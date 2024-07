La isla siniestra, Red social y más: exploramos películas dirigidas por directores aclamados en Netflix

"Guillermo del Toro's Pinocchio" (“Pinocho de Guillermo del Toro”). (Netflix vía AP)

Netflix cuenta con un extenso catálogo de producciones que abarcan una amplia variedad de géneros, proyectos y series, lo que la convierte en una plataforma líder a nivel mundial. Desde emocionantes dramas y comedias hasta documentales y animaciones divertidas, Netflix ha logrado satisfacer los gustos de una audiencia global diversa.

Entre estos directores galardonados dentro de Netflix se encuentran nombres como Francis Ford Coppola (El Padrino), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas, Kinds of Kindness, La favorita), Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas) y Sofia Coppola (Maria Antonieta: La Reina Adolescente, Perdidos en Tokio), quienes han contribuido con filmes que han alcanzado el estatus de clásicos.

En esta ocasión, nos enfocaremos en tres producciones dirigidas por figuras de renombre como David Fincher, Martin Scorsese y Guillermo del Toro. Estas películas no solo han sido aclamadas por la crítica, sino que también han capturado la atención de audiencias alrededor del mundo y están disponibles actualmente en la plataforma.

La isla siniestra - Shutter Island (Dir. Martin Scorsese - Disponible en Netflix)

La isla siniestra

Arrancamos esta breve selección por La isla siniestra (Shutter Island), estrenada en el año 2010. Este largometraje fue dirigido por Martin Scorsese, el realizador detrás de Buenos muchachos (Goodfellas - 1990), El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street - 2013) y su reciente estreno Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon - 2023). Si bien el director colaboró con Netflix en el largometraje El irlandés (The Irishman - 2019) protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, en esta oportunidad ahondaremos en La isla siniestra.

La trama de La isla siniestra se enfoca en el oficial de policía Teddy Daniels y su colega Chuck Aule, quienes son enviados a una enigmática isla que sirve de sede a un hospital psiquiátrico para criminales. Su misión es investigar la desaparición inexplicable de una paciente. A medida que avanza la trama, Teddy comienza a dudar de la realidad que lo rodea y se enfrenta a sus propios tormentos internos, lo que conduce a un desenlace tan impactante como inesperado.

El elenco de La isla siniestra es destacado, con Leonardo DiCaprio encabezando el reparto en una de sus muchas colaboraciones con Scorsese. A su lado, Mark Ruffalo ofrece una memorable actuación como el compañero de Teddy. Junto a ellos, el reparto se completa con Ben Kingsley (Iron Man 3, La lista de Schindler), Michelle Williams (Venom, El gran showman, Los Fabelman), Emily Mortimer (Match Point) y Max von Sydow (El séptimo sello), entre otros.

Red social - The Social Network (Dir. David Fincher - Disponible en Netflix)

The Social Network

Seguimos con un drama inspirado en un caso real de la mano de Fincher, titulado Red social (The Social Network). Este cineasta es reconocido por obras como El club de la pelea (Fight Club - 1999), Se7en: los siete pecados capitales (Seven - 1995), Perdida (Gone Girl - 2014), La chica del dragón tatuado (The Girl with the Dragon Tattoo - 2012), entre otras. Al igual que Scorsese, Fincher también realizó proyectos con Netflix, como Mindhunter o su último largometraje El asesino (The Killer).

En Red Social, seguimos la historia de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, interpretado por Jesse Eisenberg (Vivarium, Los ilusionistas: nada es lo que parece). La película narra los eventos que llevaron al nacimiento de la red social más influyente del mundo, explorando las traiciones entre Zuckerberg y sus ambiciosos colegas, incluidos Eduardo Saverin y los gemelos Winklevoss.

Junto a Eisenberg en el papel principal, el elenco se completa con Andrew Garfield (El sorprendente Hombre Araña, Hasta el último hombre), Justin Timberlake (Trolls, El precio del mañana, Amigos con beneficios), Armie Hammer (Llámame por tu nombre), Rooney Mara (Carol, Her) y Max Minghella (El cuento de la criada).

Pinocho de Guillermo del Toro - Guillermo del Toro’s Pinocchio (Dir. Guillermo del Toro - Disponible en Netflix)

Pinocho de Guillermo del Toro

Por último, tenemos una de las películas animadas más aclamadas de los últimos años, Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio). Tal y como indica su nombre, este proyecto original de Netflix fue dirigido por Guillermo del Toro, el cineasta detrás de El laberinto del fauno y La forma del agua (The Shape of Water - 2017).

Este largometraje, que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el 2023, fue realizado con la laboriosa técnica de stop-motion, donde se anima cuadro a cuadro. El director reinventó la clásica trama de Pinocho, siguiendo la historia del niño de madera que cobra vida y empieza a luchar contra las injusticias del mundo.

Esta animación contó con las voces de Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma), David Bradley (Harry Potter y la piedra filosofal), Cate Blanchett (Thor: Ragnarok, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo), Finn Wolfhard (Stranger Things), John Turturro (El gran Lebowski, The Batman) y Ron Perlman (Sons of Anarchy).