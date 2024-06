Elden Ring: Shadow of the Erdtree ya supera las cinco millones de copias vendidas

Shadow of the Erdtree | Desarrollador: FromSoftware | Distribuidores: Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Bandai Namco ha anunciado que Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha alcanzado un hito impresionante, vendiendo más de cinco millones de copias en sus primeros tres días en el mercado. Esta expansión para el popular RPG de mundo abierto de FromSoftware se lanzó el pasado 21 de junio, y está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC.

La compañía japonesa ha expresado su gratitud hacia los usuarios de todo el mundo, afirmando que “este hito es el resultado del tremendo apoyo de los fanáticos de todo el mundo, a quienes expresamos nuestra más sincera gratitud”. Este recibimiento demuestra el continuo interés y la pasión que la comunidad tiene por la saga de Hidetaka Miyazaki.

Shadow of the Erdtree | Desarrollador: FromSoftware | Distribuidores: Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha recibido elogios significativos en su lanzamiento. En nuestra reseña para Malditos Nerds decíamos que “Shadow of the Erdtree es un DLC que regala pura espectacularidad. Se aferra al título base y nos ofrece más de 30 horas mediante un mapa inmenso, visualmente asombroso, con nuevos jefes y enemigos muy complicados de vencer”.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree no solo cumple con las expectativas de sus fanáticos, sino que las ha superado, estableciendo un nuevo estándar para futuros productos de FromSoftware y dejando muy alta la vara en el género de los RPG de mundo abierto. Bandai Namco y FromSoftware continúan fortaleciendo su posición en la industria de los videojuegos gracias a esta gran obra del célebre Hidetaka Miyazaki.