrados en un conflicto terrorista en Italia. Para palpitar el estreno de la película tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dave Bautista, Chloe Coleman y Ken Jeong, tres de los protagonistas de la película.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Pudimos entrevistar a Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia), Chloe Coleman (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) y Ken Jeong (The Hangover), quienes protagonizan la película Grandes espías: Misión Italia (My Spy: The Eternal City).

—Hola, chicos. Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Queremos conocerlos un poco mejor, así que la primera pregunta es ¿quién creen que sería el mejor espía entre los tres y por qué?

Dave Bautista: —Creo que sería yo, porque yo soy… misterioso.

Ken Jeong: —Sí, tiene mística.

Dave Bautista: —Soy muy callado. Mi segundo nombre es “Peligro”. No sonó bien saliendo de mi boca.

Chloe Coleman: —¿Dijiste que tu segundo nombre es “Peligro”?

Dave Bautista: —Se sintió falso cuando lo dije.

—Esta película se filmó en Italia, por supuesto. Y hay comida genial, tienen comida estupenda allí. Sé que tu personaje, Dave, también cocina scones y otras cosas. Así que en la vida real, ¿alguno de ustedes tiene una comida especial, algo que les guste cocinar, o algo que si visito sus casas sea como “te preparé esto, es especial”?

Chloe Coleman: —Yo no confiaría en dejarme en la cocina.

Dave Bautista: —Yo sí, preparo un plato filipino llamado “pollo en adobo”. Es un plato filipino muy estándar y común. ¿Y tú?

Ken Jeong: —No, yo no cocino, yo como.

Chloe Coleman: —¡Yo también!

—¿Qué les gusta comer?

Ken Jeong: —Para mí, y de hecho relacionándolo con la película, salir todas las noches en Italia mientras filmábamos y probar la mejor pasta del mundo, eso es lo que más recuerdo de rodar en Italia más allá de la película en sí. Fue fantástico.

Chloe Coleman: —Delicioso.

—Pues, conocemos sus habilidades frente a la cámara, pero ¿tienen alguna otra habilidad que no conozcamos? Alguna que quizás podrían utilizar para derrotar a un enemigo tal vez.

Chloe Coleman: —Dave puede leer mentes. Ese es su poder especial. Míralo, lo está haciendo ahora. ¿Qué estoy pensando?

Dave Bautista: —Gracias Kenny. Lo aprecio mucho, a mi también me encanta este saco.

—En la película hay una referencia a Super Mario. No sé si ustedes la recuerdan, pero aquí en Malditos Nerds nosotros amamos los juegos. Entonces mi pregunta para ustedes es: ¿les gusta jugar algún juego? No hace falta que sean hardcore gamers, pero si quizás jugaron algo mientras crecían, o si están jugando algo ahora que quieran compartir.

Dave Bautista: —¡Mortal Kombat! Ese es mi juego.

Chloe Coleman: —¿Sabes qué quiero jugar? Quiero jugar The Last of Us, porque vi la serie y es muy buena. Y mucho de eso viene del juego, es muy interesante.

Dave Bautista: —Sí, nunca he jugado al juego, pero me encanta la serie.

Chloe Coleman: —La serie es tan buena, no puedo esperar para la segunda temporada. Pero sí, tengo muchas ganas de jugarlo. No tengo una Xbox ni nada de eso.

Ken Jeong: —Yo trabajé en una campaña para una empresa finlandesa llamada Supercell e hicimos un anuncio para Squad Busters y fue muy divertido. Creo que entrar a los juegos para móviles fue increíble. Es muy divertido. Se llama Squad Busters.

—Y finalmente, para terminar, esta película tiene todo lo que necesitas para una buena película de espías. ¿Cuáles son los elementos que creen que nunca pueden faltar en una película de espías?

Dave Bautista: —¿Qué nunca pueden faltar en una película de espías? Anteojos de sol.

Ken Jeong: —Gran punto, siempre los necesitas. Gran respuesta, Dave está en llamas, ¡leyó mi mente! Sí, gafas de sol.

—Eso está perfecto. Gente que no mira explosiones.

Chloe Coleman: —Sí, explosiones.

—Perfecto. Muchas gracias chicos por su tiempo, realmente disfruté la película y felicitaciones.