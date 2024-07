Las cosas por limpiar, Eric y más, repasamos algunas series limitadas disponibles en Netflix

Las cosas por limpiar (Maid)

Netflix ofrece una gran variedad de contenidos para todos los gustos y edades. Entre esas producciones, se destaca una notable cantidad de series limitadas que cuentan una historia de manera concisa en pocos episodios. Ejemplos de estas exitosas miniseries incluyen el reciente éxito Bebé Reno (Baby Reindeer - 2024), donde conocemos la historia de Donny Dunn y Martha Scott. Por otro lado, también está Gambito de Dama (The Queen’s Gambit - 2020), donde seguimos a Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy (Fragmentado, Furiosa: de la saga Mad Max, El menú), una prodigio del ajedrez.

Por eso, en esta oportunidad, vamos a explorar tres producciones limitadas para disfrutar en Netflix.

Las cosas por limpiar - Maid (Creada por Molly Smith Metzler - Disponible en Netflix)

Empezamos esta selección con Las cosas por limpiar (Maid), una miniserie lanzada en el año 2021 inspirada en el libro autobiográfico de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. El proyecto, creado por la cineasta Molly Smith Metzler (Orange Is the New Black, Shameless), cuenta la historia de una madre joven que escapa de una relación opresiva y lucha por construir una nueva vida para ella y su pequeña hija. Con actuaciones destacadas y una narrativa poderosa, la serie no solo resalta las luchas cotidianas, sino también la resiliencia y la determinación de una madre que hará lo que sea necesario para proporcionar un futuro mejor para su familia.

Con respecto al elenco de este proyecto, lo lidera Margaret Qualley, la actriz a quien vimos en proyectos cómo Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood - 2019), Pobres criaturas (Poor Things - 2023) y El amor es un viaje en trineo al infierno (Drive-Away Dolls - 2024). Junto a ella, el elenco se completa con Nick Robinson (Yo soy Simón, La quinta ola), Anika Noni Rose (Jingle Jangle: una mágica Navidad) y Andie MacDowell (Cuatro bodas y un funeral, Boda sangrienta)

Eric (Creada por Abi Morgan - Disponible en Netflix)

En segundo lugar, tenemos una de las miniseries más populares de Netflix del último año: Eric. Estrenada el pasado mes de mayo y con una duración de 8 episodios, la serie sigue la historia de Vincent, uno de los titiriteros y artistas más populares de su ciudad natal. A través de sus marionetas, Vincent brinda alegría a los niños que miran sus espectáculos en la televisión. Sin embargo, la vida de Vincent y su esposa cambia drásticamente cuando su pequeño hijo de nueve años desaparece misteriosamente.

A partir de este momento, Vincent se embarca en un viaje oscuro y angustiante. En su dolor y desesperación, decide crear un títere basado en un dibujo hecho por su hijo, pero pronto descubre una extraña conexión entre él y su creación. Eric está protagonizada por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange en el multiverso de la locura, Sherlock), McKinley Belcher III (One Piece, Ozark), Gaby Hoffmann (Amigas para siempre), Jeff Hephner (Love Takes Flight) y Dan Fogler (Animales fantásticos y dónde encontrarlos).

Inventando a Anna - Inventing Anna (Creado por Shonda Rhimes - Disponible en Netflix)

Por último, tenemos Inventando a Anna (Inventing Anna), la serie limitada estrenada en el año 2022. Lo interesante del proyecto es que fue creado por Shonda Rhimes, la mente creativa detrás de Grey’s Anatomy y productora del éxito Bridgerton. En esta ocasión, la serie está basada en el artículo de la revista New York, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, y sigue la increíble historia de una joven que se hizo pasar por una rica heredera alemana bajo el nombre de Anna Delvey, engañando a la élite de Nueva York y estafando a hoteles, bancos y muchos seres queridos.

Inventando a Anna está protagonizada por un elenco talentoso que incluye a Julia Garner (The Americans, The Fantastic Four, Ozark) en el papel principal, junto a Anna Chlumsky (Veep, Mi primer beso), Laverne Cox (Orange Is the New Black), Saamer Usmani (El problema de los tres cuerpos), Alexis Floyd (The Bold Type) y Katie Lowes (Scandal). La serie explora cómo la joven logró infiltrarse en los círculos sociales más exclusivos de Nueva York, mientras una periodista, interpretada por Chlumsky, intenta descubrir la verdad detrás de sus engaños y ascenso meteórico.